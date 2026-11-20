Libnanews ouvre des éditions locales en France, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Ces portails en français donnent accès aux articles disponibles, à des sélections sur la diaspora et aux premiers agendas locaux. En France, Paris, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Lyon et Lille disposent de pages dédiées. Le contenu sera enrichi progressivement, avec une priorité donnée à l’information de proximité, à la culture et à la vie des communautés.

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Libnanews annonce l’ouverture de ses éditions locales dans sept pays. Ces portails réunissent des articles, des sélections sur la diaspora et des informations de proximité. En France, six villes disposent également d’une entrée dédiée. L’ensemble est proposé en français et reste directement relié au site principal.

Des éditions locales dans sept pays

La France, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie disposent désormais d’une édition Libnanews. Chacune possède sa propre adresse et une page d’accueil adaptée à son territoire. Les lecteurs peuvent ainsi retrouver une sélection liée à leur pays de résidence, tout en conservant un accès à l’actualité libanaise.

Ce développement prolonge la vocation de Libnanews auprès de ses lecteurs au Liban et à l’étranger. Le projet donne une place plus visible aux informations de proximité. Il vise aussi à rapprocher la vie des communautés libanaises des sujets qui concernent leur environnement quotidien.

Les sept éditions sont actuellement proposées en français. Ce choix permet aux lecteurs francophones de conserver leurs habitudes de lecture. Il concerne aussi bien les personnes installées à l’étranger que celles qui suivent un pays pour des raisons familiales ou professionnelles.

Six villes accessibles dans l’édition France

L’édition France comprend des pages consacrées à Paris, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Lyon et Lille. Ces entrées permettent de choisir une ville dès la navigation. Elles accueillent les contenus locaux disponibles, un agenda et des contacts utiles.

Les premiers articles propres aux éditions sont déjà accessibles à Paris, Strasbourg et Lyon. À Paris, ils portent notamment sur la réouverture de la mairie du 12e arrondissement et les travaux du quai de Jemmapes. À Strasbourg, un guide présente les accès à la place Kléber pendant le marché de Noël. À Lyon, une publication détaille le plan de circulation annoncé pour la grève TCL du 20 novembre.

L’accueil France rassemble ces articles et permet de rejoindre chaque ville. Les pages de Bordeaux, Marseille et Lille disposent déjà de rendez-vous dans leur agenda. Leurs contenus rédactionnels seront enrichis progressivement.

Un portail pour l’actualité et la vie locale

Chaque édition est conçue comme un portail local Libnanews. Elle doit permettre de passer d’un article à une information pratique, puis à un rendez-vous culturel. Le lecteur choisit son territoire et retrouve les contenus qui s’y rapportent.

La place accordée aux sujets locaux est au cœur de cette organisation. Les transports, les services publics, les démarches et les événements culturels peuvent ainsi trouver leur place dans les éditions. Leur publication dépend des informations disponibles et de leur intérêt pour les lecteurs du territoire concerné.

Les Émirats accueillent également un premier article original consacré à Dala Nasser, à Frieze Abou Dhabi. Ce sujet relie la création d’une artiste libanaise à un événement présenté sur place. Il illustre le lien recherché entre la vie locale et les parcours de la diaspora.

Cette articulation doit guider le développement des portails. Une initiative culturelle, une rencontre ou une information de service peuvent intéresser une communauté au-delà des frontières du Liban. Les éditions donnent un espace identifiable à ces sujets, avec une adresse correspondant au pays ou à la ville.

Des agendas pour préparer une sortie

Les premiers agendas proposent des rendez-vous à venir dans les villes françaises et aux Émirats. Ils précisent, selon les informations disponibles, le lieu, les dates et les conditions de participation. Un lien permet de consulter le programme ou les indications de l’organisateur.

Les lecteurs peuvent notamment y retrouver des activités au musée Carnavalet, le lancement des illuminations à Strasbourg ou le week-end du Frac MÉCA à Bordeaux. D’autres rendez-vous concernent Marseille, Lyon, Lille et Abou Dhabi. Les horaires et les modalités restent ceux annoncés par leurs organisateurs.

Ces informations servent à préparer une visite ou un déplacement. Les réservations, les limites de places et les éventuelles conditions tarifaires doivent être vérifiées auprès de l’organisateur. Les rendez-vous dont la date est passée sont retirés de l’agenda actif.

Une identité commune avec Libnanews

Les portails reprennent l’identité visuelle du site principal. Le logo, les titres et la présentation des articles conservent des repères communs. La navigation permet de passer d’une édition à une autre et de retrouver Libnanews.com.

Les pages sont consultables depuis un navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone. Sur mobile, le choix du pays et des villes françaises se trouve dans un menu repliable. Les images conservent leurs proportions et les articles disposent d’une présentation adaptée à la lecture.

L’actualité du Liban reste présente dans cet ensemble. Les portails locaux donnent accès à une sélection publiée sur le site principal. Les lecteurs peuvent ainsi suivre leur environnement proche et retrouver les informations nationales dans le même univers éditorial.

Un déploiement qui se poursuit

L’ouverture des éditions constitue une première étape. Leur contenu varie encore selon les pays et les villes. Certaines pages disposent déjà d’articles originaux, tandis que d’autres commencent par des sélections et des rendez-vous locaux.

Les portails seront enrichis à mesure que de nouveaux contenus seront préparés et vérifiés. L’objectif reste de construire des points d’entrée utiles pour les lecteurs de chaque territoire. Les informations pratiques, la culture et la vie des communautés y trouveront progressivement davantage de place.

Les sept éditions sont accessibles dès maintenant aux adresses ci-dessous. Pour la France, les lecteurs peuvent également rejoindre directement la page de leur ville.

Accéder aux éditions Libnanews

France · Émirats arabes unis · États-Unis · Brésil · Royaume-Uni · Allemagne · Italie

Villes françaises : Paris · Strasbourg · Bordeaux · Marseille · Lyon · Lille

Illustration : capture de l’édition France de Libnanews, le 20 novembre 2026. Photographies d’archives visibles dans la capture : Chabe01, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Sources des photographies : canal Saint-Martin et mairie du 12e.

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