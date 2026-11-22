En séance plénière de la COP31 dimanche, le ministre irlandais du Climat Darragh O’Brien a annoncé au nom de l’Union européenne qu’elle ne soutiendrait pas le Pacte d’Antalya en l’état. Le projet ne mentionne pas explicitement les énergies fossiles. Cette objection ne constitue pas une décision sur l’issue du sommet.

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L’Union européenne a annoncé dimanche 22 novembre, en séance plénière de la COP31 à Antalya, qu’elle ne soutiendrait pas le projet de pacte en l’état. Le ministre irlandais du Climat, Darragh O’Brien, a formulé cette objection au nom des Vingt-Sept. Le projet ne mentionne pas explicitement les énergies fossiles. L’intervention ne constitue ni le résultat d’un vote ni l’annonce de la fin des négociations.

Le Pacte d’Antalya contesté avant son examen

L’Irlande, qui exerce la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, conduit la délégation européenne. Son ministre a pris la parole avant l’appel formel du point consacré au Pacte d’Antalya, selon un compte rendu de la séance. Il a expliqué que l’UE ne pouvait pas appuyer une décision qui ne nomme pas les énergies fossiles.

Les négociations avaient déjà débordé la clôture initialement prévue le vendredi 20 novembre. La présidence du sommet avait publié une version révisée du projet dimanche à 12 h 45, heure d’Antalya. La plénière a repris ensuite. La mise en ligne du document et l’ouverture de la séance ne valent pas adoption.

Ce que le projet reprend de Dubaï

Le texte soumis aux parties rappelle la décision prise à Dubaï en 2023. Celle-ci appelait à abandonner progressivement les énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, d’une manière juste, ordonnée et équitable. Le projet d’Antalya ne répète pas cet appel et ne prévoit pas de calendrier de sortie. Il demande en revanche aux parties de travailler à l’augmentation du déploiement du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone.

Le projet appelle aussi à faire au moins tripler le financement de l’adaptation d’ici à 2035. Il ne fixe ni la base de calcul de cette hausse ni la contribution de chaque État. Le texte prévoit un rapport technique pour la prochaine réunion des parties à l’accord de Paris.

Le Pacte d’Antalya reste distinct des décisions sectorielles que les délégations ont déjà prises. À ce stade de la plénière, l’objection européenne porte sur la formulation du texte de synthèse. La présidence n’a pas annoncé son adoption.

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