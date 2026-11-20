Les journaux du 20 novembre reviennent sur les consultations de l’ONU et sur les propositions pour l’après-FINUL. À Beyrouth, Joseph Aoun, Nabih Berri et Rodolphe Haykal précisent leurs priorités avant l’Indépendance. La presse détaille aussi le projet de tarif variable d’Électricité du Liban, les lenteurs de la reconstruction et les poursuites engagées dans le Nord. À Shenzhen, la déclaration commune ne règle ni la guerre en Ukraine ni le différend avec l’Iran sur le nucléaire.

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À la une : l’après-FINUL, les désaccords de Shenzhen et la facture d’électricité

Au Conseil de sécurité, le constat d’une occupation ne règle pas le différend sur le retrait

Le Conseil de sécurité a tenu le 19 novembre des consultations à huis clos sur l’application de la résolution 1701. Al Akhbar, le 20 novembre 2026, rapporte que les membres ont entendu Jean-Pierre Lacroix, responsable des opérations de paix de l’ONU, et Jean Arnault, chargé par intérim de la coordination onusienne au Liban. Selon le journal, le rapport d’António Guterres couvre la période du 21 juin au 20 octobre 2026. Il qualifie d’occupation le maintien de forces israéliennes dans des secteurs du territoire libanais et décrit les difficultés de mise en œuvre de l’accord-cadre du 26 juin.

L’écart porte notamment sur l’ordre dans lequel les engagements doivent être exécutés. Al Akhbar, le 20 novembre 2026, présente le retrait israélien et l’arrêt des hostilités comme des conditions posées par Beyrouth pour étendre l’autorité de l’État. Le journal indique qu’Israël lie au contraire son retrait au contrôle effectif du territoire par l’État libanais et au désarmement des groupes armés non étatiques. Les zones pilotes prévues par l’accord-cadre n’ont donc pas entraîné le transfert de responsabilité recherché, d’après le compte rendu du rapport. Le journal distingue les efforts de l’armée, notamment en matière de déminage et de facilitation de l’aide, du résultat politique attendu, qui reste hors d’atteinte dans son récit.

Ad Diyar, le 20 novembre 2026, insiste sur l’absence de décision lors de ce rendez-vous. Le quotidien présente les consultations comme une étape des discussions sur le devenir de la présence internationale. Les informations qu’il rapporte sur des variantes françaises et américaines viennent de sources diplomatiques ou politiques non nommées. Elles décrivent des pistes, pas un mandat adopté. Une formule multinationale sous cadre onusien et un dispositif de coordination entre militaires libanais et israéliens ne répondraient d’ailleurs pas à la même question : le premier concerne la présence internationale, le second le mode de contact entre les parties.

Shenzhen : une déclaration commune, des lectures divergentes

Al Akhbar, le 20 novembre 2026, présente la rencontre de Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine à Shenzhen comme une réunion qui a confirmé la possibilité de parler sans réduire les désaccords sur l’Iran et l’Ukraine. Le quotidien rapporte qu’une déclaration commune a suivi environ une heure et demie d’entretiens, en marge du forum de coopération économique Asie-Pacifique. Dans sa lecture du texte, les engagements de principe ne s’accompagnent ni d’un règlement sur le programme nucléaire iranien ni d’un accord sur les conditions d’une sortie de guerre en Ukraine. Le quotidien souligne aussi que l’intention de stabiliser les flux énergétiques ne se traduit pas par des objectifs de production ou un accord spécifique sur Ormuz.

Al Bina, le 20 novembre 2026, retient une autre portée de la rencontre. Sa une voit dans le dialogue entre les trois capitales le début d’une concertation appelée à durer. Son commentaire insiste sur la déclaration relative à l’impossibilité de gagner une guerre nucléaire, ainsi que sur le maintien d’un canal de consultation concernant les crises. L’expression d’une direction commune du monde appartient néanmoins à l’analyse du journal. Elle ne correspond pas, dans son récit, à la création d’une institution dotée d’un mandat ou à la répartition d’un pouvoir de décision sur des conflits précis.

Ad Diyar, le 20 novembre 2026, rappelle dans son analyse que le Moyen-Orient est un enjeu de ces échanges sans en être le seul objet. Le journal distingue les attentes placées dans le sommet des décisions qu’il aurait fallu prendre pour modifier la situation régionale. Al Akhbar examine parallèlement les positions iraniennes et les discussions européennes sur l’Ukraine. Ces dossiers ne deviennent pas des résultats de Shenzhen du seul fait qu’ils figurent dans les pages consacrées à la rencontre.

Électricité : le projet de hausse vise d’abord la première tranche

Al Akhbar, le 20 novembre 2026, publie des éléments d’un projet de tarification variable préparé par Électricité du Liban à la demande du ministre de l’Énergie Joe Saddi. Dans les hypothèses reproduites par le quotidien, la hausse atteindrait 40 % pour la première tranche, jusqu’à 100 kilowattheures, et 21,3 % pour la consommation au-delà. Les pourcentages ne décrivent donc ni une hausse uniforme de la facture, ni un nouveau barème entré en vigueur. Le journal annonce un examen en Conseil des ministres, sans faire état d’une adoption.

La formule présentée par Al Akhbar, le 20 novembre 2026, vise à répercuter les variations du coût de production. Elle prendrait en compte différents combustibles, le rendement des centrales et un modèle de couverture des dépenses. Le document cité prévoit aussi que le conseil d’administration d’Électricité du Liban puisse ajuster le barème ou le maintenir. Le quotidien souligne une limite : une hausse comptable des recettes attendues ne fournit pas automatiquement les devises nécessaires à l’achat de combustible.

Le dossier distingue, enfin, la facture d’Électricité du Liban des dépenses engagées pour compenser un service public intermittent. Al Akhbar, le 20 novembre 2026, décrit la persistance des abonnements à des générateurs et consacre un reportage distinct au marché solaire. Il rapporte un regain de la demande, notamment du côté des entreprises, mais aussi des difficultés de financement et de qualité des équipements. Ces observations ne permettent pas de chiffrer la facture future de l’ensemble des ménages. Elles expliquent pourquoi le tarif officiel ne constitue qu’une partie du coût payé pour disposer d’électricité.

Reconstruction : le montant des financements approuvés ne dit pas ce qui a été dépensé

Ad Diyar, le 20 novembre 2026, revient sur les écarts de décaissement du projet d’assistance d’urgence au Liban financé par la Banque mondiale. D’après les chiffres cités à la suite de la visite de sa directrice générale des opérations, Anna Bjerde, 4,2 millions de dollars avaient été décaissés selon un rapport de suivi, pour un financement initial de 250 millions. Le quotidien rapporte qu’un volume de 100 millions était attendu à une échéance intermédiaire. Il s’agit du rythme d’exécution d’un projet, non d’une estimation du coût total de la reconstruction.

Le cabinet du premier ministre Nawaf Salam, cité par Ad Diyar le 20 novembre 2026, attribue ce rythme à deux facteurs : l’approbation tardive de l’accord de financement au Parlement et les difficultés d’accès des équipes dans les zones touchées au Sud. Le quotidien mentionne des travaux envisagés sur des routes du district de Nabatiyé et des appels d’offres à Marjayoun. Il rapporte aussi que le ministre des Finances Yassine Jaber cherche à élargir l’enveloppe et appelle à obtenir des dons pour des installations solaires. Les travaux annoncés, les demandes de financement et les paiements exécutés correspondent à des stades différents.

Politique locale : préparation des fêtes, rôle de l’armée et désaccord sur les institutions

Baabda demande un dispositif pour les fêtes, sans annoncer encore ses horaires

Joseph Aoun a présidé à Baabda une réunion consacrée à la situation intérieure et à la préparation des fêtes. Ad Diyar et Al Bina, le 20 novembre 2026, signalent la présence du ministre de la Défense Michel Menassa, du ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar, du commandant de l’armée Rodolphe Haykal et des responsables des principaux services de sécurité. Selon les deux journaux, le président a insisté sur l’application du droit sans traitement de faveur. Il a aussi présenté la protection de la paix civile comme une responsabilité nationale, indépendamment des appartenances des citoyens ou de leur lieu de résidence.

La réunion ne s’est pas limitée à la situation au Sud. Al Bina, le 20 novembre 2026, rapporte que le président a demandé une préparation spécifique des déplacements de fin d’année, notamment pour la circulation des poids lourds, les périodes de forte affluence et la route de l’aéroport. Il s’agit d’une demande adressée aux services, non d’un calendrier opposable aux usagers. Les horaires, les dates et les modalités pratiques ne figurent pas dans les comptes rendus. Ad Diyar relève également que le président a salué la simplification de certaines démarches et le recours aux outils numériques pour la délivrance de passeports, y compris dans certaines représentations diplomatiques.

