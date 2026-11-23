La COP31 s’est close sans pacte commun. À Antalya, les parties ont toutefois adopté des modalités de travail sur le financement climatique et désigné l’organisme qui hébergera le centre technologique. Le registre des Nations unies permet de distinguer les décisions actées des projets de présidence qui sont restés sans consensus.

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La conférence d’Antalya s’est achevée le 22 novembre sans accord sur les deux propositions politiques de la présidence de la COP31. D’autres décisions sont toutefois inscrites au registre de la Convention des Nations unies sur le climat. Sur le financement, elles fixent un programme de travail et des échéances, pas une nouvelle somme à verser. Sur les technologies, elles désignent l’organisme chargé d’héberger le centre d’appui.

Un calendrier pour examiner le financement

Les parties à l’accord de Paris ont précisé les modalités d’un programme biennal de travail déjà créé lors de la conférence précédente. Le texte adopté à Antalya prévoit des contributions écrites, des ateliers lors des sessions des organes subsidiaires et des rapports. Il invite les parties et les autres acteurs concernés à transmettre leurs observations d’ici au 28 février 2027. Les travaux seront examinés en novembre 2027 puis en novembre 2028.

Le mandat couvre le financement climatique, dont le rôle des pays développés dans l’appui aux pays en développement prévu par l’article 9 de l’accord de Paris. Le texte précise que ces travaux ne préjugent pas de la mise en œuvre de l’objectif collectif de financement déjà fixé. Il ne crée ni un fonds distinct, ni un droit de tirage pour un projet, ni une nouvelle enveloppe pour l’adaptation.

Le centre technologique a un organisme d’accueil

Une autre décision choisit le Programme des Nations unies pour l’environnement comme organisme hôte du Centre des technologies climatiques. Le centre doit fournir un appui technique demandé par les pays en développement et aider leurs interlocuteurs nationaux. Le mandat initial est de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du protocole d’accord. La décision accueille une estimation de 106,2 millions de dollars pour les cinq premières années dans la proposition présentée par le Programme. C’est un budget proposé, pas un montant versé. Elle ne correspond pas à une liste de projets sélectionnés ou financés à Antalya.

Le registre publie ces décisions dans des versions anticipées non éditées, en attendant les rapports complets. Leur statut est différent de celui du projet de pacte d’Antalya, resté sans accord. Pour savoir ce qu’une conférence change concrètement, il faut distinguer ce qui a été adopté, les travaux qui ont été mandatés et les financements qui restent à engager.

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