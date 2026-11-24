La zone économique de Tripoli a présenté son futur centre industriel et logistique en Arabie saoudite. La rencontre avec l’autorité des ports inscrit la prospection dans la préparation d’une procédure internationale. Les échanges ne valent ni engagement financier ni contrat. Le cahier des charges devra préciser les obligations du partenaire.

Lire l'article Stop

La zone économique spéciale de Tripoli a présenté son projet de centre industriel et logistique en Arabie saoudite. Les rencontres, rapportées le 18 novembre par l’autorité libanaise, ont notamment réuni son président Hassan Dennaoui et son homologue à l’Autorité saoudienne des ports. Il s’agissait de prospecter des partenaires en amont d’une procédure internationale, non d’annoncer un contrat.

Une délégation libanaise reçue en Arabie saoudite

Hassan Dennaoui a rencontré Suleiman Khalid Al-Mazrou, président de l’Autorité saoudienne des ports, avec l’ambassadeur du Liban à Riyad, Ali Qaranouh. Le compte rendu de la zone économique fait état d’échanges sur la gestion portuaire et le développement logistique. Il ne précise pas si l’autorité saoudienne souhaite elle-même participer à la procédure.

La démarche a aussi visé des entreprises saoudiennes actives dans la logistique, les ports et l’exploitation de zones industrielles. L’ambassade a réuni des entrepreneurs libanais installés dans le royaume. Ces échanges montrent quels types d’acteurs l’autorité de Tripoli cherche à attirer. Ils ne permettent pas de savoir quels groupes financeront le projet, déposeront une candidature ou s’associeront entre eux.

Ce qui serait confié à un partenaire privé

La zone économique cherche un partenaire capable de développer le futur centre et d’en assurer l’exploitation. Cette mission ne se confond pas avec la gestion du port de Tripoli, déjà en activité. L’intérêt économique du centre tient à sa proximité avec le port : des activités industrielles et des services logistiques peuvent s’implanter près des flux de marchandises. Mais la proximité des deux installations ne dit rien, à elle seule, des coûts, des raccordements ou des conditions d’accès que trouveront les entreprises.

Cette recherche d’un opérateur suit la décision annoncée le 17 septembre par l’autorité de la zone. Selon elle, le Conseil des ministres a approuvé les études du centre et autorisé une procédure de qualification internationale. Une préqualification sert à sélectionner des candidats répondant aux critères de capacité ; elle ne leur attribue pas le projet. Les offres, puis le choix d’un titulaire et la signature d’un contrat, sont des étapes distinctes.

L’appel officiel sera le prochain jalon

Le compte rendu du 18 novembre présente encore la mise en concurrence comme une étape à venir. Il ne donne ni date ferme, ni conditions financières, ni liste de candidats. Pour apprécier la portée de la prospection, les documents de procédure devront préciser ce que le partenaire devra construire ou exploiter, la durée de ses engagements et la répartition des coûts avec les acteurs publics. Ces éléments permettront aussi de distinguer une candidature, un contrat et un investissement effectivement engagé à Tripoli.

Photo d’archives : le port de Tripoli à El-Mina en 1934. Armée du Levant, Institut français du Proche-Orient, fonds Ifpo 22789, Licence Ouverte 1.0. La photographie ne montre pas le projet actuel.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews