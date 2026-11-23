Des maisons aux ateliers de Sharjah, le talli se transmet en tressant. Le dossier de l’UNESCO éclaire ce que les artisanes préservent et font évoluer.

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Aux Émirats arabes unis, le talli se reconnaît sur un col ou une manche, mais s’apprend loin du vêtement : devant un coussin, en regardant une artisane croiser les fils au bout de leurs bobines. Inscrit en 2022 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ce savoir-faire se transmet à la maison, dans les ateliers et, à Sharjah, jusque dans les écoles de design.

Un galon fabriqué avant d’être cousu

Le talli n’est pas un motif brodé directement sur une robe. On tresse d’abord une bande étroite qui sera ensuite cousue sur le vêtement. Le ministère émirati de la Culture en relève notamment autour des cols du thobe et de la kandura féminine et le long des jambes du pantalon. Le service culturel d’Abou Dhabi signale aussi des bandes cousues côte à côte pour former une bordure plus large. Le galon orne aussi bien des habits du quotidien que des robes de cérémonie.

Le coussin sur lequel se forme la tresse repose sur un support métallique, la kajoujah. Les fils sont enroulés sur des bobines. Le service culturel d’Abou Dhabi en indique de huit à cinquante, selon la complexité du motif. Dans les modèles qu’il décrit, une bande centrale à deux fils métallisés est plus large que celle à un seul fil. Les fils métallisés synthétiques ont remplacé l’or et l’argent véritables dans la pratique décrite aujourd’hui par l’institution.

Apprendre un geste, écouter une histoire

Dans le dossier présenté à l’UNESCO, la transmission familiale va surtout de mère en fille. Mais l’apprentissage ne se limite pas à deux personnes. Des femmes se réunissent dans des maisons ou dans leur quartier pour tresser. On y échange des façons de faire, mais aussi des récits et des proverbes. Ces rencontres sont l’un des aspects du savoir-faire reconnu en 2022 dans le dossier national 01712 ; l’inscription ne récompense pas un motif unique ni une ville en particulier.

Le même dossier décrit une transmission plus formelle dans les écoles, les universités et les centres du patrimoine. À Sharjah, le Centre des métiers traditionnels de l’Institut du patrimoine inscrit le talli parmi les savoir-faire qu’il accompagne et présente la pratique en atelier comme un moyen de les transmettre. Un atelier et une réunion de quartier ne remplissent pas tout à fait la même fonction : le premier ouvre l’apprentissage à un nouveau public, la seconde fait circuler ensemble les gestes et les histoires qui les accompagnent.

À Sharjah, conserver aussi le temps de fabrication

Dans son rapport 2024 au Réseau des villes créatives de l’UNESCO, Sharjah revient sur le travail du conseil Irthi entre 2018 et 2023. Deux publications bilingues sont consacrées au talli. Le rapport recense plus d’une centaine de modèles traditionnels ou expérimentaux documentés, avec leurs matériaux, leur méthode et le nombre d’heures nécessaires. Ce dernier détail renseigne sur le travail qu’un simple motif photographié ne permet pas d’apprécier.

La ville déclare que plus de 300 artisanes émiraties basées à Sharjah ont été formées à l’artisanat et au design dans le cadre du programme. Ce chiffre porte sur plusieurs métiers : il ne mesure ni le nombre de tresseuses de talli, ni leur nombre actuel dans les Émirats. Le rapport distingue aussi une autre expérience : en 2022, cinq étudiants de l’Université américaine de Sharjah ont participé à la documentation tridimensionnelle de modèles issus de quatre métiers. Là encore, l’archive dépasse le seul talli.

Le galon connaît aussi des usages hors du vêtement. Pour la collection Zenobia, Irthi a associé le talli et la marqueterie avec la designer Nada Debs, à partir de formes de récipients associées aux traditions bédouines. L’objet change, mais la tresse reste un travail à part entière. C’est la différence entre reprendre l’apparence d’un motif et continuer à enseigner le geste qui permet de le fabriquer.

Archive : une artisane travaille avec des fils et un coussin à Abou Dhabi, décembre 2019. Photographie d’illustration sur l’artisanat textile émirati, hors programme de Sharjah. Kaiser Firdhous / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage Libnanews.

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