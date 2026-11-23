En Irak, revenir dans sa commune ne signifie pas retrouver sa maison. L’Organisation internationale pour les migrations recensait près de cinq millions de personnes revenues dans leur localité d’origine à la fin de 2025. Son décompte ne dit pas si elles vivent dans leur ancien logement, disposent de services de base ou ont touché une indemnité.

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En Irak, revenir dans sa commune ne signifie pas retrouver sa maison. L’Organisation internationale pour les migrations recensait près de cinq millions de personnes revenues dans leur localité d’origine à la fin de 2025. Son décompte ne dit pas si elles vivent dans leur ancien logement, disposent de services de base ou ont touché une indemnité.

Un retour se compte à l’échelle d’une localité

Le rapport de suivi n° 135 de l’OIM, publié en mars 2026, dénombrait 4 954 518 personnes revenues dans leur localité d’origine et 997 334 personnes encore déplacées à l’intérieur du pays au 31 décembre 2025. Ces données, issues d’un réseau d’informateurs locaux, portent sur les déplacements depuis janvier 2014. Ce ne sont ni le nombre de retours de la seule année 2025, ni une estimation de la situation au 23 novembre 2026.

Une personne est comptée comme revenue même si elle vit chez un proche, dans une autre habitation ou dans un abri provisoire plutôt que dans son ancien logement. À l’inverse, un déplacement vers une autre commune peut mettre fin à un séjour dans un camp sans compter comme retour dans ce relevé. Ces distinctions expliquent pourquoi le nombre de retours ne suffit pas à juger des conditions de vie.

Les services publics ne se lisent pas dans les chiffres de départ

Pour apprécier les conditions dans les zones de retour, l’OIM et ses partenaires utilisent un autre outil. L’indice retient seize indicateurs répartis en deux groupes : les moyens de subsistance et services de base, puis la cohésion sociale et la perception de la sécurité. Parmi les points suivis figurent l’accès aux marchés, le fonctionnement des services administratifs et la disponibilité de l’électricité. Il classe des localités, pas des ménages, et n’accorde aucun droit individuel.

Le plan de réponse 2026 de l’OIM recense notamment le logement endommagé, les litiges fonciers et l’absence de titres parmi les obstacles à une réinstallation durable. Les difficultés d’accès aux papiers d’état civil peuvent, elles aussi, limiter le recours aux services. Deux familles comptées comme revenues dans une même zone peuvent donc vivre dans des conditions très différentes.

Une demande d’indemnisation suit un dossier séparé

La loi irakienne n° 20 de 2009 prévoit un dispositif de réparation pour certains dommages causés par les opérations de guerre, les erreurs militaires ou les actes terroristes. Le texte a été amendé, notamment en 2020. Le régime d’indemnisation porte sur les dommages reconnus dans un dossier : apparaître dans un décompte des retours ne suffit pas à établir un droit au versement. Inversement, une décision individuelle ne démontre pas que les services nécessaires au retour fonctionnent.

À Jurf al-Sakhar, l’ouverture annoncée le 20 novembre d’un commandement conjoint concernait l’organisation des forces. Les documents consultés n’établissent ni retour collectif, ni état des services pour les habitants déplacés, ni indemnisation locale. Il faudra des informations sur chacun de ces points pour mesurer les conséquences civiles de la réorganisation.

Archive : le Tigre à Bagdad, 31 juillet 2016. La photographie ne montre pas Jurf al-Sakhar. Dominique A. Pineiro / Département américain de la défense, domaine public fédéral américain. Recadrage et composition Libnanews.

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