Angham wa Salam doit réunir 120 jeunes et proposer 17 chansons le 24 novembre à Beyrouth. Le concert est ouvert au public sur inscription, dans la limite des places disponibles. Le Chœur national Fayha décrit un travail de répétitions régionales, puis communes, pour préparer un seul ensemble à plusieurs voix.

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Le chœur Angham wa Salam doit réunir 120 jeunes de différentes régions du Liban, mardi 24 novembre à Beyrouth. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) annonce 17 chansons et une soirée ouverte au public sur inscription. Derrière ce rendez-vous, le Chœur national Fayha a expérimenté une façon de monter un ensemble à l’échelle du pays : répéter près de chez soi avant de retrouver les autres choristes.

Quatre régions pour préparer un chœur commun

Le Chœur national Fayha décrit des répétitions organisées dans quatre régions : le Nord, le Sud, la Békaa et le Mont-Liban. Dans le projet documenté par le partenaire, les groupes se retrouvaient une fois par mois pour une répétition commune. Le chœur fait aussi état de cinq concerts autour du Liban dans ce même projet. L’annonce de mardi ne précise pas si l’équipe a repris à l’identique ce calendrier pour préparer la soirée.

Le modèle permet de distinguer deux moments du travail. Le groupe local peut apprendre les paroles et préparer sa partie. Aux répétitions communes, les choristes peuvent entendre comment cette partie se mêle aux autres voix, ajuster les départs et travailler l’équilibre d’ensemble. Le projet cherchait ainsi à faire de la rencontre entre régions une pratique régulière, plutôt qu’un premier contact sur scène.

Angham wa Salam n’est pas né avec cette soirée. Le PNUD présentait déjà le chœur en mai 2022, après cinq mois de préparation selon sa présentation de l’époque. Pour novembre 2026, il annonce de nouveau des jeunes venus de différentes régions. Rien n’établit qu’il s’agit des mêmes choristes. Le programme explique qu’il veut favoriser les échanges entre eux ; les chiffres annoncés décrivent la participation prévue, pas un effet mesuré sur la cohésion sociale.

Un concert ouvert au public à Kantari

La soirée est annoncée de 19 h à 21 h, heure de Beyrouth, à la Première Église évangélique arménienne, rue du Mexique, dans le quartier de Kantari. Le PNUD invite le public à remplir son formulaire d’inscription et précise que les places sont limitées. L’annonce ne précise ni le tarif ni la liste des chansons.

Le PNUD porte cette initiative avec le Chœur national Fayha. Le gouvernement allemand la finance par l’intermédiaire de la banque de développement KfW.

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