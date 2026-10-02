Liban : 245 kg de TNT saisis à la frontière syrienne

L’armée libanaise saisit 245 kg de TNT venus de Syrie. Les passeurs ont fui et le destinataire des explosifs reste inconnu.

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L’armée libanaise a annoncé la saisie de 245 kilogrammes de TNT, de quatre engins explosifs et de huit détonateurs lors d’une opération contre un trafic depuis la Syrie vers le Liban. Les passeurs ont réussi à prendre la fuite vers le territoire syrien à l’arrivée d’une patrouille. La quantité et la nature du matériel saisi soulèvent désormais une question centrale : à qui cette cargaison était-elle destinée ?

245 kg de TNT interceptés depuis la Syrie

La saisie a été réalisée le jeudi 1er octobre à la suite d’opérations de surveillance menées par l’armée sur les frontières nord et est du Liban.

Une unité militaire a découvert une cargaison comprenant environ 245 kilogrammes de TNT hautement explosif.

Les militaires ont également récupéré quatre engins explosifs, huit détonateurs ainsi que des câbles électriques destinés à leur mise à feu.

Selon le communiqué de l’armée, l’ensemble était en cours de contrebande depuis le territoire syrien vers le territoire libanais.

Les passeurs n’ont toutefois pas été arrêtés. Ils ont fui vers la Syrie dès l’arrivée de la patrouille libanaise.

Le matériel saisi a été remis aux autorités compétentes. L’armée poursuit ses investigations et sa coordination afin d’identifier et d’arrêter les personnes impliquées dans l’opération.

La quantité saisie distingue cette affaire d’une simple interception d’armes individuelles. Le TNT est un explosif militaire pouvant entrer dans différents types de dispositifs. La présence simultanée d’engins explosifs, de détonateurs et de câbles renforce l’importance sécuritaire de la découverte.

L’armée n’a cependant communiqué ni le lieu exact de la saisie, ni l’itinéraire suivi par les passeurs.

La destination des explosifs reste inconnue

Le principal élément encore absent du dossier concerne le destinataire de la cargaison.

Le communiqué militaire ne désigne aucune organisation et ne précise pas si les services de renseignement disposent déjà d’informations sur le réseau qui devait réceptionner les explosifs au Liban.

Il serait donc prématuré d’attribuer la cargaison à un acteur particulier.

Plusieurs hypothèses peuvent théoriquement être envisagées dans un environnement sécuritaire où différents réseaux ont historiquement utilisé les passages clandestins entre le Liban et la Syrie.

Une destination vers le Hezbollah ne peut être affirmée sur la seule base du sens du trafic. Les autorités syriennes ont annoncé à plusieurs reprises des interceptions de cargaisons d’armes qu’elles présentaient comme destinées au mouvement chiite libanais. Le Hezbollah a de son côté démenti toute présence ou activité sur le territoire syrien.

Mais l’hypothèse d’une destination vers une cellule jihadiste ou un réseau lié à une organisation comme Daech ne peut pas davantage être exclue en théorie tant que les commanditaires n’ont pas été identifiés.

Elle ne peut surtout pas être présentée comme établie.

Le Liban et la Syrie ont connu, au cours de la dernière décennie, l’activité de groupes jihadistes dans certaines zones frontalières. Les organisations État islamique et Front al-Nosra avaient notamment occupé des secteurs montagneux proches de la frontière libano-syrienne avant les opérations militaires qui les en avaient chassées.

Cette histoire sécuritaire rend nécessaire l’examen de plusieurs pistes lors de la découverte d’une importante quantité d’explosifs. Elle ne constitue toutefois pas une preuve concernant la cargaison saisie cette semaine.

D’autres scénarios restent possibles, notamment celui d’un réseau criminel vendant des explosifs à différents clients sans affiliation politique ou jihadiste déterminée.

L’identification des passeurs et du réseau chargé de réceptionner le matériel sera donc essentielle pour établir sa destination réelle.

Le sens du trafic ne suffit pas à identifier son bénéficiaire

L’affaire présente une particularité : les explosifs circulaient de la Syrie vers le Liban.

Ce détail peut alimenter différentes interprétations dans le contexte politique actuel, mais ne permet pas de déterminer à lui seul l’identité du destinataire.

Depuis la chute de Bachar el-Assad à la fin de 2024, les nouvelles autorités syriennes ont annoncé plusieurs interceptions de cargaisons d’armes circulant vers le Liban.

Certains de ces dossiers ont été publiquement reliés par Damas à des réseaux accusés de travailler pour le Hezbollah.

