https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/pieuvres-fossiles-liban-remy.mp4 Le saviez-vous ? Des pieuvres fossiles au Liban

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Dans certaines dalles de calcaire de Hâqel et de Hjoula, près de Jbeil, on distingue les rangées de ventouses de pieuvres qui vivaient il y a environ 95 millions d’années. Quelques spécimens conservent aussi des traces de muscles et de la poche à encre. Ces détails sont rares chez les animaux à corps mou. La pierre restitue la forme de tissus qui, dans la plupart des cas, se décomposent sans laisser d’empreinte identifiable.

Des bras et des ventouses révélés par la roche

En 2009, les paléontologues Dirk Fuchs, Giacomo Bracchi et Robert Weis ont décrit trois espèces à partir de cinq spécimens provenant des deux gisements libanais. Ils les ont nommées Keuppia hyperbolaris, Keuppia levante et Styletoctopus annae. Tous les fossiles ne montrent pas les mêmes détails. Un bras peut se lire par son contour ou ses ventouses, tandis qu’une tache plus sombre indique parfois la position de la poche à encre.

Les chercheurs ont également comparé les vestiges de coquille interne. Les fossiles attribués au genre Keuppia gardent une structure interne plus développée que Styletoctopus, chez lequel il n’en reste qu’une paire d’éléments minces. Ces structures aident à situer les espèces les unes par rapport aux autres. La ressemblance extérieure avec une pieuvre actuelle ne suffit pas à en faire son ancêtre direct.

La forme du tissu, mais pas le tissu lui-même

Hâqel et Hjoula ont livré des calcaires formés dans un ancien milieu marin. Dans certaines conditions, la minéralisation commence assez tôt pour conserver la forme de tissus avant qu’ils ne disparaissent. Du phosphate de calcium peut alors se déposer à l’échelle des cellules. Le fossile n’est donc pas un muscle demeuré intact pendant des millions d’années : il en conserve la forme dans la roche.

Les tissus ne se fossilisent pas tous aussi bien. Dans une étude comparative publiée en 2025 sur Dorateuthis syriaca, un autre céphalopode fossile du Liban, des chercheurs ont observé que les muscles du manteau étaient plus souvent identifiables que les bras et les nageoires. Ils ont aussi montré que la lumière ultraviolette peut rendre visibles des traces difficiles à discerner à l’œil nu. Un bras qu’on ne voit pas sur une dalle n’était donc pas nécessairement absent chez l’animal.

Le précédent de Sahel Alma

Les pieuvres fossiles de Hâqel et de Hjoula ne sont pas les premières décrites au Liban. En 1896, le paléontologue Henry Woodward avait décrit Palaeoctopus newboldi, un spécimen de Sahel Alma conservé au Natural History Museum de Londres. Ce gisement est plus récent que ceux de Hâqel et de Hjoula. La dalle de Sahel Alma porte aussi un poisson fossilisé par-dessus le céphalopode, ce qui complique la lecture de son anatomie.

Les gisements de Jbeil ne sont pas seulement connus pour leurs poissons fossiles. Les traces de ventouses, les vestiges de coquille et les empreintes de poches à encre donnent accès à des parties du corps que la roche conserve rarement. C’est leur comparaison, d’un spécimen à l’autre, qui permet de reconstituer l’anatomie de ces pieuvres du Crétacé.

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