Aqulina Chayeb, bronze asiatique pour le Liban

Aqulina Chayeb décroche le bronze des moins de 78 kg aux Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya et poursuit une remarquable saison 2026.

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La judokate libanaise Aqulina Chayeb a remporté vendredi 2 octobre la médaille de bronze des moins de 78 kg aux 20es Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya, au Japon. La Libanaise de 22 ans s’est imposée face à la Chinoise Wu Hongtao lors du combat pour la troisième place à l’Aichi International Arena. Ce nouveau podium prolonge une saison 2026 déjà marquée par son titre à l’Open européen de Tallinn et sa troisième place à Prague. Son prochain rendez-vous est proche : les Championnats du monde seniors doivent débuter le 4 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan.

Aqulina Chayeb décroche le bronze à Nagoya

Le judo libanais tient une nouvelle médaille internationale. Engagée vendredi dans la catégorie féminine des moins de 78 kg, Aqulina Chayeb a terminé sur la troisième marche du podium des Jeux asiatiques 2026.

La compétition se déroulait à l’Aichi International Arena de Nagoya. Les moins de 78 kg figuraient au programme de la troisième journée des épreuves individuelles de judo, avec les catégories masculines des moins de 90 kg, moins de 100 kg et plus de 100 kg ainsi que les plus de 78 kg chez les femmes.

Chayeb a conclu sa journée en dominant la Chinoise Wu Hongtao dans le combat pour le bronze. Cette victoire lui permet de repartir du Japon avec l’une des deux médailles de bronze attribuées dans sa catégorie.

Le résultat prend une dimension particulière dans une compétition continentale qui réunit une partie des principales nations mondiales du judo. Le Japon, pays hôte, mais aussi la Corée du Sud, la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan ou encore l’Ouzbékistan disposent d’athlètes régulièrement présents sur le circuit international.

Pour Chayeb, cette médaille confirme surtout la progression observée au cours de l’année 2026 dans la catégorie des moins de 78 kg.

Une saison 2026 marquée par plusieurs podiums

Le bronze de Nagoya ne constitue pas un résultat isolé. La Libanaise a accumulé plusieurs performances internationales au cours des derniers mois.

Le 6 juin, elle avait remporté l’Open européen de Tallinn, en Estonie, dans la catégorie des moins de 78 kg. Elle avait alors terminé devant la Croate Betty Vuk, tandis que la Française Fanny-Estelle Posvite et la Croate Karla Kulic avaient pris les deux médailles de bronze.

Trois semaines plus tard, le 27 juin, Chayeb avait obtenu une nouvelle médaille lors de l’Open européen de Prague. Elle avait cette fois terminé troisième. Son parcours s’était arrêté en demi-finale face à la Néerlandaise Xanne van Lijf, avant une victoire contre l’Italienne Irene Caleo lors du combat pour le bronze.

La judokate libanaise avait également commencé sa série de podiums européens dès le 28 mars. Elle avait décroché la médaille d’argent de la Coupe d’Europe seniors de Dubrovnik, toujours chez les moins de 78 kg.

Son bilan récent comprend ainsi une médaille d’argent à Dubrovnik, l’or à Tallinn, le bronze à Prague et désormais le bronze aux Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya.

Cette régularité constitue l’un des éléments marquants de sa saison. Chayeb ne se contente plus d’une présence sur le circuit international. Elle parvient à atteindre les phases finales et les podiums de plusieurs compétitions.

Le judo libanais célèbre sa médaillée

Présent au Japon, le président de la Fédération libanaise de judo et de ses branches, François Saadé, a félicité Aqulina Chayeb après sa médaille. Il a notamment salué son niveau technique et sa combativité durant la compétition.

Le responsable fédéral considère ce bronze comme une nouvelle étape dans le parcours de la judokate et un résultat important pour le judo libanais sur la scène asiatique.

François Saadé Junior, directeur de la Fédération libanaise de judo, a également accompagné Chayeb pendant la compétition et lui a transmis ses consignes au cours des combats. Il a qualifié sa prestation de particulièrement forte et souligné la confiance affichée par la Libanaise sur les tatamis japonais.

