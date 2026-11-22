Pour filmer une interview ou garder l’ambiance d’un lieu, le choix du micro change. Ce guide compare le RØDE VideoMic Me-C+ et le Shure MV88 USB-C et rappelle les vérifications à faire sur le téléphone, de la coque à l’application, avant de partir en reportage ou de lancer un enregistrement.

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Pour une interview filmée au téléphone, un micro directionnel simple peut suffire. Pour capter aussi l’ambiance d’un lieu, mieux vaut pouvoir régler la largeur stéréo. Le RØDE VideoMic Me-C+ et le Shure MV88 USB-C se branchent directement au smartphone, mais répondent à ces deux besoins de façon différente.

En tant que partenaire Amazon, Libnanews réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Ce guide s’appuie sur les notices des fabricants, pas sur un essai comparatif en rédaction.

RØDE VideoMic Me-C+ : une voix face à la caméra

Le VideoMic Me-C+ vise ce qui se trouve devant lui. Il convient à une prise de parole face caméra ou à un échange où l’on peut rapprocher le téléphone de la personne qui parle. Le micro atténue une partie du bruit latéral. Il ne sépare pas une voix d’une autre source de bruit située dans le même axe.

RØDE fournit une bonnette à poils pour l’extérieur et un clip pour stabiliser le micro sur le téléphone. La prise jack 3,5 mm permet de brancher un casque pour contrôler le son. C’est utile pour repérer le vent ou un frottement avant de continuer l’entretien. Le fabricant prévoit une connexion USB-C directe sur des smartphones compatibles iOS ou Android et exclut les appareils iOS à port Lightning. Il faut choisir le modèle Me-C+, sans le confondre avec le Me-C ou le Me-L.

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Shure MV88 USB-C : passer de la voix à l’ambiance

Le MV88 USB-C offre quatre modes : stéréo à largeur réglable, mono cardioïde, mono bidirectionnel et Mid-Side brut. Le mono cardioïde privilégie l’avant. En stéréo, on peut choisir une image plus étroite ou plus large selon la scène. Le mode bidirectionnel capte les deux côtés du micro, à condition de placer les interlocuteurs en conséquence. Le Mid-Side brut s’adresse surtout à qui veut régler la largeur au montage.

Les applications Shure MOTIV permettent de régler le gain et la largeur stéréo. Le micro conserve ses réglages, mais il faut vérifier que l’application effectivement utilisée prend bien l’entrée externe. Le guide Shure cite l’iPhone 15 et les modèles suivants, et demande notamment Android 12 ou ultérieur ainsi que la prise en charge d’USB Audio Class 2.0 sur Android. La référence est MV88-USBC, pas le coffret MV88+ Video Kit.

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Avant de partir : vérifier la coque, le port et l’application

Le connecteur doit s’enfoncer complètement sans forcer. Une coque épaisse ou une pince de trépied peut gêner le montage. Vérifiez aussi que le micro ne gêne pas le cadrage vertical et qu’il ne heurte pas la poignée quand vous tournez le téléphone. Avec le port USB-C occupé, ne comptez pas sur une recharge filaire simultanée sans avoir testé une configuration compatible.

Dans l’application qui servira au reportage, enregistrez quelques secondes à la distance réelle de la personne interrogée. Réécoutez le fichier, de préférence au casque, pour confirmer que le son est bien capté par le micro externe. Si vous devez filmer de loin, rapprocher le micro du sujet, avec un câble ou un autre dispositif adapté, compte davantage que le choix entre ces deux modèles.

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