Le ministère arménien de la Justice ouvre la consultation sur le projet de Constitution. Le préambule proposé ne renvoie plus à la Déclaration d’indépendance de 1990. Nikol Pachinian demande à l’opposition de soutenir l’organisation d’un référendum, qui doit être approuvé par les deux tiers des députés et n’a pas de date.

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Le ministère arménien de la Justice a publié lundi 23 novembre une première version du projet de Constitution et invité les citoyens à proposer des modifications. Le nouveau préambule, dont le premier ministre Nikol Pachinian a lu un extrait, place l’avenir de l’État dans ses frontières internationalement reconnues, sans reprendre le renvoi du texte actuel à la Déclaration d’indépendance de 1990. La Constitution en vigueur n’a pas changé et aucune date de référendum n’a été annoncée.

Ce qui change dans le préambule proposé

La Constitution en vigueur se réfère aux principes de l’État arménien et aux objectifs nationaux énoncés dans la Déclaration d’indépendance du 23 août 1990. Le préambule présenté lundi part d’une autre formulation : il énonce l’objectif d’un État indépendant et en paix sur son territoire internationalement reconnu. Le ministère de la Justice souligne que le texte peut encore être modifié au cours de la consultation.

La question dépasse le seul débat institutionnel à Erevan. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a présenté le retrait de cette référence comme une condition à la signature d’un accord de paix : selon lui, le renvoi à la Déclaration de 1990 équivaut à une revendication sur le Haut-Karabakh. Erevan conteste cette interprétation. Pachinian a dit lundi voir dans l’adoption d’une nouvelle Constitution un moyen de parvenir à la signature et à la ratification d’un accord de paix avec l’Azerbaïdjan. C’est l’objectif annoncé par le premier ministre, pas un accord conclu par la publication du projet.

Le référendum n’est pas encore convoqué

L’article 202 de la Constitution en vigueur exige un référendum pour adopter une nouvelle Constitution. Pour soumettre le projet aux électeurs, l’Assemblée nationale doit se prononcer à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses députés. Selon Pachinian, son groupe, Contrat civil, est à six voix de ce seuil. Il a de nouveau appelé l’opposition à voter pour la tenue d’un référendum, ce qui ne reviendrait pas à approuver le texte lui-même.

Le premier ministre a réitéré l’engagement qu’il avait formulé le 19 novembre : il quitterait ses fonctions si les électeurs rejetaient le texte et, si celui-ci était adopté, ne briguerait pas de nouveau mandat de premier ministre à l’issue des prochaines élections. À ce stade, l’étape nouvelle est la publication du projet par la Justice, qui ouvre le débat public avant toute décision parlementaire.

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