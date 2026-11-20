Les autorités irakiennes annoncent l’ouverture du commandement conjoint de Jurf al-Sakhar et le début du redéploiement des forces de sécurité. La police fédérale dirige le dispositif. Cette étape confirme la mise en place du quartier général, mais ne prouve ni le contrôle de toute la zone ni le retrait total. Les Kataëb Hezbollah restent au cœur du dossier. Les annonces de la conférence de presse sur l’accès civil ne prouvent pas le retour des habitants.

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Les autorités irakiennes ont annoncé vendredi 20 novembre l’ouverture du commandement conjoint de Jurf al-Sakhar, au sud de Bagdad, et le début du redéploiement des forces de sécurité. La police fédérale dirige le nouveau dispositif. L’annonce confirme l’ouverture du commandement, mais ne signifie pas que les autorités contrôlent déjà toute la zone.

Le général Ahmed Hatem Hamid, désigné à la tête du commandement, a annoncé son ouverture lors d’une conférence de presse tenue vendredi dans la province de Babil. Le général Saad Maan, responsable de la communication des services de sécurité irakiens, a confirmé l’ouverture et indiqué que le remplacement des unités commencerait dans la journée. Un correspondant de l’agence publique irakienne a ensuite rapporté que des forces conjointes avaient commencé à entrer dans la zone, aussi appelée Jurf al-Nasr.

À Jurf al-Sakhar, le commandement ouvre avant la fin du redéploiement

Ce sont deux étapes distinctes. Le quartier général peut prendre en charge la coordination des services avant que tous les changements sur le terrain aient eu lieu. Jeudi, le porte-parole du commandant en chef avait annoncé un dispositif réunissant l’armée, la police fédérale et des unités de la Mobilisation populaire. Vendredi, les autorités ont confirmé que la police fédérale en assurerait la direction. Elles n’ont pas annoncé que le redéploiement était achevé.

L’ouverture concrétise une décision prise par le gouvernement d’Ali al-Zaïdi après des jours de tension avec les Kataëb Hezbollah. Le groupe armé irakien, soutenu par l’Iran, est implanté depuis des années dans cette partie de la province de Babil. Le gouvernement avait annoncé un ordre d’entrée des forces, puis la création du commandement. Le signalement d’entrées sur le terrain, vendredi, est nouveau par rapport à ces annonces. Il ne permet pas de conclure à un retrait complet des Kataëb Hezbollah, ni de l’assimiler à un désarmement.

La réorganisation des forces ne règle pas le dossier des habitants

La réorganisation intervient sur fond d’enquête irakienne sur des soupçons de contrebande de pétrole. Les Kataëb Hezbollah ont nié toute implication. Aucun des points présentés vendredi sur l’ouverture du commandement ne constitue une conclusion de cette enquête.

La conférence de presse a également évoqué un accès routier civil ultérieur. Cette annonce ne vaut ni réouverture générale ni preuve de retour des habitants déplacés. Les prochaines étapes à vérifier sont l’exercice effectif des responsabilités du commandement sur le terrain et l’application des décisions relatives aux déplacements des civils.

Le Tigre à Bagdad le 31 juillet 2016. Vue d’archives de la capitale irakienne : ne montre ni Jurf al-Sakhar ni le redéploiement du 20 novembre 2026. Dominique A. Pineiro / Département américain de la défense (domaine public fédéral américain). Notice de la photographie.

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