La journée présidentielle a comporté d’autres échanges, distincts de la réunion de sécurité. Ad Diyar, le 20 novembre 2026, indique que Joseph Aoun a rencontré le ministre de l’Agriculture Nizar Hani et ses homologues de Syrie, de Jordanie et d’Irak. Le journal décrit un échange sur la stratégie agricole et le fonctionnement d’un comité technique commun, non l’annonce de nouvelles règles commerciales. Il signale aussi un entretien avec le chef du Conseil islamique alaouite et un point sur les installations pétrolières avec l’administration compétente.

À l’approche de l’Indépendance, Berri et Haykal définissent des priorités différentes

À l’occasion du 83e anniversaire de l’Indépendance, Nabih Berri a défendu le rôle de l’armée et demandé qu’elle reçoive les moyens d’exercer ses missions. Ad Diyar et Al Bina, le 20 novembre 2026, reproduisent la substance du message du président de la Chambre. Il y lie l’exercice de la souveraineté à la fin de l’occupation, au retour des habitants et à la reconstruction des localités touchées. Il rejette également la remise en cause publique des sacrifices de l’institution militaire. Ce message engage sa lecture politique de la situation ; il n’annonce ni décision parlementaire ni nouvelle opération.

Rodolphe Haykal met l’accent sur les responsabilités propres de l’armée. Son ordre du jour, publié par Ad Diyar et Al Bina le 20 novembre 2026, évoque à la fois la libération du territoire et le principe selon lequel les armes doivent relever de l’État. Le commandant demande aux militaires de préserver la cohésion intérieure et de ne pas se laisser entraîner par les incitations à la division. Il avertit que la transition liée à la FINUL accroît les responsabilités de l’institution. Ad Diyar rapporte par ailleurs une visite du commandant dans le Sud et sa rencontre avec des militaires ; ces démarches ne constituent pas à elles seules un changement de mandat.

Ad Diyar, le 20 novembre 2026, rapporte que l’entourage de Nabih Berri perçoit les attaques contre le commandant de l’armée comme une menace supplémentaire dans le débat sur la transition. Cette lecture provient de sources proches d’Aïn el-Tiné. Elle est à distinguer du message public du président de la Chambre, qui défend l’armée sans établir l’existence d’une campagne coordonnée. Sur une autre page, Ad Diyar cite l’ordre général d’Edgar Lawandos, directeur de la Sûreté de l’État, rappelant à ses agents l’obligation d’appliquer la loi et de respecter les décisions du pouvoir politique.

Dialogue politique et indépendance du dossier des cinq jeunes

Al Akhbar, le 20 novembre 2026, rapporte que cinq jeunes arrêtés dans la région montagneuse de Bcharré et du Batroun ont fait l’objet de poursuites. Le journal publie aussi le récit de sources anonymes sur les contacts politiques et judiciaires qui auraient précédé cette étape. Selon elles, des assurances de libération avaient circulé avant que le dossier ne soit traité autrement. Le quotidien associe ce changement à des pressions extérieures alléguées. Il n’en fournit pas de preuve indépendante dans le récit : l’attribution appartient à ses sources, et l’engagement de poursuites ne vaut pas constat de culpabilité.

Ad Diyar, le 20 novembre 2026, présente la même période sous l’angle du dialogue entre Baabda et le Hezbollah. Selon ses sources, la présidence défend une reprise sans condition tandis que le parti demande un changement de cap du gouvernement sur des décisions antérieures. Le journal évoque une tentative de compromis sans résultat. Ces informations ne se substituent pas à une décision judiciaire ou à une déclaration commune des parties. Elles signalent l’existence de désaccords sur la manière de traiter séparément un dossier judiciaire et une négociation politique.

Al Bina, le 20 novembre 2026, publie pour sa part les critiques du bloc parlementaire Fidélité à la résistance. Le bloc dénonce des ingérences qu’il attribue à des acteurs étrangers et accuse le pouvoir de ne pas répondre suffisamment aux attaques contre le Sud. Ce sont les accusations publiques d’un groupe politique. Al Akhbar, le même jour, présente une conférence de presse du député Hussein Hajj Hassan comme une éventualité. La publication n’établit pas qu’elle a eu lieu.

Les propositions partisanes ne forment pas une position libanaise commune

Dans un entretien accordé à Ad Diyar le 20 novembre 2026, le député Melhem Riachi, membre du bloc de la République forte, dit envisager une présence internationale différente après le départ de la FINUL. Il évoque un possible recours au chapitre VII de la Charte des Nations unies et lie cette réflexion à la question du retrait israélien et du rôle de l’armée. Le journaliste recueille aussi ses prévisions sur le calendrier des négociations et sur une initiative américaine. Ces prévisions n’engagent ni la présidence libanaise ni Washington. Sur la même page, Ad Diyar rapporte des échanges entre une délégation du Courant patriotique libre et l’ambassadeur saoudien dans un autre cadre.

Dans une contribution distincte publiée par Al Akhbar le 20 novembre 2026, Khaldoun Charif revient sur les propositions de Melhem Riachi, d’Ibrahim Al Amine et de Farès Souhaid concernant le cadre institutionnel. Il oppose la recherche de garanties particulières pour les communautés à un programme d’application des institutions existantes. L’accord de Taëf, le débat sur la neutralité et la définition des prérogatives de l’État y sont traités comme des choix politiques de long terme. Le texte relève de la discussion d’idées, et non de la présentation d’un projet soumis au vote.

Citations et discours : Aoun, Haykal et Berri précisent leurs priorités avant l’Indépendance

Joseph Aoun demande une sécurité de prévention, sans protection pour les contrevenants

Al Joumhouriya et Al Sharq du 20 novembre 2026 rapportent que Joseph Aoun a réuni les responsables militaires et sécuritaires à Baabda. Le chef de l’État leur a demandé une préparation particulière pour les fêtes. Il refuse tout passe-droit et toute application sélective des mesures, rapportent les deux journaux. Il demande aux services d’agir plus fermement contre les vols, les tirs en l’air et la détention d’armes illégales. Le ministère de la Défense et celui de l’Intérieur étaient représentés par Michel Menassa et Ahmad al-Hajjar.

Le volet opérationnel rapporté par Al Sharq du 20 novembre 2026 ne se limite pas à une augmentation des patrouilles. Aoun demande davantage de prévention et d’échange d’informations entre services. Il cite les lieux de culte, les zones commerciales, les sites touristiques et les équipements publics. Le journal mentionne aussi la gestion des encombrements et de la circulation à l’approche de l’aéroport. Il s’agit de demandes formulées en réunion. Le compte rendu ne donne ni calendrier complet ni arrêté définissant les restrictions. Le ministre de l’Intérieur doit réunir le Conseil central de sécurité pour traduire ces orientations en mesures.

Le président insiste également sur la présence de l’État dans l’ensemble du pays, avec une mention particulière du Sud. Al Sharq du 20 novembre 2026 rapporte un autre entretien, cette fois avec une délégation de conseils d’affaires. Aoun y présente la sécurité intérieure comme stable et invite les responsables rencontrés à poursuivre leurs projets. Ce jugement est celui du chef de l’État. Il ne constitue pas un bilan indépendant de la criminalité et ne doit pas être étendu aux localités frontalières exposées aux frappes. Les deux interventions ont des destinataires différents : l’une donne des consignes aux services, l’autre cherche à rassurer des acteurs économiques.

Rodolphe Haykal parle de retrait, de déploiement et de commandement civil

Al Sharq du 20 novembre 2026 reproduit l’ordre du jour de Rodolphe Haykal pour le 83e anniversaire de l’Indépendance. Le commandant de l’armée y rappelle qu’Israël occupe toujours une partie du territoire libanais. Il relie les attaques répétées, les destructions et les entraves au retour des habitants. Il présente la restauration de la souveraineté sur tout le territoire comme une priorité. La formule ne donne pas de date pour un retrait israélien, ni de bilan des retours dans les villages.

Haykal rappelle que l’institution exécute les décisions du pouvoir politique et les engagements en vigueur. Il associe la poursuite du déploiement au Sud au monopole des armes par l’État. Alors que les opérations de la FINUL approchent de leur échéance, il demande de maintenir la préparation des troupes. Il évoque aussi la surveillance des frontières au nord et à l’est. Il cite le contrôle des eaux territoriales et la lutte contre les trafics. Il remercie les États amis pour leur soutien, sans annoncer de nouvelle livraison ou de financement. Al Joumhouriya du 20 novembre 2026 restitue les mêmes axes. Le journal rapporte aussi sa visite au commandement du cinquième régiment d’intervention à Kfar Dounine, dans le secteur de Bint Jbeil.

