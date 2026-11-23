OMT annonce le règlement de cotisations CNSS dans ses centres et via OMT Pay pour les moukhtars, retraités assurés, assurés volontaires et médecins. Le communiqué du 17 novembre mentionne le numéro d’affiliation et la catégorie. Les frais éventuels, justificatifs et délais d’enregistrement restent à vérifier auprès de l’opérateur et de la Caisse.

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OMT annonce, dans un communiqué diffusé le 17 novembre 2026, que quatre catégories d’assurés peuvent régler leurs cotisations et sommes dues à la Caisse nationale de sécurité sociale dans ses centres ou par l’application OMT Pay. Les moukhtars, les retraités assurés, les assurés volontaires et les médecins sont les publics désignés. L’opérateur mentionne le numéro d’affiliation, appelé Client ID, et la catégorie du cotisant parmi les informations nécessaires. Il s’agit de paiements à la CNSS, non de prestations versées aux assurés.

Ce qu’annonce OMT pour les cotisations CNSS

La précision nouvelle porte sur les deux canaux annoncés par l’entreprise : ses centres et son application. Elle ne permet pas d’affirmer que toutes les formalités de la Caisse peuvent être accomplies sur un téléphone, ni que chaque dossier individuel est immédiatement reconnu par le service. Cette présentation repose sur l’annonce de l’opérateur ; elle ne constitue pas un test indépendant de l’application.

Le numéro d’affiliation et la catégorie servent à identifier le dossier concerné. L’annonce ne fournit cependant pas un parcours complet : elle ne détaille ni les éventuels frais, ni les pièces susceptibles d’être demandées, ni les délais d’enregistrement du règlement par la Caisse. Avant d’utiliser le service, ces conditions et l’admissibilité du dossier doivent être vérifiées auprès d’OMT et de la CNSS.

Un lancement plus large le 11 novembre

Le paiement par sociétés de transfert avait été présenté le 11 novembre avec quatre partenaires : OMT, Bob Finance, Whish Money et Cash Plus. Selon le compte rendu du lancement, la première phase concernait les mêmes quatre catégories, représentant environ 65 000 personnes. Le directeur général de la CNSS, Mohammad Karaki, annonçait alors 115 opérations réussies. Ce chiffre décrit des transactions à cette date, pas un nombre actuel d’utilisateurs.

Le ministre du Travail, Mohammad Haïdar, expliquait ce démarrage limité par l’état de préparation technique des dossiers. L’élargissement aux étudiants, aux chauffeurs et aux entreprises était envisagé après les adaptations nécessaires. Ces perspectives ne valent pas confirmation de leur accès aujourd’hui. La communication d’OMT du 17 novembre conserve le périmètre des quatre catégories initiales.

Ne pas confondre paiement et ouverture d’un droit

Un réseau de règlement supplémentaire peut éviter un déplacement vers un bureau de la Caisse. Il ne suffit pas à établir le montant dû dans chaque dossier ni à trancher une contestation sur les droits de l’assuré. Le canal de paiement et les règles de couverture sociale sont deux questions distinctes.

De même, l’annonce d’une fonction dans OMT Pay ne prouve pas que les trois autres partenaires proposent exactement le même parcours numérique. Le lancement commun d’un paiement par sociétés de transfert et la communication propre à un opérateur ne doivent pas être fusionnés en une procédure unique non documentée.

Billets de livres libanaises, photographie d’archives publiée en mai 2020. Date de prise de vue non établie. Illustration monétaire, sans représentation d’un guichet partenaire. François el Bacha / Libnanews.

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