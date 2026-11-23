À l’entrée en Bourse d’Anthropic, une seule action de catégorie F conserve 50,1 % des voix sur les questions générales. Mais la majorité des sièges du conseil relève d’un autre titre. Le prospectus distingue droits de vote, part du capital et nomination des administrateurs.

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Les actions qu’Anthropic a introduites au Nasdaq le 19 novembre donnent une voix par titre. Une seule action d’une autre catégorie donne, elle, 50,1 % des voix sur les questions ordinaires soumises aux actionnaires. Le prospectus définitif sépare pourtant le contrôle de ces votes de la nomination de la majorité du conseil d’administration. La distinction explique pourquoi ni la part du capital ni le cours du titre ne disent à eux seuls qui décide.

Une action dont le poids s’ajuste avec le capital

Le titre proposé aux investisseurs est de catégorie A. Chaque action de cette catégorie donne une voix. Les actions de catégorie N, elles, ne votent pas en règle générale, sauf si la loi l’exige. La détention d’un nombre élevé de titres ne donne donc pas nécessairement le même poids à tous les investisseurs. Pour savoir qui peut trancher un vote, il faut d’abord savoir quelles catégories de titres y participent.

La seule action de catégorie F est réservée à une société appelée Founder LLC. Les statuts déterminent son poids à la date retenue pour le vote : elle correspond à 50,1 % des voix en jeu pour les questions soumises aux actionnaires dans leur ensemble. Ce n’est pas un titre à nombre fixe de voix. Si Anthropic émet de nouvelles actions A, le poids de l’action F s’ajuste pour conserver cette proportion sur ces votes. Les fondateurs peuvent donc garder ce levier même si leur part économique évolue.

Sept fondateurs déterminent ensemble le vote

Le prospectus définitif identifie sept membres initiaux de Founder LLC. Chacun a une voix dans la décision interne qui détermine comment l’entité vote. En principe, une majorité fixe l’instruction pour l’action F ; certaines décisions exigent un seuil plus élevé. En l’absence d’accord majoritaire, le vote suit généralement, et sous condition de quorum, la répartition des votes exprimés par les détenteurs d’actions A. Le président-directeur général ne dispose donc pas, à lui seul, des 50,1 %.

Les fondateurs peuvent aussi détenir individuellement des actions A. Les règles qui déterminent le vote de l’action F ne leur imposent pas la même instruction pour ces titres. Le prospectus donne des estimations qui combinent leurs droits individuels et la part détenue par l’intermédiaire de Founder LLC. Ce chiffre combiné ne doit pas être confondu avec le poids de la seule action F ni utilisé comme une mesure de leur part du capital.

La majorité du conseil relève d’un mécanisme distinct

Un autre titre, l’action de catégorie T, appartient au Long-Term Benefit Trust, une structure de gouvernance distincte. Elle ne vote pas sur les questions ordinaires soumises à l’ensemble des actionnaires. Elle sert généralement à élire ou à révoquer les administrateurs de catégorie T, qui constituent la majorité des sièges autorisés du conseil. Les actionnaires, dont Founder LLC, élisent les autres administrateurs selon les règles applicables au vote général.

Pour autant, le trust ne dirige pas les activités au quotidien et ne fixe pas la stratégie à la place du conseil. Le prospectus distingue sa fonction de nomination et de conseil des prérogatives des administrateurs. Ce partage importe lorsqu’une décision relève du conseil plutôt que de l’assemblée : le pouvoir de voter et le pouvoir de nommer ne s’exercent pas sur le même objet.

Les conditions qui peuvent changer cette répartition

Le privilège attaché à l’action F ne disparaît pas avec une simple levée de capitaux. Le prospectus prévoit en revanche une transition lorsque le groupe tombe sous trois fondateurs admissibles pendant 90 jours consécutifs, selon les conditions qu’il définit. S’ouvre alors une période de 450 jours au terme de laquelle la société rachète l’action F sans contrepartie. D’autres événements, dont la dissolution de Founder LLC, peuvent aussi mettre fin à ce régime.

Si l’action T demeure en place après la disparition de l’action F, le trust conserve ses droits de nomination. Les actions A décident alors des autres sièges et des questions générales. Le régime de l’action T a ses propres conditions de modification. La lecture du prospectus conduit ainsi à poser deux questions distinctes pour chaque décision : qui peut faire valoir la majorité des voix, et qui a le droit de désigner les administrateurs concernés ?

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