À Miss Univers, les ailes de Perla Harb devaient raconter le Liban. Elles ont surtout rappelé notre goût pour le doré, les symboles entassés et les grands projets rafistolés. Des couturiers absents au prince charmant qu’on attend toujours, François Bacha se moque d’un pays qui confond souvent décor et ambition.

17

Lire l'article Stop

Le Liban a envoyé Perla Harb à Miss Univers. À Porto Rico, pour le défilé des costumes nationaux, elle a ouvert deux ailes immenses baptisées « Wings of a Nation ». Et là, on a découvert qu’un pays pouvait avoir exactement la taille de son mauvais goût.

De loin, Victoria’s Secret. De près, le stand du Liban à la foire à tout, le dimanche à dix-sept heures, quand on a déjà rangé les plus belles pièces. Les ailes n’étaient pas vraiment en carton. C’est presque dommage : en carton, au moins, on aurait pu saluer l’économie de moyens. Là, il a fallu du travail pour obtenir cet effet de décoration municipale qu’on installe en novembre et qu’on laisse jusqu’à Pâques parce que personne ne sait à qui appartient l’échelle.

Il y avait des colombes, un cèdre, des portraits, un micro, des façades illuminées et « Beirut Always Dances ». Il manquait trois sponsors et le numéro du traiteur. Encore un peu, et Fairouz aurait dû prendre un ticket pour passer devant le cèdre.

Où étaient nos grands couturiers ?

Élie Saab, Zuhair Murad, Georges Hobeika : un internaute a posé la question à Perla Harb. Elle a répondu qu’elle avait sollicité plusieurs grands créateurs libanais sans obtenir le soutien espéré. Elle n’a pas dit précisément à qui elle avait écrit ni qui avait refusé. La robe était signée Hanadi Abboud et les ailes imaginées par Joe Bou Eid. Eux ont répondu présent. Ça mérite d’être dit, même si, devant le résultat, on aurait aimé que quelqu’un d’autre réponde aussi.

On a le droit de demander ce que vaut le patriotisme de nos grandes maisons quand il faut faire autre chose que rappeler leurs origines dans un entretien à Paris. Personne ne leur doit un procès pour un coup de fil dont on ne sait rien. Et personne ne leur demande de travailler gratis. Mais comment un pays qui sait habiller les célébrités du monde entier n’arrive-t-il pas à organiser, à financer et à faire fabriquer un costume national qu’on puisse regarder sans avoir envie de retirer deux ou trois éléments soi-même ?

Un pays de bric et de broc

Perla Harb n’a pas inventé notre goût pour le trop. Elle l’a tout de même porté jusqu’au bout du podium. Elle aurait pu dire : « Gardons la robe. » Ou même : « Gardons une aile, pour voir. » Dans un concours où tout le monde cherche à être remarqué, refuser de défiler avec un rond-point sur le dos aurait déjà été une décision originale.

Victoria’s Secret est peut-être plus sexy. Mais surtout, là-bas, quand on met des ailes, on ne leur demande pas de résoudre à elles seules la question de l’identité nationale. On avait une vraie occasion de montrer le savoir-faire libanais. On a montré notre manière de préparer les grandes occasions : tout ajouter, ne rien retirer et appeler ça une vision.

Cendrillon au pays du carton-pâte

On avait pourtant de quoi faire sans emprunter ses ailes à Victoria’s Secret. Les princesses du Mont-Liban portaient le tantour, cette haute coiffe conique qui faisait déjà une silhouette à elle seule. Il n’était pas nécessaire de ressortir le costume du musée. Encore fallait-il avoir assez confiance dans ce qu’on avait pour en faire quelque chose.

De la princesse au tantour, nous voilà donc passés à Cendrillon, avec deux ailes qui ont l’air en carton et un pays rafistolé de bric et de broc à porter jusqu’au bout du podium. À minuit, le carrosse redevient citrouille. Au Liban, on inaugure la citrouille et on promet que le carrosse viendra dans la deuxième phase du projet.

Et le prince charmant ? On l’attend toujours. Il viendra de l’étranger, bien sûr. Il remettra l’État debout, rendra leur argent aux déposants et, s’il reste un peu de temps avant le dîner, nous expliquera comment on tient un pays sans ruban adhésif. En attendant, on dort.

Bon, on s’en est peut-être un peu mieux sortis que la Norvège, qui a déguisé sa Miss en troll. Sauf que les Norvégiens avaient choisi leur troll. Nous, on a attendu que notre Libanaise soit seule sur scène pour la troller. Alors que le numéro le plus ridicule, c’était le nôtre.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews