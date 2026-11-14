Manifestations du 14 novembre : le dispositif prévu

La France se prépare à un nouveau samedi de mobilisation le 14 novembre. Laurent Nuñez annonce environ 70 000 policiers et gendarmes, avec des effectifs encore susceptibles d’être ajustés. À Paris, plusieurs organisations prévoient un parcours commun de République à Nation par Bastille. La Ligue des droits de l’Homme appelle aussi à manifester. Des mesures locales encadrent certains rassemblements, comme l’autorisation de deux drones à Metz. Ces annonces précèdent les événements et ne constituent pas un bilan de la journée.

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Les manifestations du 14 novembre 2026 doivent mobiliser environ 70 000 policiers et gendarmes en France. Laurent Nuñez a annoncé vendredi 13 novembre ce dispositif prévisionnel pour le cinquième samedi de mobilisation contre la vie chère. À Paris, plusieurs organisations prévoient de converger sur un parcours de République à Nation, par Bastille.

Le ministre de l’Intérieur anticipe entre 50 et 60 défilés sur le territoire. Ces estimations ne constituent pas un bilan de participation. Lors de son entretien télévisé vendredi, Laurent Nuñez a précisé que le nombre de forces de l’ordre serait encore examiné en réunion dans la journée.

Manifestations du 14 novembre : un dispositif annoncé comme mobile

Le ministre prévoit de reconduire l’organisation des samedis précédents, avec des unités capables de se déplacer et de réagir aux groupes dispersés. Il annonce également des contrôles en amont des cortèges. Les risques de débordement qu’il évoque relèvent de l’appréciation des autorités, pas du constat d’incidents déjà survenus ce samedi.

À Paris, plusieurs appels convergent

La coordination des Gilets jaunes a annoncé vendredi l’accord de la préfecture de police pour le trajet République–Bastille–Nation, déposé mardi. La CGT a également confirmé l’absence d’interdiction de cette manifestation. Les unions d’Île-de-France de la CGT, de la FSU et de FO prévoient d’y participer.

Cette convergence rassemble des revendications distinctes : pouvoir d’achat, conditions d’étude, services publics et lutte contre les violences faites aux enfants. Elle ne signifie pas que toutes les organisations portent le même programme. Ces annonces des organisateurs décrivent un parcours prévu, dont le déroulement effectif reste à constater.

La LDH appelle aussi à manifester

Dans un communiqué daté du 9 novembre, la Ligue des droits de l’Homme appelle à rejoindre les manifestations du 14 novembre. Elle conteste la proposition de loi dite de présomption de légitime défense des forces de l’ordre.

L’association estime que ce texte fragiliserait les enquêtes après des tirs policiers et la collecte rapide des preuves. Elle invoque la responsabilité des agents publics et le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de l’usage des armes. Il s’agit de ses objections au texte, non d’une décision de justice établissant ces conséquences.

À Metz, une autorisation précise pour deux drones

Les dispositions locales ne se confondent pas avec le dispositif national. Un arrêté du préfet de la Moselle, daté du 12 novembre, autorise deux caméras embarquées sur des drones le samedi 14 novembre, dès midi. Il cite une manifestation « Marche pour Gaza » et délimite le survol sur une carte couvrant des secteurs de Metz, Longeville-lès-Metz et Montigny-lès-Metz.

L’autorisation court jusqu’à la fin de la sécurisation et au rétablissement des flux de circulation. Le texte exclut la captation sonore et la reconnaissance faciale automatisée. Cette autorisation administrative ne prouve pas que les appareils ont déjà été utilisés. Elle ne vaut pas non plus autorisation générale de surveillance pour tous les cortèges français.

Couverture : manifestation à Paris, le 6 février 2020. Photographie d’archive, sans lien avec le déroulement du 14 novembre 2026. Photo : Jeanne Menjoulet / Flickr, CC BY 2.0. Recadrage et habillage éditorial Libnanews.

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