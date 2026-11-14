Armée libanaise : candidatures dès le 16 novembre

L’armée libanaise annonce un recrutement de spécialistes parmi les militaires et les civils. Les candidatures seront reçues du 16 novembre au 18 décembre 2026, à la caserne de Karantina, du lundi au vendredi. Le communiqué précise les domaines ouverts aux femmes, tandis que son annexe détaille les documents administratifs et les photographies à préparer. Le dépôt est personnel et ne vaut pas admission. Les candidats doivent vérifier les conditions propres au grade et à la spécialité avant leur déplacement.

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L’armée libanaise recevra, du 16 novembre au 18 décembre 2026 inclus, les candidatures à un recrutement de spécialistes. L’annonce du ministère de la Défense et du commandement, datée du 13 novembre, concerne des militaires et des civils. Les candidats doivent déposer eux-mêmes leur dossier à la caserne de Karantina, auprès de la musique de l’armée, du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 14 heures, heure du Liban.

La procédure se déroule par concours pour des postes de sergent ou de caporal spécialiste. Le communiqué et son annexe ne donnent pas de nombre de places. Une demande déposée ne vaut donc ni sélection ni engagement dans l’armée.

Armée libanaise : quels profils sont concernés ?

Les conditions ne sont pas identiques pour les hommes et les femmes. Selon le communiqué, les candidates doivent détenir un diplôme dans les domaines de la santé, de l’orientation, de l’informatique ou de l’électronique, branche télécommunications. La présence d’un métier dans la liste générale ne signifie pas que toutes les catégories peuvent y postuler. Avant de constituer leur dossier, les intéressés doivent vérifier auprès de l’armée les conditions d’âge et de diplôme correspondant au grade et à la spécialité visés.

Un dossier différent pour les civils et les militaires

Le candidat doit être libanais depuis au moins dix ans. Le texte impose aussi des conditions judiciaires et de conduite. Il exclut notamment certaines condamnations, y compris après réhabilitation ou amnistie. Il demande un engagement à signer le contrat de volontariat prévu par les règles en vigueur. Le texte prévoit aussi des engagements écrits concernant l’affiliation politique avant l’incorporation, avec une exception pour les militaires.

Pour les civils, les pièces comprennent les extraits individuel et familial d’état civil, une attestation de résidence, un certificat de bonne conduite du moukhtar et un casier judiciaire. Deux copies certifiées du diplôme demandé sont nécessaires. Cette liste résume les principales pièces ; les exigences complémentaires dépendent du statut du candidat.

Les photographies demandées sont précises : cinq au format 4 × 4 centimètres, dont trois de face et deux de profil, et deux au format 12 × 8 centimètres montrant le corps entier debout. L’annonce exige des photos récentes, non retouchées et certifiées. Pour les militaires, elles doivent être prises en uniforme et visées par le commandant de l’unité administrative.

Les militaires doivent aussi présenter les documents de service et d’état civil prévus, ainsi qu’un relevé disciplinaire. Des conditions particulières s’appliquent aux volontaires et aux conscrits dont le service a été prolongé. Le document distingue les sanctions retenues et leur période de calcul : ces règles ne doivent pas être remplacées par les conditions destinées aux civils.

Vérifier les dates des pièces avant le déplacement

L’annexe fixe une validité de trente jours au moment du dépôt pour les pièces qu’elle désigne expressément. Cette règle ne signifie pas que tous les documents, notamment les diplômes, doivent avoir été délivrés dans le mois. Les candidats peuvent consulter les conditions et pièces exigées auprès des commandements régionaux, des sites et des casernes militaires, ainsi que sur le site officiel de l’armée.

Les matières des épreuves écrites sont consultables au lieu de dépôt. Ni la date des examens ni leur horaire ne sont précisés dans le communiqué du 13 novembre et son annexe.

Photo d’archives publiée en février 2025 ; date de prise de vue non documentée. Elle ne montre pas le recrutement de novembre 2026. Armée libanaise, direction de l’Orientation / photothèque Libnanews.

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