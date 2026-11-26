Des familles signalent de premières libérations dans le bâtiment B de Roumieh. La loi distingue l’amnistie, la réduction de peine et la fin d’une longue détention avant jugement.

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Le comité des familles de prisonniers a indiqué mercredi 25 novembre que les premières mesures d’amnistie avaient commencé à s’appliquer dans le bâtiment B de Roumieh. Ce témoignage est nouveau depuis les protestations du début du mois. Il ne fournit pas un décompte officiel des libérations ni le fondement juridique retenu pour chaque détenu.

Les familles réclamaient depuis plusieurs semaines l’examen des situations individuelles. La prison rassemble des personnes condamnées et d’autres qui n’ont pas encore été jugées. L’établissement ou le bâtiment où elles sont détenues ne détermine pas leur éligibilité.

Une amnistie complète et une réduction de peine ne sont pas la même mesure

La loi n° 70 du 4 septembre 2026 vise, pour son volet d’amnistie, les infractions commises avant le 1er mars 2026. Lorsque les faits sont couverts, l’action publique s’éteint et les peines principales prononcées sont effacées. La liste des exclusions comprend notamment les affaires renvoyées au Conseil de justice, des infractions de terrorisme, des atteintes aux fonds publics et des violences sexuelles. L’exclusion de l’amnistie complète ne permet pas, à elle seule, de conclure qu’un dossier est exclu de toute mesure prévue par la loi.

L’article 3 traite séparément des réductions de peine. Il prévoit notamment une diminution d’un tiers de certaines peines restant à purger. Le Conseil constitutionnel a précisé que les conditions particulières liées au droit de la partie civile s’appliquent à l’ensemble des homicides intentionnels relevant des articles 547 à 549 du Code pénal. Il a aussi harmonisé la date butoir pour les infractions de drogue susceptibles de relever de l’amnistie complète. Il faut donc lire la loi avec la décision du 12 octobre, et non à partir du seul texte publié en septembre.

La détention avant jugement obéit à une règle distincte

L’article 5 prévoit une mise en liberté pour les personnes qui n’ont été visées par aucun jugement, pour des faits antérieurs au 1er mars, lorsque leur détention dépasse douze années pénitentiaires au sens du texte. La procédure pénale se poursuit. Ce mécanisme se distingue d’un acquittement comme de l’extinction de l’action publique.

En pratique, les autorités judiciaires compétentes doivent vérifier la date des faits, la qualification retenue, la situation de la peine ou de la détention et l’existence d’un autre titre de détention. L’administration pénitentiaire exécute les décisions : elle ne désigne pas les bénéficiaires en fonction du bâtiment. Le signalement des premières mesures par les familles ne donne donc ni échéance commune aux détenus de Roumieh ni liste des dossiers réglés.

Illustration : la prison de Roumieh, photographie d’archives Libnanews. Elle ne montre pas les mesures annoncées par les familles le 25 novembre.

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