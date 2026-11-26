Le centre maritime britannique UKMTO rapporte qu’un pétrolier a été touché le 25 novembre lors de sa sortie du détroit d’Ormuz. L’équipage est sain et sauf.

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Le centre maritime britannique UKMTO rapporte qu’un pétrolier a été touché le 25 novembre lors de sa sortie du détroit d’Ormuz. L’équipage est sain et sauf.

Un pétrolier qui quittait le Golfe a été touché mercredi 25 novembre par un projectile non identifié dans le détroit d’Ormuz, au large du port omanais de Khasab. Le centre britannique UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a rendu l’incident public jeudi, dans son avis 223-26, en citant les autorités locales. Tout l’équipage est sain et sauf, selon ce premier bilan.

Aucun rejet en mer signalé

Le centre britannique n’a précisé ni le nom du navire ni son pavillon. Il ne donne pas non plus le détail des dégâts, ne désigne pas l’auteur du tir et ne précise pas la nature du projectile. Aucun impact environnemental n’avait été signalé au moment de l’avis. Ce bilan ne constitue pas une inspection de la coque ou de la cargaison.

Il s’agit d’un événement distinct de celui signalé le même jour à l’ouest de Dubaï. Dans ce second cas, le capitaine d’un autre pétrolier avait déclaré avoir entendu une explosion à proximité de son bâtiment. L’UKMTO n’avait alors fait état d’aucun dommage au navire.

Vingt-cinq marins tués dans la région selon l’OMI

L’Organisation maritime internationale avait recensé, au 23 novembre, 141 incidents confirmés et 25 marins morts dans la région depuis le début du conflit. Le relevé couvre le Golfe, le détroit d’Ormuz et le golfe d’Oman. Il s’arrête avant l’incident du 25 novembre et ne permet pas d’attribuer le projectile qui a touché ce pétrolier.

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