Cette situation explique pourquoi cette piste peut immédiatement être évoquée après une nouvelle saisie sur la frontière. Mais le communiqué publié par l’armée libanaise le 1er octobre ne fait aucun rapprochement de ce type.

La nature même de la cargaison impose aussi de ne pas limiter les investigations à une seule hypothèse.

Les quatre engins explosifs déjà présents avec les 245 kilogrammes de TNT pourraient notamment fournir des éléments techniques aux enquêteurs. Leur fabrication, leurs composants et leur mode d’assemblage peuvent éventuellement aider à déterminer leur provenance ou à établir des rapprochements avec des saisies antérieures.

Aucun résultat d’une telle expertise n’a été rendu public pour le moment.

Une frontière de 330 kilomètres difficile à contrôler

Le Liban et la Syrie partagent environ 330 kilomètres de frontière.

Une partie de cette ligne traverse des régions montagneuses et rurales où existent depuis longtemps des itinéraires informels. La contrebande y constitue un problème récurrent pour les deux États.

Ces réseaux ne transportent pas uniquement des armes.

Carburants, marchandises, personnes et stupéfiants ont circulé dans les deux directions au fil des crises économiques, politiques et sécuritaires.

Le Captagon a notamment occupé une place importante dans les trafics régionaux. Depuis le changement de pouvoir à Damas, les autorités libanaises et syriennes ont affiché leur volonté de renforcer la lutte contre ces réseaux.

Le problème reste cependant complexe en raison de la longueur de la frontière et de la géographie de certaines zones.

L’armée libanaise a renforcé ses opérations de surveillance et ses mesures contre les infiltrations clandestines. Début septembre, elle avait annoncé l’arrestation de 108 ressortissants syriens entrés illégalement au Liban lors d’une série d’opérations menées dans différentes régions.

Le 1er octobre, parallèlement à la saisie des explosifs, une autre opération à Boudai, dans la région de Baalbeck, a permis de découvrir du matériel et des matières premières destinés à la fabrication de stupéfiants ainsi que des armes et des munitions.

Ces opérations montrent la diversité des trafics auxquels les forces de sécurité sont confrontées.

Le contrôle de la frontière devient un enjeu bilatéral

Le changement politique intervenu en Syrie a modifié les relations sécuritaires entre Beyrouth et Damas.

Les deux pays ont désormais intérêt à limiter l’activité des réseaux clandestins qui utilisent la frontière. Pour les autorités libanaises, l’enjeu concerne à la fois le trafic d’armes, les stupéfiants, les passages illégaux et les risques liés à des groupes armés.

Pour Damas, le contrôle des passages vers le Liban s’inscrit également dans la consolidation de son autorité sur le territoire syrien après des années de guerre.

La fuite des passeurs lors de l’opération du 1er octobre montre toutefois les limites pratiques du dispositif.

Selon l’armée libanaise, les suspects ont pu repartir vers la Syrie avant leur arrestation. La suite de l’enquête nécessite donc une coordination transfrontalière si leur identité ou leur itinéraire peuvent être établis.

L’armée indique précisément que le suivi et la coordination se poursuivent afin d’arrêter les personnes impliquées.

Cette étape sera déterminante pour comprendre si l’interception constitue une opération isolée ou si elle permet de remonter vers un réseau structuré.

Une saisie qui intervient dans un contexte sécuritaire sensible

L’affaire survient alors que les forces armées libanaises sont mobilisées sur plusieurs fronts.

L’armée doit renforcer son contrôle des frontières orientales et septentrionales tout en assumant des responsabilités croissantes dans le sud du pays.

Les tensions avec Israël et le déploiement dans les régions frontalières méridionales sollicitent une partie importante de ses moyens.

Le contrôle des armes constitue parallèlement un enjeu politique intérieur majeur. Le gouvernement défend le principe d’un monopole de l’État sur les armes et sur la décision de guerre et de paix.

Dans ce contexte, une cargaison de près d’un quart de tonne de TNT entrant clandestinement au Liban représente un dossier particulièrement sensible, indépendamment de l’identité de son destinataire.

La découverte soulève aussi une question sur l’existence éventuelle d’autres cargaisons ayant emprunté le même itinéraire.

Pour y répondre, les enquêteurs devront identifier les passeurs, déterminer le point de départ du matériel en Syrie et retrouver les personnes qui devaient le récupérer au Liban.

Ce sont ces éléments qui permettront éventuellement d’établir une connexion avec une organisation déterminée.

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