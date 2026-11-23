La compagnie pétrolière publique libyenne estime à 350 000 barils par jour le manque à produire attendu à Sharara. À Hamada, elle chiffre à 15 000 barils par jour la baisse déjà subie. Dans son communiqué du 23 novembre, la NOC ne précise ni la date de reprise ni l’effet sur les exportations.

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La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) estime que la nouvelle interruption du transport du brut de Sharara pourrait réduire la production d’environ 350 000 barils par jour. Dans un communiqué publié lundi 23 novembre, elle chiffre à environ 365 000 barils par jour le manque à produire cumulé avec celui de Hamada, déjà à l’arrêt. Ce total est une estimation de l’entreprise, non un bilan des exportations.

Deux arrêts, à des dates différentes

La NOC attribue la nouvelle interruption à un groupe qu’elle ne nomme pas. Au moment de son communiqué, la compagnie présentait les 350 000 barils par jour à Sharara comme une perte attendue, et non comme une baisse déjà mesurée sur une journée entière. À Hamada, elle dit en revanche que l’interruption dure depuis plus de deux semaines et représente déjà environ 15 000 barils par jour de production perdue.

La différence importe pour apprécier le chiffre national : les 365 000 barils par jour combinent un effet attendu et une réduction déjà enregistrée. Ils ne disent ni combien de jours durera la perturbation ni combien de cargaisons seront affectées. La compagnie n’a fourni ni calendrier de remise en service ni bilan des chargements dans ce communiqué.

La NOC demande une reprise des opérations

Le conseil d’administration a demandé aux autorités libyennes de rétablir les deux flux et a annoncé son intention d’engager des démarches judiciaires. La compagnie n’a pas annoncé de déclaration de force majeure dans ce texte. Ces interruptions de production sont distinctes de l’affaire des navires frappés à Benghazi ; aucun lien entre les deux dossiers n’est établi.

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