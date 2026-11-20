Dominique de Villepin se déclare candidat à la présidentielle française de 2027. La France humaniste confirme son entrée en campagne. Son projet propose de modifier le financement de la protection sociale et de renforcer le rôle des syndicats. Les parrainages restent à réunir avant la publication de la liste officielle.

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Dominique de Villepin entre dans la campagne présidentielle de 2027. La France humaniste, le mouvement qu’il a fondé, a annoncé sa candidature vendredi 20 novembre. Son projet propose de transférer une partie du financement de la protection sociale vers la CSG et d’élargir les pouvoirs des partenaires sociaux. Il lui reste à réunir les parrainages nécessaires.

Le site de La France humaniste affiche désormais la candidature de l’ancien Premier ministre et appelle les élus à le parrainer. Dominique de Villepin a dirigé le gouvernement de 2005 à 2007, sous Jacques Chirac. Il avait auparavant occupé le ministère des Affaires étrangères, d’où il avait porté l’opposition française à l’intervention en Irak en 2003.

Ce que disent ses propositions sur les salaires

La candidature s’appuie sur des textes que le mouvement a publiés sous le titre « Projet France 2027 ». Son volet économique propose de transférer plus de 200 milliards d’euros de cotisations vers la contribution sociale généralisée. Le document avance un gain moyen de 200 euros nets par mois pour les salariés. Ce chiffre est une estimation de la campagne, non un gain garanti pour chaque ménage. L’effet dépendrait notamment de la répartition du financement entre les revenus et des règles que le législateur retiendrait.

Le volet social propose de confier la revalorisation annuelle du smic aux partenaires sociaux et de leur reconnaître un rôle dans la préparation des grandes réformes. Il entend aussi réserver aux salariés un tiers des sièges des conseils d’administration ou de surveillance des entreprises d’au moins 1 000 salariés. Les deux textes portent donc à la fois sur la manière de financer la protection sociale et sur les personnes qui décideraient de certaines règles du travail. Ce sont des propositions écrites du mouvement, pas des mesures entrées en vigueur.

Le filtre des 500 parrainages

L’annonce lance la campagne politique, mais ne garantit pas une place sur le bulletin de vote. La loi prévoit au moins 500 présentations d’élus habilités, avec des signatures venues d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer et au plus un dixième des signataires d’un même territoire. Une promesse de soutien ne compte donc pas comme une présentation reçue et validée. C’est au Conseil constitutionnel qu’il revient de dresser la liste officielle des candidats.

Photo d’archives : Dominique de Villepin alors ministre des Affaires étrangères, image mise en ligne en 2004, sans lien avec l’annonce du 20 novembre 2026. José Cruz / Agência Brasil, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0 BR. Photo entière redimensionnée et habillée par Libnanews.

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