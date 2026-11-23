Deux chaînes libanaises font état de cinq personnes interpellées dans l’enquête sur les quelque 264 kilos d’explosifs saisis à Qaa. Le dernier communiqué public de l’armée en mentionne trois. Les informations divergent encore sur le moment où le dossier passera de la police militaire aux services de renseignement de l’armée.

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Cinq personnes auraient été interpellées dans l’enquête sur la saisie d’explosifs à Qaa, dans le nord de la Békaa, selon des informations rapportées lundi 23 novembre par Al-Jadeed et LBCI. Le communiqué publié la veille par l’armée libanaise faisait état de trois interpellations. Aucun nouveau bilan officiel n’a été retrouvé à ce stade.

Des versions différentes sur la transmission du dossier

Des sources militaires citées par Al-Jadeed indiquent que le dossier se trouve encore entre les mains de la police militaire et qu’il devrait être transmis à la direction du renseignement de l’armée. LBCI rapporte, de son côté, que le renseignement militaire a déjà repris l’enquête. Les deux chaînes font état de cinq interpellations, mais la date effective de cette transmission n’a pas été précisée publiquement par l’armée.

Le destinataire de la cargaison reste à établir

Selon les mêmes sources citées par Al-Jadeed, les premiers éléments de l’enquête désignent un ressortissant syrien comme le destinataire présumé de la cargaison. L’armée n’a pas confirmé cette information. Ses déclarations publiques n’établissent à ce stade ni le rôle précis de chacun des suspects ni l’implication d’une organisation.

Le commandement de l’armée avait annoncé dimanche la saisie d’environ 264 kilos de matières explosives lors d’une opération menée le samedi 21 novembre dans le secteur de Macharii el-Qaa. Selon ce communiqué, les matières avaient été introduites clandestinement depuis la Syrie. L’armée indiquait avoir remis les saisies aux autorités compétentes et entamé les investigations sous la supervision de la justice. Les interpellations ne préjugent pas des responsabilités.

Ce que la dépêche de l’AFP précise

Une source sécuritaire libanaise non nommée a déclaré à l’AFP que les trois personnes annoncées dans le premier communiqué n’avaient, selon elle, pas d’affiliation partisane. Cette déclaration ne porte que sur ces trois personnes. Le communiqué de l’armée ne mentionne pas le Hezbollah et n’identifie pas le propriétaire de la cargaison.

Les cinq personnes poursuivies au Liban-Nord, dont fait aussi état l’AFP en citant une source judiciaire, relèvent d’un autre dossier. Elles ne doivent pas être confondues avec les cinq interpellations rapportées à Qaa. La saisie du 5 octobre à Dahr el-Baïdar, dont le Hezbollah a revendiqué la cargaison par la voix du député Hassan Fadlallah, relève elle aussi d’une affaire distincte. Aucun lien n’a été établi publiquement entre ces dossiers et la saisie du 21 novembre à Qaa.

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