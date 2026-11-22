Les annonces de 2026 du PIF et de BCG mettent l’accent sur l’efficacité des investissements et l’application des stratégies en Arabie saoudite. Elles ne prouvent pas un gel du marché du conseil. Ce décryptage daté distingue les priorités affichées, les chiffres cumulés du cabinet et les résultats qui resteraient à mesurer, sans déduire de ces communications un contrat entre les deux acteurs.

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Concevoir une stratégie et la faire fonctionner ne demandent pas les mêmes compétences. Deux annonces de 2026 éclairent cette distinction en Arabie saoudite : la feuille de route du Fonds public d’investissement (PIF), présentée le 15 avril, et l’agrandissement du bureau de Boston Consulting Group (BCG) à Riyad, annoncé le 17 septembre. Elles renseignent sur les priorités affichées, pas sur un bilan complet du marché du conseil.

BCG met en avant les résultats mesurables

Le cabinet indique compter plus de 350 consultants à Riyad et avoir réalisé plus de 2 000 projets dans le royaume depuis le début de ses activités en 2008. Ce total est cumulatif : il ne représente pas les contrats obtenus en 2026.

BCG décrit une extension de ses locaux et de ses équipes. Tout en reconnaissant une évolution du rythme et de la composition des dépenses publiques, il met l’accent sur l’application des stratégies, les capacités numériques et l’intelligence artificielle. Productivité, coûts et qualité du service figurent parmi les résultats qu’il entend améliorer.

Ce discours reste celui d’un prestataire présentant son développement. Il ne fournit pas une mesure indépendante des gains obtenus chez ses clients, ni une statistique générale des commandes adressées aux cabinets.

Le PIF privilégie l’efficacité de ses investissements

La stratégie 2026-2030 du fonds souverain associe rendement financier, efficacité du capital et participation accrue du secteur privé. Elle répartit les investissements entre trois portefeuilles : Vision, Strategic et Financial.

Le premier organise les complémentarités entre secteurs, notamment tourisme, industrie, logistique et infrastructures d’énergie propre. NEOM demeure l’un de ses six ensembles prioritaires. Le deuxième porte sur les actifs stratégiques et leur développement ; le troisième vise des rendements durables et la diversification des placements internationaux.

Cette architecture ne prouve ni le lancement de chaque projet ni sa rentabilité future. Elle fixe le cadre dans lequel le fonds annonce vouloir sélectionner et suivre ses investissements.

Une convergence, pas une preuve de contrats

La lecture rapprochée de ces annonces fait apparaître une convergence : l’exécution et les résultats occupent une place centrale dans les priorités affichées. Elle ne démontre pas un contrat entre les deux acteurs, encore moins un gel général du conseil. Pour mesurer le marché, il faudrait des données comparables sur les missions attribuées, les montants payés et les prestations effectivement réalisées.

Photo d’illustration : vue urbaine de Riyad, sans lien établi avec les bureaux de BCG ou du PIF. Tayssir Kadamany / Pexels.

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