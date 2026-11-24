Russell Brand a été condamné le 9 novembre 2026 à dix ans et six mois de prison pour un viol et trois agressions sexuelles. Les motifs écrits du juge permettent de comprendre ce total : neuf ans pour le viol et dix-huit mois pour les trois autres infractions, dont les peines sont simultanées entre elles. Ce décryptage daté distingue la durée de détention, la libération sous conditions et les obligations de déclaration prévues après la sortie, sans identifier les victimes.

14

Lire l'article Stop

Russell Brand a été condamné le 9 novembre 2026 à dix ans et six mois de prison par le tribunal de Southwark, à Londres. Le parquet britannique confirme une peine pour un viol et trois agressions sexuelles commis contre quatre femmes entre 2004 et 2009. Ce décryptage revient sur cette décision déjà prononcée, et non sur une audience à venir.

Russell Brand : comment la peine est calculée

Dans ses motifs écrits, le juge Joel Bennathan détaille quatre peines. Celle du viol s’élève à neuf ans. Les trois agressions sexuelles entraînent respectivement neuf, dix-huit et huit mois d’emprisonnement.

Ces trois dernières peines s’exécutent simultanément : la durée retenue pour ces trois peines correspond donc à la plus longue, dix-huit mois. Elle s’ajoute aux neuf ans prononcés pour le viol. Le total atteint ainsi dix ans et six mois, et non la somme arithmétique de chacune des quatre sanctions.

Le juge explique avoir recherché une sanction globale proportionnée. Il précise avoir écarté les accusations pour lesquelles le jury avait prononcé un acquittement, ainsi que les allégations extérieures au verdict.

Une libération sous conditions, pas la fin de la peine

Les motifs prévoient une période de détention correspondant aux deux tiers de la peine, puis une libération sous conditions. Leur violation peut entraîner un retour en prison. Les jours déjà passés en détention sont pris en compte. La décision prévoit aussi des obligations de déclaration sans limitation de durée au titre de la législation sur les infractions sexuelles.

La police métropolitaine confirme que des déclarations des quatre victimes sur les conséquences des faits ont été lues lors de l’audience. Elle indique que le verdict avait suivi quatre semaines de procès.

Les femmes concernées bénéficient de l’anonymat à vie. Le parquet le rappelle dans son communiqué du 9 novembre. Cette protection impose de ne pas publier leur identité, ni des éléments permettant de les reconnaître.

Southwark Crown Court à Londres, le 2 décembre 2011. Archive illustrative : les passants visibles ne sont pas associés à l’affaire. Photo : Christopher Hilton / Geograph / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Fichier Commons réutilisé sans retouche photographique.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews