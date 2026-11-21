Deux réfrigérateurs de 330 litres affichent 153 kWh d’écart par an. Si le générateur fournit la moitié de cet écart, sa part variable diffère d’environ quatre millions de livres au tarif de référence.

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Deux réfrigérateurs-congélateurs de 330 litres affichent respectivement 161 et 314 kilowattheures par an sur leur étiquette européenne. Pour un foyer libanais, l’écart de 153 kWh vaut environ quatre millions de livres sur la seule facture du générateur si la moitié de cet écart relève du générateur et si son tarif ne bouge pas. Le prix d’achat, lui, reste à comparer.

Le coût réel du réfrigérateur ne s’arrête pas au prix en magasin. L’appareil fonctionne par cycles, de jour comme de nuit. Au Liban, le même appareil peut tirer son courant du réseau public à un moment et d’un générateur privé à un autre. Lire sa consommation annuelle permet de chiffrer une partie de la dépense, à condition de ne pas confondre les kilowattheures consommés avec les heures de coupure.

Le coût réel du réfrigérateur ne se lit pas seulement en litres

Les étiquettes de deux appareils Liebherr inscrits au registre européen EPREL offrent une comparaison à capacité égale. Tous deux annoncent 227 litres pour les aliments frais et 103 litres pour le congélateur. Le premier affiche 314 kWh par an, le second 161. L’écart atteint près de 49 % par rapport au modèle le plus gourmand. Ces références servent à illustrer le calcul, pas à recommander un achat. Ni leur prix ni leur disponibilité au Liban ne sont établis ici.

Deux combinaisons réfrigérateur-congélateur au même volume affiché Référence déclarée dans EPREL Réfrigérateur / congélateur Classe UE Consommation annuelle déclarée CNsff 24503_090846251 227 L / 103 L F 314 kWh CNdgc 5203_997211851 227 L / 103 L C 161 kWh

Les deux étiquettes se réfèrent au même règlement européen. Pour les appareils ordinaires, celui-ci calcule la consommation annuelle à partir d’essais en laboratoire à 16 et 32 °C, à des températures de compartiment définies. Cela donne un point de comparaison, pas une mesure chez l’acheteur. La chaleur de la pièce, l’ouverture des portes et la ventilation autour du réfrigérateur peuvent changer la consommation réelle.

Les kilowattheures évités n’ont pas tous le même prix

Le ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau affiche, dans son bulletin du 30 octobre 2026, un tarif indicatif de 52 622 livres par kWh pour les abonnés urbains équipés d’un compteur. Il affiche 57 884 livres par kWh lorsque le réseau de distribution dépasse 300 mètres en ville ou dans les villages situés à plus de 700 mètres d’altitude. Le bulletin ministériel distinct de septembre indiquait 52 840 et 58 124 livres. Ces tarifs mensuels servent de repère, pas de prévision pour douze mois.

Simulation : différence annuelle sur la part variable du générateur, sur un écart déclaré de 153 kWh Part de l’écart imputée au générateur Énergie imputée À 52 622 LL/kWh À 57 884 LL/kWh Un quart 38,25 kWh 2,01 millions LL 2,21 millions LL La moitié 76,5 kWh 4,03 millions LL 4,43 millions LL La totalité 153 kWh 8,05 millions LL 8,86 millions LL

Le tableau applique le tarif d’un seul bulletin à une année fictive. Il n’inclut ni les taxes ni le courant d’Électricité du Liban, dont le coût doit être calculé sur la facture et la tranche de consommation du foyer. Il ne valorise pas non plus une éventuelle production solaire. Si un générateur fournit la moitié des heures d’alimentation, cela ne signifie pas qu’il fournit la moitié des kilowattheures : le compresseur ne tourne pas en permanence.

Les 385 000 livres mensuelles pour un abonnement de 5 ampères et les 685 000 livres pour 10 ampères sont des parts fixes dans le même bulletin. Un appareil moins gourmand ne réduit aucun de ces montants à abonnement inchangé. Et sa consommation annuelle ne dit pas à elle seule si le ménage peut prendre un abonnement de moindre puissance : les autres appareils du logement comptent aussi.

Les 153 kWh d’écart représentent environ 13 kWh par mois en moyenne. Pour comparer deux factures, mieux vaut partir de la période de consommation et du relevé que de la date de paiement.

Comparer deux devis, ou mesurer avant de remplacer

Pour comparer deux offres, il faut relever la référence exacte et les kWh par an, puis regarder le prix d’achat, la garantie et le service après-vente. La différence de prix à payer aujourd’hui peut alors être comparée à une économie annuelle prudente. Pour un appareil déjà installé, une mesure sur plusieurs jours avec un compteur de consommation adapté donne un repère plus utile que la puissance maximale indiquée sur la plaque. Il reste à vérifier, sur ses propres factures, combien de cette énergie passe réellement par le générateur.

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