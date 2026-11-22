Après un sommet début octobre, le Nasdaq-100 est revenu autour de 25 500 points en séance le 20 novembre. Bernard Raymond Jabre relit cette correction à partir de son modèle de cycle des valorisations. Il distingue le progrès de l’intelligence artificielle du prix que les marchés ont payé pour l’anticiper.

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De la zone d’euphorie des valorisations à la contraction du USTECH 100 : le Nasdaq-100 est revenu autour de 25 500 points en séance le 20 novembre. Bernard Raymond Jabre revient sur le signal qu’il avait publié avant le retournement.

Le signal avait été publié avant le retournement

Le 28 août 2026, Libnanews publiait mon étude « Évaluation de la valorisation des actions IA ». L’objectif n’était pas de nier la révolution de l’intelligence artificielle, mais de mesurer le prix déjà payé par le marché pour cette révolution. Le BRJ AI Valuation Cycle Index ressortait alors à environ 82/100, soit une phase avancée du cycle de valorisation : valorisations élevées, anticipations très exigeantes et marge d’erreur réduite.

Cette alerte était même antérieure : le 20 mai 2026, dans « Intelligence artificielle, cycles financiers et le BRJ Global Cycle Index », j’estimais le secteur IA dans une zone de 78 à 88/100, décrite comme une phase d’« euphorie institutionnelle avancée ». Il s’agissait donc d’un diagnostic ex ante, plusieurs mois avant le sommet d’octobre.

Ce que signifiait 82/100

Une technologie peut être révolutionnaire tout en étant surpayée en Bourse. À 20, 40 ou parfois près de 67 fois le chiffre d’affaires, les cours incorporent déjà plusieurs années de croissance future. Dans les hypothèses étudiées, les cas les plus extrêmes exigeaient des progressions de revenus pouvant approcher 40 à 50 % par an pendant plusieurs années pour normaliser les multiples sans destruction de valeur.

« Les grandes bulles ne naissent pas autour de technologies absurdes. Elles naissent autour de vérités extraordinaires… payées beaucoup trop cher. »

Du signal au sommet, puis au retournement

Repères de marché et lecture du modèle BRJ Date Nasdaq-100 Événement Lecture cyclique 28 août 2026 29 433,43 Publication de l’étude de valorisation IA BRJ AI Index ≈ 82/100 — zone haute 6 octobre 2026 31 224,69 Sommet de clôture observé Extension terminale du cycle 28 octobre 2026 29 813,16 T0 de la BRJ Global Cycle Clock Mature Bull / bascule cyclique 20 novembre 2026 ≈ 25 500 (en séance) Correction profonde Contraction — ~1h30 à 2h00 estimées

Entre le 28 août et le sommet du 6 octobre, le Nasdaq-100 a encore gagné environ 6 %. C’est normal dans une lecture cyclique : identifier une zone de valorisation extrême ne revient pas à prétendre connaître le dernier point du marché. Depuis le sommet, l’indice a reculé d’environ 18 %. Par rapport au 28 août, la baisse est désormais proche de 13 %, et par rapport au T0 du 28 octobre elle approche 14 %.

Les trois niveaux historiques sont des clôtures du Nasdaq-100 publiées par Nasdaq et diffusées par la Réserve fédérale de Saint-Louis. Le niveau indiqué pour le 20 novembre est un repère en cours de séance, pas un cours de clôture.

Figure 1 — Position conceptuelle estimée du USTECH 100 sur la BRJ Global Cycle Clock au 20 novembre 2026. Schéma : Bernard Raymond Jabre.

Où sommes-nous aujourd’hui sur l’horloge ?

La lecture actuelle place probablement le USTECH 100 autour de 1h30–2h00 sur l’horloge BRJ : après le Top/Euphoria de 12h et la Distribution autour de 1h, le marché serait désormais entré dans la phase de Contraction. Cette position est une estimation du modèle BRJ et non une mesure chronologique : l’horloge mesure l’état du cycle, pas le nombre de jours écoulés.

Le modèle BRJ est un outil d’analyse propre à l’auteur ; sa position n’est ni une donnée officielle de marché ni une garantie de performance future.

Le point essentiel est que la correction ne suffit pas, à elle seule, à déclarer le cycle terminé. Une phase descendante peut comporter des rebonds violents. Pour considérer que le processus de contraction est achevé, il faudra observer une normalisation suffisante des valorisations, du positionnement, de la liquidité et des indicateurs de tendance et de momentum.

La conclusion : l’IA continue, mais son cycle boursier a changé

L’intelligence artificielle n’est probablement pas à la fin de son histoire technologique. Mais le marché boursier peut parfaitement corriger plusieurs années d’anticipations excessives alors même que la technologie continue de progresser.

C’est précisément la distinction que faisait l’analyse publiée en mai puis en août : ne pas confondre la puissance d’une révolution industrielle avec le prix qu’un investisseur doit accepter de payer pour y participer.

Nous étions alors dans la partie haute du cycle. Aujourd’hui, les données de marché indiquent que nous sommes passés dans sa phase descendante. La question n’est donc plus de savoir si les valorisations étaient tendues, mais jusqu’où leur normalisation devra aller avant que le couple rendement/risque redevienne véritablement attractif.

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