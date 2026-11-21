La France soutient le Danemark, qui attribue à la Russie une tentative d’assassinat déjouée en septembre. L’ambassade russe conteste l’accusation. L’enquête se poursuit.

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La France a exprimé samedi 21 novembre son soutien au Danemark, après que Copenhague a attribué aux services de renseignement russes une tentative d’assassinat déjouée en septembre sur le sol danois. Le Quai d’Orsay dénonce une menace pour la sécurité collective européenne, sans annoncer de sanction française. Au Danemark, l’enquête pénale se poursuit.

Le soutien de Paris et de Bruxelles

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a publié sa déclaration au lendemain de l’attribution officielle par le gouvernement danois. Paris inscrit l’affaire dans une série d’actes de sabotage, de cyberattaques et de menaces que la France impute à la Russie en Europe. Le communiqué exprime une solidarité politique. Il ne rend publique ni évaluation française autonome des faits au Danemark ni mesure de rétorsion.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle aussi exprimé samedi sa solidarité avec le Danemark. Elle a annoncé que la Commission proposerait prochainement une stratégie européenne de sécurité pour renforcer la préparation et la dissuasion. Elle n’a pas annoncé de nouvelles sanctions déjà adoptées en réponse à cette affaire.

Une attribution des services danois, pas un verdict

Le 20 novembre, le service de sécurité et de renseignement danois, le PET, a déclaré estimer que les services russes avaient planifié et lancé une tentative visant un ressortissant américano-ukrainien. Le PET indique avoir déjoué le projet en septembre avec la police danoise.

Deux personnes sont mises en cause, selon le PET. Un tribunal a élargi vendredi les motifs de leur détention provisoire. La police et le parquet doivent encore établir le rôle de chacun et ce que chacun savait du commanditaire présumé. Le renseignement danois distingue cette enquête, qui porte sur des responsabilités individuelles, de sa propre évaluation de la menace. Dans une réponse écrite rendue publique vendredi, l’ambassade russe à Copenhague a contesté l’accusation, affirmant que le Danemark n’avait fourni aucune preuve de l’implication de Moscou.

Le Danemark demande de durcir les restrictions de visas

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a appelé vendredi à durcir les sanctions contre la Russie. Elle demande notamment de ne plus délivrer de visas non essentiels aux ressortissants russes et de limiter la validité des visas délivrés au pays qui les accorde. Il s’agit d’une proposition danoise. La déclaration française ne dit pas si Paris soutient cette mesure précise, et les deux communiqués n’annoncent aucune décision européenne sur les visas.

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