Al Sharq et Al Joumhouriya du 20 novembre 2026 distinguent ainsi deux prises de parole : l’ordre du jour adressé aux militaires et les propos tenus lors du déplacement au Sud. Dans le premier, le général appelle les troupes à préserver leur discipline et à rester à égale distance des parties. Dans le second, il rattache l’exercice de leur mission à la présence de l’État dans toutes les régions. Le général prévoit de poursuivre le déploiement. Rien dans ses propos ne signifie que l’armée l’a achevé ou que l’État détient déjà le monopole des armes.

Nabih Berri lie l’indépendance au retour des habitants et refuse une zone tampon

Al Sharq et Al Liwa du 20 novembre 2026 reprennent le message de Nabih Berri pour l’Indépendance. Le président de la Chambre refuse que le Sud devienne une zone tampon au bénéfice d’un autre État. Il présente la libération des terres occupées comme un devoir, en invoquant les moyens permis par le droit international. Dans le même passage, il cite le retour digne des habitants, la reconstruction et la libération des prisonniers. Ces objectifs appartiennent à son discours. La formule ne décrit ni une opération annoncée ni un projet de zone tampon décidé par une institution internationale.

Berri présente l’armée comme un pilier de l’indépendance et demande qu’elle dispose des moyens nécessaires. Dans son hommage, il cite aussi les habitants des villages frontaliers, les combattants de la résistance, les forces de sécurité et les soldats de la FINUL. Al Joumhouriya du 20 novembre 2026 relève son appel à placer la souveraineté et l’unité au-dessus des appartenances confessionnelles, partisanes ou régionales. Le lien entre armée et souveraineté rejoint le propos de Haykal. Les deux hommes n’abordent toutefois pas les armes du Hezbollah dans les mêmes termes. Leurs discours ne suffisent pas à établir un accord sur ce point.

Le bloc du Hezbollah critique la pression américaine ; Aoun met aussi l’accent sur l’agriculture

Al Sharq du 20 novembre 2026 reproduit le communiqué du bloc parlementaire Fidélité à la résistance. Le bloc accuse Washington de faire pression sur les autorités libanaises. Il redoute qu’une nouvelle résolution efface, à ses yeux, les références existantes. Le bloc invoque la résolution 1701, l’arrangement de cessation des hostilités du 27 novembre 2024 et l’armistice de 1949. Il dénonce aussi ce qu’il qualifie d’ingérence dans les procédures judiciaires. Les accusations appartiennent au bloc. Le journal ne produit pas de texte adopté qui supprimerait ces références. La mise en garde ne démontre pas l’intention prêtée à Washington.

Sur un autre terrain, Al Sharq et Al Liwa du 20 novembre 2026 rapportent les propos de Joseph Aoun à une délégation de ministres arabes de l’Agriculture. Le président a évoqué des pertes agricoles d’environ 620 millions de dollars imputées à la guerre, notamment dans les zones frontalières. Il a présenté le rétablissement de la production comme une condition pour que les habitants du Sud puissent rester sur leurs terres. Ce montant est l’estimation avancée par Aoun, pas un décompte de la rédaction. Son appel à faciliter les échanges entre pays arabes est une orientation politique. Il ne décrit ni un marché commun déjà opérationnel ni un financement accordé aux exploitants.

Diplomatie : l’après-FINUL reste sans formule arrêtée, Beyrouth élargit ses échanges

À New York, la fin des opérations ne dit pas ce qui suivra

Al Liwa du 20 novembre 2026 suit les échanges entre Beyrouth, Washington et New York sur l’après-FINUL. Le quotidien cite des sources diplomatiques anonymes. Selon elles, le format d’une éventuelle présence de remplacement, ses attributions et ses relations avec l’armée restent ouverts. Le journal ne rapporte ni mandat arrêté ni accord libanais sur les pouvoirs qui seraient confiés à une telle structure. Al Joumhouriya du 20 novembre 2026 note la même incertitude autour des propositions de Mike Waltz, ambassadeur américain à l’ONU. Une lecture des préférences américaines et européennes ne vaut pas un projet formellement déposé.

Il faut distinguer ces discussions du calendrier déjà arrêté par le Conseil de sécurité. La résolution 2790 prévoit la fin des opérations de la FINUL le 31 décembre 2026. Le retrait ordonné doit ensuite s’effectuer sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Une fin de mandat n’implique donc pas que l’ensemble des personnels quittent le territoire le soir du 31 décembre. Les consultations de jeudi portaient sur l’application de la résolution 1701. Elles ne valent pas décision sur l’après-FINUL. Aucun texte adoptant un dispositif de remplacement n’est établi dans les comptes rendus examinés. Pour les localités du Sud, trois fonctions sont en jeu : la liaison, le suivi des incidents et l’appui aux autorités libanaises. Les journaux relatent des discussions sur ces fonctions, non un accord pour les répartir.

Paris et Moscou : deux démarches dont la portée reste distincte

Selon Al Sharq et Al Liwa du 20 novembre 2026, l’ancien président Michel Sleiman a reçu l’ambassadeur français Patrick Durel. L’entretien a porté sur les effets des tensions régionales et sur l’avenir de la FINUL. Sleiman a remercié la France pour ses démarches en faveur d’une prolongation de la mission ou de la recherche d’une alternative. Il a aussi salué les efforts français pour réunir des conférences de soutien à l’armée. Il souhaite faire revivre le Groupe international de soutien au Liban, lancé en 2013. La dernière proposition est celle d’un ancien président. Le compte rendu ne donne ni décision française de relance, ni date ferme de conférence ou de versement.

L’ambassadeur Alexandre Rudakov a remis à Joseph Aoun un message écrit de Vladimir Poutine. Al Joumhouriya, Al Liwa et Al Sharq en font état dans leurs éditions du 20 novembre 2026. D’après les termes rapportés, Moscou exprime son soutien à la souveraineté de l’État libanais, à son intégrité territoriale et à son unité nationale. La lettre exprime une position diplomatique. Elle n’établit ni garantie militaire ni engagement russe à participer à une mission après la FINUL. Al Joumhouriya distingue cette démarche bilatérale de la rencontre entre les dirigeants américain, chinois et russe à Shenzhen. Le quotidien ne relève dans les résultats annoncés ni accord ni mention concernant le Liban. Les effets indirects imaginés dans les chroniques ne sont donc pas des décisions applicables à Beyrouth.

Les sanctions de Washington, autre dossier que les discussions à l’ONU

Al Sharq du 20 novembre 2026 relaie la position du département d’État américain sur les mesures visant Wa Ta’awanu. Washington vise aussi un réseau qu’il dit lié au financement du Hezbollah. Le Trésor américain a annoncé ses désignations le 18 novembre. Le quotidien du 20 reproduit l’explication politique de cette mesure. Il ne s’agit pas d’un nouveau train de sanctions. Washington affirme que l’association, qui dit fournir des secours dans le Sud, servirait de couverture à des activités du Hezbollah. Les autres cibles comprennent des personnes et des entreprises que le Trésor rattache à des transferts de fonds au bénéfice du mouvement.

La désignation est un acte de l’administration américaine. Les faits présentés pour la justifier restent des accusations attribuées aux autorités qui ont pris la mesure. Ils ne constituent pas une décision de justice libanaise. Les échanges diplomatiques sur une éventuelle présence internationale au Sud ne se confondent pas non plus avec les mesures de l’administration américaine. Al Sharq du 20 novembre 2026 publie sur la même page une réaction du bloc parlementaire Fidélité à la résistance. Celui-ci dénonce plus largement les pressions américaines. Ce communiqué éclaire le désaccord politique au Liban ; il ne reproduit pas un texte de négociation soumis au Conseil de sécurité.

Coopération agricole à quatre et mémorandum social avec la Turquie

Les ministres de l’Agriculture du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l’Irak se sont réunis à Beyrouth. Al Sharq et Al Liwa du 20 novembre 2026 signalent la présence de représentants de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le ministre libanais, Nizar Hani, présente la rencontre comme une étape pour donner suite au cadre signé en 2023. Les travaux portent sur les débouchés, la recherche appliquée et les normes sanitaires. Ils concernent aussi la circulation des produits entre les quatre pays. Al Sharq rapporte que Joseph Aoun souhaite un appui technique. Il cite un programme de travail et l’échange électronique de certificats phytosanitaires. Ces éléments décrivent des chantiers à conduire, pas la suppression immédiate des formalités ni l’instauration d’un marché commun.

Al Liwa et Al Sharq du 20 novembre 2026 signalent également un mémorandum de coopération sociale. Les signataires sont la ministre libanaise des Affaires sociales, Haneen al-Sayed, et son homologue turque, Mahinur Özdemir Göktaş. Al Sharq et le ministère turc situent la signature à Manille. Elle a eu lieu en marge de la conférence sur la fin des violences contre les enfants. Les domaines évoqués comprennent la protection des familles et des enfants, l’amélioration des services sociaux et l’échange d’expériences. Ce document signé constitue un fait distinct des intentions exposées à la réunion agricole. Al Sharq le présente comme la suite d’une visite de la ministre libanaise en Turquie en juillet. Le journal mentionne des visites techniques, des réunions de travail et la désignation d’interlocuteurs pour suivre la mise en œuvre. Ces modalités permettent de distinguer une coopération entre services d’un nouveau régime d’aides. Le compte rendu ne donne ni somme versée, ni calendrier de prise en charge, ni ouverture immédiate d’un droit pour les familles.

