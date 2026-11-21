Pour l’Indépendance, Joseph Aoun appelle à poursuivre de front le retrait israélien et la fin des armes hors de l’État. Il défend la diplomatie sans fixer d’échéance.

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À Dbayeh, à la veille du 83e anniversaire de l’indépendance du Liban, le président Joseph Aoun a présenté la fin de l’occupation israélienne et la fin des armes échappant à l’autorité de l’État comme deux objectifs à poursuivre simultanément. Il a défendu la négociation comme moyen de recouvrer les droits du pays, sans annoncer de calendrier ni de nouveau dispositif.

Le chef de l’État s’est exprimé le samedi 21 novembre lors de la cérémonie de lever du drapeau libanais, à l’extérieur du tunnel de Nahr el-Kalb. Devant les participants, il a dit que le pays ne pouvait célébrer son indépendance comme si sa souveraineté était entière : une partie du territoire est toujours occupée, les habitants déplacés ne sont pas tous rentrés et, selon lui, la décision de guerre et de paix ne relève pas encore du seul État.

Deux obstacles à traiter de front

Joseph Aoun a nommé deux obstacles qu’il juge indissociables : l’occupation israélienne de parties du territoire libanais et l’ingérence qu’il attribue à certaines composantes influentes du régime iranien, par le biais d’armes et de décisions qui échappent à l’autorité de l’État. Selon lui, chacune de ces situations sert de justification à l’autre, et ce sont les habitants du Sud qui en paient le prix.

Aux autorités israéliennes, il a demandé de mettre fin aux attaques, de se retirer du territoire libanais et de rendre les prisonniers libanais. Dans le passage consacré à l’ingérence iranienne, il a appelé directement les acteurs concernés à remettre les armes à l’État, sans nommer le Hezbollah dans ce discours.

Le président a réaffirmé que la protection des Libanais devait reposer sur un seul État, une seule armée et une seule autorité légitime, non sur la coexistence de plusieurs pouvoirs armés. Il a également insisté sur le rôle d’une armée chargée de protéger les citoyens sans distinction de confession, de région ou d’appartenance.

La diplomatie défendue, sans échéance annoncée

Le président a défendu la négociation comme un moyen de recouvrer les droits du Liban, et non d’y renoncer. Il a aussi récusé l’idée que la diplomatie oblige à accepter le statu quo ou à attendre indéfiniment. Dans son entretien télévisé diffusé le 17 novembre, il avait déjà appelé le Hezbollah à remettre ses armes à l’État et écarté un affrontement intérieur. À Dbayeh, l’accent est mis sur la simultanéité du retrait israélien et de la fin du pouvoir armé hors de l’État. Le président n’a annoncé ni accord ni échéance pour l’un ou l’autre objectif.

Le message présidentiel ne s’est pas limité à la sécurité. Joseph Aoun a aussi cité les déposants qui ne peuvent récupérer l’épargne de toute une vie, les jeunes qui cherchent leur avenir à l’étranger et les familles confrontées à l’incertitude économique. Il n’a pas présenté de mesure de remboursement.

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