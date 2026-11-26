Les 1,1 milliard avancés par Yassine Jaber concernent le relèvement envisagé en 2027. Ni sa répartition définitive ni le coût par bénéficiaire ne se déduisent de ce total.

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Le ministre des Finances Yassine Jaber évalue à environ 1,1 milliard de dollars le coût inscrit au projet de budget 2027 pour les augmentations dans le secteur public. Ce montant désigne une enveloppe supplémentaire, non l’ensemble des salaires de l’État. Il ne donne à lui seul ni le nombre des bénéficiaires ni ce que chacun percevra.

Ce que le chiffre ne répartit pas

Un budget de personnel ne se résume pas au traitement des agents en poste. Les rémunérations, certaines indemnités et les prestations sociales relèvent de postes différents. Les pensions et indemnités de fin de service constituent une autre dépense. Certaines rémunérations apparaissent dans les transferts accordés aux établissements publics plutôt que sur une ligne de traitement de l’administration centrale.

La ventilation entre ces postes et entre civils, militaires et retraités détermine l’effet du relèvement. Une mesure sur le traitement de base et une prime temporaire de même montant peuvent entraîner des coûts différents au-delà de l’année du versement, notamment si le calcul de la pension change. En l’absence d’une ventilation définitive des crédits proposés, diviser 1,1 milliard par un effectif global mélangerait des catégories qui n’ont pas nécessairement les mêmes droits.

Un budget en livres, une estimation communiquée en dollars

Au taux de conversion pris à titre illustratif de 89 500 livres par dollar, 1,1 milliard correspond à 98 450 milliards de livres. Ce calcul ne transforme pas la dépense en versements en dollars. Avec un coût fixé à 98 450 milliards de livres, sa valeur exprimée en dollars varierait si le taux de conversion changeait ; les agents, eux, resteraient exposés à l’évolution des prix pour la part versée en livres.

Il faut également distinguer le crédit de 2027 du coût d’une mesure en année pleine. À population constante, une hausse versée pendant six mois coûte, la première année, moitié moins que la même hausse pendant douze mois. C’est un exemple de calendrier, pas une estimation du calendrier du gouvernement. Le moment de l’entrée en vigueur et les décaissements effectifs doivent être vérifiés dans le texte adopté et dans son exécution.

Le point de comparaison du FMI

Dans un rapport technique publié en mars, le FMI estimait à 2,7 milliards de dollars l’ensemble des dépenses de personnel de 2025. Son scénario de référence, élaboré sur des données et hypothèses antérieures à la présentation du projet de budget 2027, donnait 3,2 milliards pour 2027, dont environ 1,6 milliard de rémunérations des agents et 0,7 milliard de pensions et indemnités de fin de service. C’est une projection illustrative sur un périmètre large, pas le montant voté pour 2027. Additionner les 1,1 milliard au scénario du FMI supposerait de s’assurer d’abord qu’il n’intègre aucune partie des mesures comparées.

En septembre, le FMI a appelé à ne pas arrêter de nouveaux ajustements ponctuels des salaires et pensions sans recettes compensatoires et hors d’un cadre budgétaire d’ensemble. Pour mesurer le coût de la proposition de Jaber, les pièces décisives sont donc la ventilation des crédits, l’effectif par catégorie, le calendrier de paiement et les recettes retenues en face, non le seul total annoncé.

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