Politique internationale : les engagements de Shenzhen, la réponse européenne et les négociations régionales

À Shenzhen, quatre engagements mais aucun règlement des guerres

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 rapporte que Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont réunis jeudi à Shenzhen, en marge du forum de coopération économique Asie-Pacifique. Les trois dirigeants ont adopté une déclaration commune en quatre volets. Elle porte sur la réforme des Nations unies, la stabilité des approvisionnements énergétiques, la compétence des juridictions pénales internationales et la réduction des risques nucléaires. Ni la guerre en Ukraine ni le conflit avec l’Iran ne figurent dans le document.

Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 relève que la déclaration prévoit un dialogue sur les risques nucléaires, sans calendrier ni objectif chiffré de réduction des arsenaux. Sur l’énergie, les signataires disent vouloir augmenter la production et les livraisons de produits pétroliers raffinés. Ils ne détaillent ni volumes, ni échéance, ni engagement contraignant. Enfin, la défense des immunités gouvernementales et la critique de l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale ne modifient pas par elles-mêmes le droit applicable. La déclaration fixe des positions communes sur ces quatre dossiers, sans régler les différends évoqués lors des rencontres bilatérales.

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 distingue les échanges en ouverture du sommet de son texte final. Trump et Poutine ont parlé de la guerre en Ukraine, tandis que Xi a insisté sur la poursuite du dialogue. Sur l’Iran, le président américain a dit qu’il n’envisageait pas de solliciter l’aide de Pékin ou de Moscou pour mettre fin au conflit. Le journal rapporte aussi un appel des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne au retour d’inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La démarche auprès de l’Agence relève d’une enceinte différente du sommet.

À Berlin, des pourparlers annoncés, une représentation encore à régler

Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 rapporte que les alliés de l’Ukraine se sont réunis à Berlin, en présence de Volodymyr Zelensky. Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont participé aux échanges. Le chancelier Friedrich Merz a annoncé de possibles pourparlers réunissant les Russes, les Ukrainiens, les Américains et les Européens. Il n’a pas communiqué de lieu arrêté. Les Émirats arabes unis ont été évoqués comme une possibilité, non comme l’hôte confirmé.

Le même quotidien, daté du 20 novembre 2026, souligne que les Européens n’ont pas fixé leur mode de représentation. L’idée de désigner une seule personne a été discutée, sans consensus sur le mandat ni sur la place des différents gouvernements. Emmanuel Macron a, pour sa part, contesté la lecture de Shenzhen comme un nouveau partage du monde. L’entretien des chefs d’État en Chine et les consultations à Berlin se sont tenus en parallèle. La déclaration du premier ne donne donc pas les conditions des pourparlers envisagés après les secondes.

En Irak, Bagdad annonce un commandement, le retrait du groupe armé reste contesté

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 rapporte que le gouvernement irakien a créé un commandement commun à Jurf al-Sakhr, également appelée Jurf al-Nasr. Le dispositif annoncé réunit l’armée, la police fédérale et les forces de mobilisation populaire. Le porte-parole du commandant en chef a indiqué que ce commandement devait commencer son travail vendredi. Une source de sécurité citée par le journal décrit un déploiement progressif. Cette échéance ne signifie ni que l’ensemble du dispositif est installé ni que la population a pu revenir.

Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 fait état d’informations contradictoires sur le départ des Kataëb Hezbollah, groupe armé irakien implanté dans la zone. Le quotidien rapporte des échanges de médiation et des désaccords sur les conditions d’un éventuel retrait. De son côté, Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 cite une source du groupe affirmant qu’il entend rester, alors qu’un responsable irakien a indiqué que ses forces seraient déplacées. La constitution d’un commandement commun est donc distincte du transfert effectif du contrôle de la zone.

Du Caire à Ankara, la coopération n’efface pas les différends

Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 rapporte qu’Abdel Fattah al-Sissi a reçu au Caire Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement d’unité nationale libyen. Les deux responsables ont assisté à la signature d’accords et de protocoles dans plusieurs secteurs. Le journal cite les infrastructures, le gaz, le raffinage, la recherche et la formation professionnelle. Les échanges ont également porté sur les visas et la situation des étudiants. Le rapprochement avec les autorités de l’ouest libyen n’équivaut pas, d’après les éléments publiés, à une levée du désaccord égyptien sur l’accord maritime entre la Libye et la Turquie.

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 rapporte qu’Ankara a détaillé l’accord de défense signé avec le Qatar la semaine précédente. Selon le ministère turc de la Défense, le soutien en cas d’attaque armée extérieure suppose une demande expresse et une décision commune. Le texte ne prévoit donc pas l’envoi automatique de troupes. Le ministère précise que les décisions de mise en œuvre reviennent au conseil stratégique réunissant les deux pays. Aucun engagement ferme de personnel ou de ressources financières n’a été annoncé dans cette présentation.

Syrie et Soudan, les décisions et alertes des organismes internationaux

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 rapporte que la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus, le 18 novembre, un projet de résolution sur les droits humains en Syrie. Le chef de la diplomatie syrienne, Assad al-Chaibani, a salué un changement d’approche. Il s’agit d’un vote en commission, et non d’un vote final de l’Assemblée générale. Le journal rappelle en parallèle que des organisations syriennes continuent de documenter des violations pendant la transition. Le consensus sur un projet de texte n’est pas une certification de la situation sur le terrain.

Au Soudan, Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 relaie une enquête d’Amnesty International sur des attaques contre des quartiers et des infrastructures civils à El-Obeid, au Kordofan du Nord. L’organisation les attribue aux Forces de soutien rapide et estime qu’elles pourraient constituer des crimes de guerre. Il s’agit des conclusions d’une enquête, non d’un jugement. Le quotidien rapporte également que le Programme alimentaire mondial a dû interrompre une partie de son aide alimentaire d’urgence faute de financement. L’organisme alerte sur de nouveaux foyers de faim au Darfour et au Kordofan, sans étendre le diagnostic de famine à l’ensemble du pays.

Économie : le prix du courant, du chauffage et des loyers au Liban

Électricité : la facture suivrait davantage le coût des combustibles

Dans son édition du 20 novembre 2026, Annahar détaille un projet de tarif variable pour Électricité du Liban. Il n’est pas en vigueur. Saisi après des observations du ministre de l’Énergie et de l’Eau, le Conseil d’État a rendu un avis consultatif. Selon le journal, il a estimé que l’approbation de la formule relevait du Conseil des ministres. Le dossier est revenu au ministère, qui prépare sa transmission au gouvernement. L’avis ne fixe donc pas de nouveau prix et n’autorise pas à annoncer une hausse à une date donnée.

Le projet instituerait un examen mensuel. Le calcul tiendrait compte du prix moyen du pétrole Brent le mois précédent, du prix du gazole et des différentes sources de production. Annahar explique que le ministère a demandé d’inclure les centrales hydrauliques, absentes d’une première approche surtout axée sur les centrales thermiques. Ce changement compte : la composition de la production, et pas seulement le cours du pétrole, influerait sur le coût retenu. Le journal rapporte aussi que le conseil d’administration conserverait une marge de choix au moment de réviser le tarif. Une baisse du coût de production ne serait donc pas automatiquement répercutée au consommateur.

Annahar relève que le projet ne prévoit ni plafond chiffré de hausse par révision ni plancher obligatoire. Les tableaux citent une base de 27 cents de dollar par kilowattheure au-delà des 100 premiers kilowattheures. Ce chiffre décrit un paramètre du dossier, pas un tarif nouveau décidé pour tous les abonnés. Une simulation jointe teste un choc du combustible. Dans ce scénario, le coût de la première tranche passe de 10 à 18 dollars, soit une hausse relative de 80 %. Ce n’est ni une prévision ni la facture totale : l’exercice exclut les frais fixes et les taxes. Il montre en revanche pourquoi le traitement des premiers kilowattheures sera déterminant pour les ménages qui consomment peu.

Le dossier distingue aussi la part payée au réseau de l’éventuel abonnement au générateur privé. L’une peut augmenter sans que l’autre recule. La simulation publiée ne mesure pas une baisse de la durée des coupures et ne permet pas de déduire une économie sur l’abonnement privé. Dans la même édition du 20 novembre, Annahar rapporte qu’un responsable des Forces libanaises défend l’action du ministre Joe Saddi en invoquant la mise en place du régulateur et le travail avec le Qatar. Il s’agit de l’appréciation de son camp politique, non de la décision attendue sur la formule.

