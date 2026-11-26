La compagnie annonce l’arrêt des traversées entre Boulogne-sur-Mer et Cork dès vendredi. Elle promet un remboursement intégral des billets concernés.

19

Lire l'article Stop

La compagnie annonce l’arrêt des traversées entre Boulogne-sur-Mer et Cork dès vendredi. Elle promet un remboursement intégral des billets concernés.

Hibernia Line cesse vendredi 27 novembre 2026 ses traversées entre Boulogne-sur-Mer et Ringaskiddy, dans le port irlandais de Cork. Le directeur général de la compagnie, Aidan Coffey, a annoncé la décision jeudi pour cette liaison qui assurait le transport de passagers et de fret, sans escale au Royaume-Uni.

Les billets payés, même partiellement, seront remboursés

La compagnie s’engage à rendre intégralement les sommes versées pour les traversées à venir, y compris lorsque les voyageurs n’avaient réglé qu’un acompte. Elle dit que ces remboursements sont prioritaires, sans en préciser le délai ni annoncer de transfert automatique vers un autre opérateur. Pour les réservations effectuées via un intermédiaire, les voyageurs peuvent vérifier auprès de leur vendeur les modalités qui s’appliquent à leur dossier.

L’annonce concerne les traversées d’Hibernia Line entre les deux ports, pas l’ensemble des ferries entre la France et l’Irlande. Le port de Cork répertorie aussi une liaison avec Roscoff, exploitée par Brittany Ferries. Celle-ci propose également une liaison entre Cherbourg et Rosslare, qui n’arrive pas à Cork. Les jours de départ et les places disponibles dépendent de la date de voyage.

Une ligne conçue pour fonctionner toute l’année

En mai, Hibernia Line et le port de Boulogne-Calais avaient présenté la liaison comme un service annuel avec six allers-retours hebdomadaires. Deux ferries, le St Patrick et le MV Akka, devaient transporter à la fois des voyageurs et des véhicules de fret. Pour les transporteurs, le trajet direct évitait de devoir passer par la Grande-Bretagne entre l’Irlande et le continent.

Le Grand Boulogne évaluait à 2,6 millions d’euros l’investissement du port pour moderniser le terminal et sécuriser ses accès avant la mise en service. Ce montant porte sur les aménagements portuaires, non sur les comptes de la compagnie. Hibernia Line n’a annoncé jeudi ni repreneur de la liaison ni date de reprise.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews