À Beyrouth le 24 novembre, les commissions des Affaires étrangères libanaise et française ont convenu de renforcer leurs échanges et d’organiser des visites, selon Fadi Allamé. Les députés libanais ont demandé à Paris de poursuivre son action au Conseil de sécurité. Aucun nouveau mandat de la FINUL n’a été annoncé.

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Les commissions des Affaires étrangères libanaise et française veulent renforcer leurs échanges et organiser de nouvelles visites. Fadi Allamé, qui préside la commission libanaise, l’a annoncé mardi 24 novembre après leur rencontre à Beyrouth. Les députés libanais ont demandé à la France de contribuer à éviter un vide après la FINUL. Aucun nouveau mandat de l’ONU n’a été annoncé.

Des visites entre les deux commissions

Fadi Allamé a d’abord accueilli les parlementaires français au nom du président de la Chambre, Nabih Berry. La délégation a ensuite rencontré la commission libanaise des Affaires étrangères et des Émigrés. Le député libanais a distingué les deux moments dans son compte rendu à l’issue de la séance.

La délégation comprenait Carole Guillerm, Pierre Pribetich et Jean-Paul Lecoq, tous trois membres de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. La suite concrète annoncée par Allamé reste parlementaire : renforcer la coopération entre commissions et échanger des visites. Il n’a donné ni date ni programme pour ces échanges.

Les députés ont également évoqué les réformes financières, la question des pertes du système financier et les discussions avec le Fonds monétaire international. Le président de la commission a cité les déplacements internes au Liban et la présence de réfugiés syriens parmi les autres sujets abordés. Il n’a annoncé ni vote ni accord financier à l’issue du rendez-vous.

Une demande à Paris, une décision qui relève de l’ONU

Au sujet du Sud-Liban, la commission libanaise a insisté sur le soutien à l’armée, l’autorité de l’État jusqu’à la frontière et la nécessité d’éviter un vide après le mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban. Selon Allamé, ses membres ont demandé à la France de poursuivre son action au Conseil de sécurité pour définir les dispositions qui succéderaient à la mission.

Lors d’une audience distincte à Baabda, le président Joseph Aoun a plaidé pour qu’une éventuelle force de remplacement soit placée sous l’autorité de l’ONU. Il a proposé de conserver la résolution 1701 comme cadre, quitte à l’ajuster si nécessaire. C’est la position exposée par le président libanais, pas un engagement français ni une décision du Conseil de sécurité.

Le premier ministre Nawaf Salam a reçu séparément les trois députés en présence de l’ambassadeur Patrick Durel. L’entretien a porté notamment sur la continuité d’une présence onusienne et sur les réformes du gouvernement. Dans une autre rencontre, le ministre des Affaires étrangères Youssef Rajji a dit que le travail sur la suite de la mission se poursuivait.

Le calendrier de l’ONU n’a pas changé à la suite de ces échanges. La résolution 2790 fixe la fin du mandat de la FINUL au 31 décembre 2026. Le retrait de ses personnels doit ensuite se dérouler sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Un échange de visites entre députés n’affecte ni ce calendrier ni les conditions d’une éventuelle nouvelle mission.

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