Chauffage : les familles fractionnent leurs achats de mazout

Dans Nida al-Watan du 20 novembre 2026, le reportage sur le chauffage décrit des ménages de la Békaa et du Chouf qui n’achètent plus leur combustible pour tout l’hiver à la fois. Un habitant de la Békaa raconte qu’il se procure quelques bidons et ne chauffe qu’une seule pièce. Au Chouf, un autre explique qu’il commence la saison avec les branches sèches provenant de ses arbres, faute de pouvoir acheter d’emblée son bois ou son mazout. Ce sont deux témoignages sur la trésorerie des familles, pas une enquête nationale sur la consommation.

Le journal s’appuie également sur le tableau des prix du ministère de l’Énergie et de l’Eau. Il cite un prix d’environ 2,524 millions de livres pour 20 litres de mazout au moment de son reportage. Pour montrer l’écart entre l’achat à l’unité et le budget saisonnier, il estime à quelque 1 410 dollars le combustible nécessaire à une habitation qui en consommerait 1 000 litres. Ce calcul ne couvre ni la livraison, ni la réparation d’une chaudière, ni l’achat d’un poêle. Le prix relevé n’est pas garanti pour les semaines suivantes. Le passage au bois ne supprime pas non plus la dépense : son coût et le stockage requis varient selon le combustible et le logement.

Loyers anciens : trois ans de plus pour certains locataires sont à l’étude

Nida al-Watan du 20 novembre 2026 rend compte des travaux de la commission parlementaire de l’Administration et de la Justice sur les anciens baux d’habitation régis par la loi de 2017. Le débat ne porte ni sur tous les loyers ni sur l’ensemble des locaux commerciaux. Le compte rendu parlementaire du 10 novembre confirme que la commission a examiné une formule discutée lors de sa réunion du 3 novembre. Le journal rapporte une recommandation d’adopter les propositions amendées. Une recommandation en commission ne vaut ni vote de l’assemblée plénière, ni entrée en vigueur.

D’après la formule décrite par Nida al-Watan, certains locataires répondant aux critères du fonds de soutien pourraient rester jusqu’au 28 février 2029. La proposition prévoit une augmentation graduelle du loyer et donnerait aux locataires concernés qui n’ont pas déjà introduit de demande la possibilité de la présenter devant la juridiction saisie de l’expulsion. Le propriétaire garderait la faculté de contester si les conditions sont réunies. Le traitement de ces recours compte autant que la date proposée : la commission avait déjà signalé que le fonds et ses instances n’avaient pas été mis en place comme prévu. Le texte discuté ne signifie pas qu’un financement est à présent ouvert aux intéressés.

Dans le journal, le conseiller de la fédération des propriétaires Charbel Charfane s’oppose à une nouvelle prorogation et met en avant les accords qui ont déjà permis de signer de nouveaux baux. Maya Jaara, conseillère de la fédération des locataires, souligne qu’une partie des occupants restants sont âgés et n’ont pas d’autre logement. Elle défend une période de maintien dans les lieux assortie d’une hausse graduelle. Les deux interventions donnent la position des organisations qu’ils représentent. Elles n’établissent ni un décompte national vérifié des ménages concernés ni l’issue des litiges.

Agriculture : 620 millions de dollars de pertes selon Joseph Aoun

Nida al-Watan du 20 novembre 2026 rapporte que Joseph Aoun a estimé la veille les pertes agricoles liées à la guerre à environ 620 millions de dollars, notamment dans les zones frontalières. La présidence confirme le montant cité devant une délégation de ministres arabes de l’Agriculture et de représentants de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Elle ne publie pas dans ce communiqué une ventilation des pertes par culture, par année ou par territoire. Le chiffre doit donc rester attribué au président et ne correspond pas à une enveloppe de compensation décidée.

La rencontre a lié la remise en activité des exploitations du Sud à la possibilité pour leurs habitants de rester sur leurs terres. Elle a aussi porté sur les échanges : le ministre syrien a mis en avant la coordination avec son homologue libanais, tandis que le représentant régional de l’organisation onusienne a évoqué le travail nécessaire pour mieux relier saisons de production et débouchés. Ni le compte rendu de Baabda ni Nida al-Watan n’annoncent un accord commercial signé ou des aides versées. Les perspectives de coopération et les moyens alloués à la remise en état restent deux informations distinctes.

Industrie alimentaire : des coûts de production vus de l’entreprise

Dans un entretien publié le 20 novembre 2026 par Annahar, l’industriel libanais Edmond Gharios revient sur la trajectoire de l’entreprise familiale. Il raconte la fermeture de l’usine durant la guerre en 1976, puis les déplacements de l’activité. Pour la période actuelle, il cite le coût du capital, les difficultés de recrutement et le prix du lait frais. Il espère que l’ouverture d’échanges avec la Syrie facilitera l’approvisionnement. Cette perspective est celle d’un entrepreneur : le journal ne présente pas un nouveau contrat d’importation ni une baisse de prix déjà observée. L’entretien donne un exemple d’entreprise derrière le débat sur les débouchés et les intrants agricoles.

Justice : cinq détenus poursuivis au Nord, une enquête à distinguer du débat politique

Le dossier relève de la justice militaire

Annahar du 20 novembre 2026 rapporte que le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire a engagé des poursuites contre cinq personnes arrêtées dans le nord du Liban. Le journal les présente comme des membres du Hezbollah et cite, parmi les faits reprochés, la constitution d’un groupe armé, le recrutement et l’équipement de ses membres. Les poursuites visent des atteintes présumées à la sûreté intérieure de l’État. Elles ouvrent une étape judiciaire ; elles n’établissent pas la culpabilité des cinq personnes. Les pièces de la procédure et le détail des preuves ne figurent pas dans les éditions examinées.

Nida al-Watan du 20 novembre 2026 couvre le même dossier dans ses pages locales. Le journal rapporte une déclaration de Samir Geagea, qui demande d’élargir les investigations aux responsables des structures militaire et sécuritaire du Hezbollah. Le chef des Forces libanaises attribue aux instances du parti une responsabilité qui dépasse les cinq détenus. C’est son interprétation du dossier. Elle ne constitue pas une mise en cause prononcée par la juridiction. Le fait que deux quotidiens reproduisent sa prise de position établit la teneur de la déclaration, pas l’existence de preuves à l’appui de cette accusation.

Dans une autre page de son édition du 20 novembre, Annahar donne aussi la parole à des interlocuteurs proches du Hezbollah. Ils contestent le bien-fondé des poursuites et affirment qu’aucune arme n’aurait été trouvée sur les personnes arrêtées. Le journal attribue ce propos à des sources qu’il ne nomme pas. Ce n’est ni un procès-verbal de saisie ni la version formelle des avocats des détenus. L’absence alléguée d’armes au moment de l’interpellation et les faits visés par le parquet sont, en outre, deux questions distinctes. Les informations disponibles ne permettent ni d’écarter les charges ni de les tenir pour prouvées.

Les quotidiens évoquent aussi des auditions possibles de responsables du parti. Ils ne fournissent pas d’ordonnance permettant d’en vérifier le périmètre, et n’établissent pas que les personnes évoquées aient comparu. Une convocation pour être entendu ne préjugerait d’ailleurs pas du statut de la personne entendue. Les déclarations anonymes sur les intentions prêtées au groupe et les noms circulant dans les reprises ne sont pas nécessaires pour rendre compte de la procédure. Le fait solide à ce stade est le nombre de personnes déjà visées par les poursuites rapportées, pas l’ampleur définitive de l’enquête.

Le contentieux distinct de la cargaison d’explosifs

Dans Annahar du 20 novembre 2026, le ministre Kamal Chehade rappelle que les Forces libanaises demandent d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil des ministres le renvoi du dossier de la cargaison d’explosifs devant le Conseil de justice. Il explique que ses collègues ne souhaitent pas attendre la fin de l’enquête pour que le gouvernement en discute. Ce propos renseigne sur le différend qui oppose les ministres. Il ne confirme ni que le gouvernement ait décidé le renvoi ni que la juridiction ait été saisie.

L’article d’Annahar sur la participation des Forces libanaises au gouvernement et son récit des poursuites dans le Nord traitent de deux dossiers. Les mettre dans le même débat sur l’autorité de l’État ne suffit pas à les réunir sur le plan judiciaire. D’un côté, un parquet a, selon le journal, poursuivi cinq détenus ; de l’autre, des ministres demandent d’examiner un changement de juridiction pour une affaire d’explosifs. Aucun acte publié dans le corpus n’établit l’identité des personnes en cause dans les deux dossiers, une procédure commune ou une décision de renvoi.