Ces réactions interviennent au terme d’une journée où l’objectif immédiat restait le podium. La victoire face à Wu Hongtao a permis à la délégation libanaise de concrétiser cet objectif dans l’une des catégories féminines les plus relevées.

À 22 ans, Chayeb dispose encore d’une importante marge de progression. Son parcours international s’est construit progressivement, d’abord dans les compétitions de jeunes puis sur le circuit senior.

Elle avait notamment obtenu une médaille de bronze aux Championnats d’Asie-Océanie cadets en 2021. En 2023, elle avait terminé troisième des Championnats d’Asie juniors. L’année suivante, elle avait franchi une nouvelle étape en décrochant l’argent aux Championnats d’Asie juniors.

Son passage vers le circuit senior l’a ensuite confrontée à un niveau supérieur, avec des participations aux Grands Prix, Grands Chelems, Championnats continentaux et Championnats du monde.

Los Angeles 2028 comme objectif

Après son podium de Nagoya, Aqulina Chayeb a affiché une ambition qui dépasse les Jeux asiatiques. La Libanaise vise désormais une médaille aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Lors de ses déclarations après la remise des médailles au Japon, elle s’est dite heureuse d’apporter une nouvelle récompense au Liban dans une discipline qu’elle pratique depuis son enfance.

L’objectif olympique structure désormais la suite de son parcours. Les deux prochaines années doivent lui permettre de multiplier les confrontations avec les meilleures judokates internationales, d’accumuler de l’expérience et de progresser dans la hiérarchie mondiale.

Le défi reste important. Au classement mondial publié le 1er octobre, Chayeb occupait la 67e place chez les moins de 78 kg avec 492 points. Elle figure également dans le classement des moins de 70 kg en raison de ses résultats antérieurs dans cette catégorie.

Son évolution récente montre toutefois un changement de dynamique chez les moins de 78 kg. Les résultats obtenus à Dubrovnik, Tallinn, Prague et désormais Nagoya lui donnent des références dans cette nouvelle catégorie.

La qualification olympique obéira à un processus de longue durée. Le calendrier international, les points engrangés dans les compétitions reconnues et la régularité des résultats joueront un rôle central dans la construction de son parcours vers Los Angeles.

Pour la Libanaise, chaque tournoi international prend ainsi une double importance : obtenir un résultat immédiat tout en accumulant l’expérience nécessaire face aux adversaires qu’elle pourrait retrouver lors des grandes échéances internationales.

De Nagoya à Bakou sans véritable pause

Aqulina Chayeb n’aura guère le temps de savourer son bronze asiatique. Une nouvelle échéance majeure figure déjà à son calendrier.

La Fédération internationale de judo annonce sa participation aux Championnats du monde seniors 2026 à Bakou, en Azerbaïdjan, dont les épreuves débutent le 4 octobre. Le Liban doit y être représenté par deux judokas, dont Chayeb.

L’enchaînement est particulièrement rapide. Quelques jours seulement séparent son combat pour le bronze à Nagoya du rendez-vous mondial de Bakou. La récupération physique et le déplacement entre le Japon et l’Azerbaïdjan feront donc partie des paramètres à gérer avant son entrée en lice.

Les Championnats du monde constituent aussi une étape d’un niveau supérieur. Ils rassemblent les principales références internationales de chaque catégorie et offrent à Chayeb une nouvelle occasion de mesurer sa progression après son podium asiatique.

La médaille obtenue vendredi lui permet d’aborder ce rendez-vous avec un résultat majeur acquis quelques jours auparavant. Elle arrive surtout à Bakou après une série de podiums qui a commencé au printemps et s’est prolongée pendant l’été.

À Tallinn, elle avait gagné. À Prague, elle était montée sur la troisième marche du podium. À Nagoya, elle vient d’ajouter une médaille asiatique à cette série.

Le prochain résultat est désormais attendu à Bakou, où Aqulina Chayeb doit retrouver dès les prochains jours le circuit mondial avant de poursuivre un parcours qu’elle veut conduire jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

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