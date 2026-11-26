Une juge fédérale bloque provisoirement la procédure visant huit stations d’ABC. Disney et ABC accusent le régulateur fédéral de représailles éditoriales.

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Une juge fédérale bloque provisoirement la procédure visant huit stations d’ABC. Disney et ABC accusent le régulateur fédéral de représailles éditoriales.

La juge fédérale Loren AliKhan a interdit mercredi 25 novembre à la Commission fédérale des communications américaine (FCC) de poursuivre la procédure de renouvellement anticipé visant huit stations de télévision détenues par ABC. Le tribunal fédéral de Washington a aussi rejeté la demande de la FCC de classer l’affaire. Le litige se poursuit : l’ordonnance protège les stations pendant l’examen du recours, sans trancher définitivement l’accusation de représailles.

Huit stations, dont celles de New York et de Los Angeles

La FCC avait ordonné le 28 avril aux stations concernées de déposer des demandes de renouvellement avant leurs échéances ordinaires. Aucune des huit licences n’était normalement à renouveler avant 2028, d’après les éléments du dossier. Parmi les stations visées figurent WABC-TV à New York, KABC-TV à Los Angeles et WLS-TV à Chicago. Elles ont déposé leurs dossiers sous protestation le 28 mai, avant qu’ABC et sa maison mère Disney ne saisissent le tribunal en août.

La mesure de la juge empêche notamment le régulateur de renvoyer ces demandes devant une audience administrative dans le cadre de la procédure anticipée. Elle n’attribue pas de nouvelles licences et ne retire pas à la FCC son pouvoir général de contrôler les diffuseurs.

Le Premier Amendement au cœur du recours

Le régulateur avait invoqué une enquête sur le respect des obligations des diffuseurs, dont les règles qui interdisent la discrimination. ABC et Disney soutiennent que la procédure était en réalité une riposte à des contenus déplaisant à Donald Trump. Dans sa décision motivée, la juge relève que le régulateur a déclenché le réexamen le lendemain d’un message du président réclamant le renvoi de l’animateur Jimmy Kimmel. Elle examine aussi des déclarations antérieures de Trump appelant à retirer des licences à des stations d’ABC en raison de leur couverture.

À ce stade, la juge estime qu’ABC a de fortes chances d’obtenir gain de cause sur son argument fondé sur le Premier Amendement, qui protège la liberté d’expression. Pour le tribunal, une procédure réglementaire peut déjà causer un préjudice si elle sert à décourager certaines prises de parole, même sans retrait de licence. La FCC doit rendre compte de l’exécution de l’ordonnance au plus tard le 2 décembre. Les parties doivent proposer ensemble la suite du calendrier judiciaire d’ici au 9 décembre.

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