Baux : une convocation à Jbeil ne vaut pas expulsion

La page des annonces légales d’Annahar du 20 novembre 2026 reproduit une notification émanant du tribunal civil de Jbeil dans un litige portant sur des locaux professionnels. Les demandeurs sollicitent la déchéance du droit au bail et la libération des lieux. L’avis invite certains défendeurs dont le domicile actuel est inconnu à se présenter au greffe pour recevoir les pièces. Il indique donc ce que réclament les demandeurs et le stade de la notification. Il ne signifie pas que le tribunal a fait droit à la demande ou décidé de faire exécuter une expulsion.

Le dossier permet de distinguer les locaux non résidentiels du débat exposé dans Nida al-Watan du 20 novembre. Le quotidien y décrit une modification à l’étude pour des baux d’habitation anciens. Cette proposition vise notamment les locataires susceptibles de bénéficier d’un fonds de soutien. Elle ne fournit pas la règle applicable au litige commercial de Jbeil. La publication d’avis, dans les deux journaux, permet de suivre les étapes d’une procédure, qu’il s’agisse d’un avis de notification, d’un contentieux de dette ou d’une vente judiciaire. Elle ne permet ni de connaître la position de la partie qui ne s’est pas encore présentée, ni de déduire une tendance nationale du volume d’annonces d’une seule journée.

La même page publie une convocation émanant d’une juridiction du Kesrouan pour une créance privée. Le tribunal demande notamment aux parties de discuter de la compétence du juge au regard de la valeur du litige. Il n’est donc pas possible de lire dans le montant réclamé une dette judiciairement reconnue. L’intérêt de ces avis tient à l’acte de procédure qu’ils rendent public. Les noms, adresses et autres renseignements personnels qu’ils contiennent ne sont pas nécessaires à cette lecture.

À La Haye, la responsabilité d’un État et non celle d’individus

Dans son édition du 20 novembre 2026, Nida al-Watan rapporte que la Cour internationale de Justice a conclu la veille que le Myanmar avait commis un génocide contre les Rohingya. Le journal rappelle que la qualification exige d’examiner non seulement les actes commis, mais aussi l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé. L’affaire a été introduite par la Gambie au titre de la Convention de 1948. Cette procédure met en cause les obligations du Myanmar en tant qu’État. Elle ne prononce pas une peine contre les auteurs individuels des actes.

Cette distinction compte lorsqu’on lit, dans la même édition de Nida al-Watan et dans Annahar du 20 novembre, les articles sur le sommet de Shenzhen. La déclaration rapportée par ces journaux évoque la Cour pénale internationale et les immunités des responsables d’État. Il s’agit de la position politique exposée par les trois gouvernements, pas d’une décision de justice. La Cour pénale internationale juge des personnes ; la Cour internationale de Justice règle notamment des différends entre États. Le texte politique de Shenzhen ne modifie pas l’arrêt sur les Rohingya. En l’absence du dispositif intégral dans les documents consultés pour cette revue, le détail des réparations et le décompte des votes ne sont pas repris.

Société : préparatifs de l’Indépendance et accès aux services en zone de conflit

La circulation et les services au cœur des préparatifs

À l’approche de la fête de l’Indépendance, le président Joseph Aoun a réuni les responsables de la sécurité et demandé un dispositif pour la journée, avec une attention particulière à la circulation et à la route de l’aéroport. Le journal ne fournit pas de plan de circulation détaillé : ces préparatifs ne valent pas annonce de fermetures ni modification d’itinéraire. Annahar rend compte de la réunion dans son édition du 20 novembre 2026.

Garder l’école ouverte autour de Ramallah

En Cisjordanie occupée, la sécurité sur le trajet de l’école pèse sur l’assiduité des élèves. À Al-Mughayyir, près de Ramallah, le directeur de l’établissement secondaire de garçons, qui accueille 452 élèves, raconte qu’après la mort par balle d’un élève en avril, des familles ont d’abord refusé de renvoyer leurs enfants en classe. L’établissement a renforcé ses protections et mis en place un accompagnement psychologique. À Umm Safa, l’école, le conseil local et des acteurs de la société civile ont coopéré sur l’évacuation et les premiers secours. Ces deux cas montrent comment des écoles tentent de maintenir les cours malgré les risques : ils ne constituent pas un bilan pour toute la Cisjordanie. Le reportage d’Annahar est paru le 20 novembre 2026.

Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 élargit ce tableau au dossier de l’enfance dans les conflits. Le journal rapporte que, dans son bilan annuel, Save the Children estime à 589 millions le nombre d’enfants qui vivaient dans une zone de conflit en 2025, environ un sur quatre à l’échelle mondiale. Cette estimation n’est pas un décompte des enfants victimes d’une attaque. Le rapport distingue ce périmètre de celui des violations graves enregistrées sur une année. Le quotidien rapporte qu’environ un tiers de ces violations recensées dans le monde concernent les territoires palestiniens. Les chiffres ne permettent pas de calculer un bilan propre aux deux écoles du reportage d’Annahar.

À Gaza et au Yémen, des besoins d’hébergement distincts des bilans militaires

Au centre de Gaza, Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 rapporte de nouveaux déplacements de familles et des dégâts à la suite d’une opération terrestre. Le bureau de presse des autorités de Gaza avance un nombre de déplacés ; il s’agit d’un bilan attribué, non d’un recomptage du journal. Les témoignages rapportés font aussi apparaître une question différente : pouvoir regagner un logement après la fin annoncée d’une opération. Une annonce de réouverture d’un axe ne permet pas de conclure que les familles ont déjà pu rentrer. Les récits recueillis par le quotidien distinguent l’annonce et la circulation observée.

Le même journal relaie une alerte du Centre Al-Insan pour la démocratie et les droits. Celui-ci met l’accent sur les difficultés d’installation avant l’hiver : abris dégradés, centres d’accueil inadaptés, équipements de drainage et matériel d’isolation insuffisants. Le centre attribue une partie du problème aux restrictions israéliennes sur l’entrée de fournitures et expose sa lecture des obligations humanitaires. Cette position est celle du centre. Les besoins qu’il décrit ne se résument toutefois pas à un chiffre : une tente, un bâtiment endommagé et un centre collectif ne présentent pas les mêmes risques lors de fortes pluies.

Au Yémen, Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 rapporte un total de 357 658 personnes déplacées depuis l’escalade de juin, d’après le dispositif de suivi de l’Organisation internationale pour les migrations qu’il cite. Le journal distingue ce total cumulé d’environ 9 000 nouveaux déplacements signalés sur une période de vingt-quatre heures. Il ne faut pas additionner mécaniquement les deux. Les données identifient notamment Taëz comme une province qui reçoit un grand nombre de personnes déplacées. Elles portent sur les informations enregistrées par le dispositif, et non sur un recensement général des habitants qui ont changé de lieu de vie.

Culture : à l’approche de l’Indépendance, deux façons de remettre le cinéma libanais en circulation

« L’Aube », de retour sur les écrans libanais

Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 situe au jeudi 19 novembre le retour de « L’Aube » dans les salles libanaises. Le film de Tony Abou Elias, écrit par Antoine Ghandour et produit en 2000, met en scène la lutte pour l’indépendance de 1943. Nida al-Watan du 20 novembre 2026 consacre également un entretien à cette nouvelle version, plus d’un quart de siècle après la première. La réalisatrice et comédienne Mirna Khayyat y présente un travail de restauration et de reprise technique qui a duré plus de cinq mois, selon son récit. Elle avait annoncé la date de la reprise le 8 novembre, au micro de Sawt Loubnan. Il s’agit d’une ressortie, non de la découverte d’un film inédit.

Le récit emprunte deux voies. La première suit Rami, que les autorités mandataires éloignent vers un village où il enseigne. Il y rencontre Nadia, poursuivie pour ses écrits favorables à l’indépendance. La seconde remet ces personnages dans le temps politique des arrestations et de la mobilisation populaire. Le film représente notamment l’incarcération de Béchara el-Khoury, de Riad el-Solh et de membres du gouvernement à la citadelle de Rachaya. Ce ne sont pas des images documentaires des arrestations : la fiction associe des épisodes historiques à des personnages qui permettent de raconter l’engagement ordinaire.

L’usage de l’intelligence artificielle dans la nouvelle copie fait partie du récit de production, mais il ne suffit pas à décrire la restauration. Dans Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026, Mirna Khayyat explique que l’équipe a cherché à conserver les couleurs, les lieux et la force des scènes, jusque dans certaines imperfections du matériau initial. Les comptes rendus n’énumèrent pas les opérations réalisées plan par plan. Ils ne permettent pas non plus de dire quelles parties ont été retouchées automatiquement ou comparées à une copie de référence. La sortie ne doit donc pas être présentée comme une recréation du film par l’intelligence artificielle.

Le journal signale aussi un hommage aux comédiens disparus dans la présentation de cette version. Mirna Khayyat, Walid Alayli, Wajih Sakr, Tarek Tamim et Patrick Moubarak figurent parmi les interprètes cités. La présidence a consigné, le 2 novembre, la visite du cinéaste et de la comédienne, venus inviter Joseph Aoun à la première. Ce rendez-vous atteste l’invitation, pas la présence du président à la projection. Les programmations de chaque salle restent distinctes de la date nationale annoncée.

Les archives de Jocelyne Saab lues par Mohanad Yaqubi

Dans Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026, le critique Salim al-Beik aborde une autre forme de retour aux images. « Les révolutionnaires ne meurent jamais », de Mohanad Yaqubi, remonte des films de la cinéaste libanaise Jocelyne Saab et s’adresse à elle par des textes insérés dans le récit. Le Festival de Locarno a confirmé le prix spécial du jury reçu par le film dans la section des cinéastes du présent. Il s’agit du parcours de l’œuvre en festival, non d’une annonce de projection au Liban cette semaine.

Le matériau réuni, selon le compte rendu, provient de seize films de longueurs différentes, tournés entre 1973 et 1983. Les titres évoqués couvrent les débuts de la guerre civile, les enfants dans Beyrouth en guerre, les villages du Sud et la cause palestinienne. Al-Beik décrit onze boîtes conservées au Centre national du cinéma et de l’image animée, à Paris, contenant des bobines et des bandes sonores. Le montage en retient des fragments. Il leur ajoute une adresse contemporaine, au lieu d’aligner les séquences comme les chapitres d’un inventaire.

Dans sa lecture, le critique salue la place donnée à Saab et la manière dont ses images éclairent encore le Liban et la Palestine. Il émet aussi une réserve de construction : le passage de cet ensemble à l’Égypte, au Sahara occidental et à l’Iran ralentit, selon lui, le fil du film. Ces déplacements attestent pourtant l’étendue de la recherche de Saab. La critique distingue ainsi deux décisions du monteur : témoigner le plus largement possible d’une période du travail de la cinéaste, ou resserrer le récit sur le lien palestino-libanais. Son appréciation du rythme ne conteste ni les sources ni le travail de conservation.

Ces deux œuvres reviennent à l’écran selon des principes différents. Dans « L’Aube », la version de 2000 demeure l’œuvre à transmettre ; le travail technique est censé en prolonger la diffusion. Chez Yaqubi, les fragments de Saab deviennent la matière d’un film nouveau, dont le montage assume son regard propre. Le premier cas pose la question de la fidélité à une copie et à ses auteurs ; le second, celle de la provenance des images et de la signification qu’elles prennent une fois sorties de leur ordre initial.

Des livres, une scène et une mémoire à échelle locale

Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 rapporte qu’une association d’arts et de culture de Rachaya a accueilli la signature de « L’âge marche pieds nus », recueil de Khodr Haïdar, originaire de Tyr Debba, dans le caza de Tyr. La brève présente le livre à travers la mémoire personnelle, l’absence et les transformations liées à l’âge. Elle signale une manifestation qui a eu lieu. Elle ne donne ni autre date de rencontre ni disponibilité en librairie.

Dans la même livraison, Bassem Khandaqji revient sur « Ramallah », roman d’Abbad Yahya publié en 2020. Le critique explique comment l’auteur fait passer l’histoire de la ville par une famille, ses lieux et ses récits quotidiens, plutôt que par la seule succession des événements publics. La parution du feuilleton critique en novembre 2026 ne donne donc pas au roman le statut de nouveauté. Sa présence dans le journal rapproche deux objets différents : un recueil présenté à Rachaya et un texte de lecture qui interroge la manière d’écrire une ville palestinienne.

Le volet musical du même numéro signale une nouvelle chanson de Fadel Chaker dans le cadre de l’album « Un nouveau rêve ». Le titre, interprété en parler du Golfe, est donné comme le deuxième dans ce registre au sein de l’album. Les paroles et la musique sont attribuées à Joumana Jamal ; le clip a été tourné au Qatar. Les indications de tendance rapportées par le journal décrivent le démarrage sur une plateforme et ne constituent pas un classement général des ventes ou des écoutes.

Sport : le Maroc atteint le cinquième rang mondial et la FIFA prépare son élection

Une nouvelle édition du classement mondial masculin

La FIFA a publié son classement masculin du 18 novembre. Les tableaux consultés pour le Liban ne concordent pas ; le rang annoncé dans l’édition d’Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 n’est donc pas retenu ici. Le classement mondial ne fait pas office de tableau de qualification. Il ne mesure pas non plus la différence de niveau entre deux sélections à l’occasion d’un match donné.

Le changement le plus visible en haut de tableau concerne le Maroc. La FIFA a annoncé le 18 novembre que les Lions de l’Atlas remontaient de deux places dans cette édition. Ils atteignent le cinquième rang, leur meilleur depuis l’introduction du classement en 1993. Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 situe cette progression après les deux victoires du Maroc contre le Niger dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Les revers du Portugal et du Brésil ont aussi modifié les positions relatives. L’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre conservent les quatre premières places.

Le classement agrège davantage que les rencontres de cette seule campagne. La FIFA recense 169 matchs pris en compte depuis son précédent point de comparaison, dont des qualifications africaines et des rencontres amicales. Le Canada atteint le 25e rang, un sommet pour sa sélection, tandis que la Colombie retrouve les dix premières places. La mesure ne doit pas être confondue avec le résultat d’un championnat continental : des équipes engagées dans des compétitions différentes sont classées ensemble à partir de leurs résultats, de leurs adversaires et du poids des rencontres.

L’élection de Rabat n’a pas encore sa liste définitive

Le secrétariat général de la FIFA a annoncé le 19 novembre avoir reçu trois candidatures pour la présidence. Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 les détaille : Philippe Diallo, président de la Fédération française, Gianni Infantino, président sortant, et le Japonais Kohzo Tashima, ancien président de sa fédération nationale. Le scrutin est prévu le 18 mars 2027 à Rabat. À ce stade, recevoir un dossier ne signifie pas déclarer son auteur définitivement admissible. L’instance électorale examine les candidatures et la liste des personnes admises doit être annoncée aux fédérations au plus tard le 18 février 2027.

Le quotidien distingue aussi les soutiens affichés du résultat du vote. Il rapporte le soutien de l’Union des associations européennes de football à Philippe Diallo et celui de la Confédération asiatique à Gianni Infantino. La candidature japonaise s’ajoute à cette configuration. Diallo a indiqué être ouvert à un échange avec Tashima ; ce dernier a déclaré qu’il écouterait une proposition de rapprochement, sans annoncer un retrait ou une candidature commune. Le vote appartient aux associations membres, et une position d’instance continentale ne se lit pas nécessairement comme un décompte arrêté des suffrages.

L’élection a pour toile de fond un désaccord sur la gouvernance de la FIFA, dont le projet abandonné d’ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés. Le journal rapporte que Diallo défend des décisions plus collectives. Il souligne aussi que le président sortant conserve des soutiens. Ces positions ne valent ni constat d’irrégularité ni jugement sur une procédure. Elles éclairent les termes de la campagne, maintenant distincts de la vérification des dossiers.

En Asie, un gardien récompensé pour la première fois

Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 rapporte l’élection de l’Iranien Alireza Beiranvand comme joueur asiatique de l’année. La Confédération asiatique de football a confirmé son sacre le 19 novembre à Bangkok : c’est le premier gardien à recevoir ce trophée. Il devance les Saoudiens Salem al-Dawsari et Firas al-Buraikan. La distinction porte sur les performances d’un gardien lors d’une année où ses résultats avec l’Iran et son club ont été évalués, pas sur un titre collectif remporté par sa sélection.

Le journal relève son match face à la Belgique à la Coupe du monde de 2026 et le fait que l’Iran n’a pas franchi la phase de groupes. La Confédération souligne aussi sa saison avec Tractor, sur la scène iranienne et en compétition asiatique. Le prix illustre la distinction entre performance individuelle et parcours d’une équipe. Al-Dawsari avait déjà été récompensé en 2022 et 2025. Beiranvand avait de son côté figuré parmi les nommés en 2019.

Strasbourg change de technicien

Al Quds Al Arabi du 20 novembre 2026 relaie l’annonce du remplacement de Hugo Oliveira par Vítor Matos au Racing Club de Strasbourg. Le club parle d’une séparation d’un commun accord avec Oliveira. Le journal situe le changement après une série de cinq défaites en six matchs de championnat et place Strasbourg au 13e rang après dix rencontres, à deux points de la zone de relégation. Matos arrive de Swansea, dont le club strasbourgeois met en avant le redressement après son arrivée en novembre 2025. Le premier match annoncé est celui contre Brest, samedi ; aucun résultat n’est encore connu.

Technologie : financement de l’intelligence artificielle, risques bancaires et nouveaux circuits de diffusion

Anthropic, distinguer l’offre publique des fonds versés à l’entreprise

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 revient sur l’entrée d’Anthropic au Nasdaq, jeudi 19 novembre. Le développeur de l’assistant Claude a fixé son prix d’introduction à 83 dollars par action. La fourchette initiale allait de 70 à 78 dollars. Le volume de l’offre a été porté à 980 millions de titres. Le produit brut de cette offre, calculé au prix fixé, atteint environ 81,3 milliards de dollars.

Cette somme décrit la taille de l’opération. Elle ne correspond pas à ce qu’Anthropic encaissera net : l’offre comprend aussi des titres cédés par des actionnaires et des frais s’appliquent. Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 distingue en outre le placement privé de l’offre destinée au public. Il faut également séparer ces montants de la valorisation de l’entreprise. Cette dernière dépend du nombre de titres retenus dans le calcul, pas seulement des titres proposés en Bourse. Les transactions avant la cotation, évoquées par le quotidien, ne donnent pas non plus le cours de clôture du premier jour.

Le journal replace cette introduction dans un secteur où le financement des infrastructures et le coût de la puissance de calcul font partie des principaux enjeux. L’opération renseigne sur la demande des investisseurs pour une société particulière. Elle ne mesure ni la rentabilité de l’intelligence artificielle dans son ensemble ni la capacité de chaque entreprise du secteur à financer ses équipements aux mêmes conditions.

Banques : les prestataires technologiques entrent dans le bilan du superviseur

Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 relève que la Banque centrale européenne juge fragile la gestion des risques opérationnels et informatiques de nombreuses grandes banques de la zone euro. Le journal cite des systèmes anciens, des contrôles internes insuffisants et une dépendance croissante aux fournisseurs extérieurs. Ce constat porte sur la qualité des dispositifs de prévention et de continuité de service. Il ne veut pas dire que toutes les banques concernées ont subi une intrusion ou une interruption.

Le même quotidien, daté du 20 novembre 2026, rapporte que 78 banques ont fait l’objet de nouvelles mesures qualitatives au cours de l’exercice. Elles ne concernent pas toutes l’informatique : elles portent aussi sur la gouvernance et le risque de crédit. Il s’agit notamment de corriger la façon dont les risques sont identifiés, suivis et transmis aux responsables de l’établissement. Les priorités de supervision prévoient aussi d’examiner la capacité des banques à faire face à des incidents liés à des prestataires et à des menaces amplifiées par l’intelligence artificielle.

La question des systèmes informatiques ne se résume donc pas à une exigence supplémentaire de capital. La supervision examine séparément les pertes qu’un établissement peut absorber et la façon dont il poursuit ses activités lorsqu’un prestataire ou un service informatique rencontre un problème. Les recommandations relèvent de la prévention et des contrôles, pas d’un décompte des attaques réussies.

Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 relève que le bilan d’ensemble des exigences et recommandations de fonds propres de base évolue peu. Cette stabilité n’efface pas les demandes adressées à certaines banques. Elle ne dispense pas non plus les établissements de vérifier le fonctionnement de leurs services en cas de perturbation.

Des vidéos gratuites aux catalogues payants

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 décrit la façon dont des créateurs de vidéos en ligne entrent dans les catalogues des services payants et les circuits de production du cinéma. Le quotidien cite l’accord annoncé entre Netflix et les frères Alan et Alex Stokes. Une sélection de leurs vidéos a été proposée aux abonnés en juillet 2026, tandis qu’un programme original plus long est prévu en 2027. La mise à disposition d’archives et la commande d’un programme inédit sont deux volets distincts de cet accord.

Le quotidien explique ce que ces circuits changent pour les producteurs. Une vidéo déjà publiée permet de savoir où des spectateurs cessent de regarder ou, au contraire, restent devant l’écran. Les créateurs peuvent utiliser ces observations dans leur montage suivant. Les producteurs disposent quant à eux d’exemples d’œuvres achevées et de leur réception. Cela ne suffit toutefois pas à prédire l’audience d’un long-métrage ou d’une série issue du même univers.

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 cite des données de Parrot Analytics : les adaptations de contenus provenant de YouTube ou de réseaux sociaux représentaient moins de 1 % de l’ensemble des adaptations diffusées en 2025. Leur nombre avait pourtant plus que quadruplé depuis 2017. Les deux observations se complètent. La croissance porte sur un segment qui reste réduit et ne démontre pas que ces contenus ont remplacé les livres, les séries ou les autres sources d’adaptation.

Jeu vidéo : la sortie de GTA VI ne valide pas les chiffres de vente projetés

Al Arabi Al Jadid du 20 novembre 2026 revient sur la sortie, la veille, du sixième épisode de la série GTA, treize ans après le précédent. Le quotidien évoque un lancement par marchés et le rôle des plateformes de diffusion dans la visibilité du jeu. Il rapporte des estimations de précommandes, mais ne présente pas de bilan consolidé et audité des ventes. Le volume estimé des commandes et les recettes anticipées ne sont pas des résultats enregistrés après la sortie.

Le journal consacre aussi un encadré aux classifications d’âge. Elles sont distinctes selon les marchés : le système européen et le système nord-américain ne relèvent pas de la même organisation. Le classement ne résume pas le jeu à une note. Il accompagne celle-ci d’indications sur la nature des contenus. Les possibilités d’interaction et les achats sont, eux, des aspects à examiner séparément selon le jeu et les réglages de la console.

Une voie expérimentale d’administration testée chez la souris

Al Sharq Al Awsat du 20 novembre 2026 présente une recherche australienne sur une méthode d’administration par voie nasale destinée à étudier les fonctions cognitives. Les expériences rapportées portent sur des souris âgées et sur un modèle animal de la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont observé des résultats sur certaines tâches de mémoire et d’apprentissage. En revanche, les dépôts de protéine amyloïde n’ont pas diminué dans le modèle étudié.

Le quotidien précise que l’équipe doit encore étudier la sécurité de l’approche chez l’animal avant d’envisager des essais humains. Il rapporte aussi que les différences entre les voies nasales des souris et celles des humains restent à évaluer. Les résultats décrivent donc une piste de recherche et ne constituent pas une preuve de sécurité ou d’efficacité chez une personne atteinte de la maladie.

Personnalités : transmission des entreprises et circulation des textes

Edmond Gharios, de l’industrie à l’hôpital

L’industriel libanais Edmond Gharios a retracé le passage de l’entreprise familiale de jus de fruits à d’autres activités agroalimentaires, puis à la santé. Dans cet entretien, il raconte avoir repris l’activité familiale alors qu’il était encore étudiant. Il revient sur la fermeture de l’usine pendant la guerre en 1976, le déplacement d’une partie de l’activité vers la Syrie et la diversification vers les produits laitiers et les glaces. Cofondateur de l’Hôpital du Mont-Liban, il situe en 1996 la mise en place des premières unités de radiothérapie de l’établissement. L’entretien éclaire son parcours professionnel et les choix de ces entreprises, sans constituer un bilan indépendant de leur activité actuelle. Annahar publie cet entretien le 20 novembre 2026.

La trajectoire évoquée ne se limite pas à une création d’établissement. Le témoignage remonte à une entreprise familiale dont la production a été bouleversée par la guerre. Le transfert d’une partie de l’activité et le passage à d’autres métiers constituent, dans sa lecture, des réponses à des difficultés différentes. Le récit ne documente ni la part de marché de l’entreprise ni les chiffres actuels de l’hôpital. Il éclaire ce que l’entrepreneur considère comme des étapes de transmission, de diversification et de retour à un projet situé au Liban.

Aldo Nicosia, le travail d’un traducteur entre plusieurs publics

Dans la même édition du 20 novembre 2026, Annahar donne la parole à l’orientaliste et traducteur italien Aldo Nicosia. L’entretien prend pour point de départ une opération peu visible : choisir un titre qui transmet le caractère d’un texte arabe à un nouveau lectorat. Les exemples passent par deux auteurs libanais, Rachid el-Daïf et Toufic Youssef Aouad. La comparaison ne porte pas sur la traduction mot à mot d’un seul album de titres. Elle distingue les choix des versions italiennes et ceux effectués pour d’autres marchés, notamment dans des éditions anglaises.

Un titre traduit n’est pas toujours une décision du traducteur seul. L’entretien fait apparaître la différence entre ce qui renvoie à l’imaginaire du texte et ce qui est identifiable en librairie dans la langue d’arrivée. Les œuvres ne changent pas d’auteur lorsque leur titre change. En revanche, le lecteur ne reçoit pas forcément la même première indication sur le ton ou le sujet du livre. Les exemples donnés par Nicosia documentent cette étape d’édition et les compromis qu’elle demande.

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