Retrouver une photographie ancienne demande de distinguer la consultation, l’obtention d’une copie et son utilisation dans une publication. Le fonds Pierre Maadanjian, conservé à Kaslik, permet de comprendre ces étapes sans présenter un inventaire ancien comme une nouvelle ouverture. Référence du cliché, rendez-vous, règles de salle et droits de reproduction : préparer ces questions avant le déplacement évite les malentendus. Ce guide concerne un fonds identifié et ne promet ni accès immédiat ni libre réutilisation de toutes les archives politiques libanaises.

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Une photographie ancienne peut servir à retrouver un quartier, préparer une exposition ou documenter une histoire familiale. Encore faut-il savoir où chercher et ce que l’on peut faire de l’image retrouvée. À Kaslik, le fonds Pierre Maadanjian conservé par le Centre Phoenix de l’USEK offre un point d’entrée concret. Son inventaire, publié en 2025, ne constitue pas l’annonce d’une nouvelle ouverture en novembre 2026.

Archives photographiques : partir d’un fonds identifié

La collection rassemble 46 279 négatifs, répartis dans dix-huit contenants. L’inventaire indique une couverture de 1941 à 2001, principalement de 1965 à 1998, et une acquisition auprès du photographe en 2017. La cote générale est PM. Ces bornes décrivent le fonds ; elles ne datent pas automatiquement chaque cliché.

Le catalogue mentionne notamment des scènes urbaines, des portraits et des manifestations culturelles. Il conserve les numéros de travail du photographe comme base du classement. Pour préparer une recherche, mieux vaut donc associer un sujet à une période et noter la référence précise du document retenu, plutôt que conserver seulement une capture isolée.

Un rendez-vous avant de se déplacer

Les règles générales de consultation des collections spéciales de l’USEK imposent une demande préalable, avec au moins trois jours ouvrés de préavis. Le visiteur doit attendre la confirmation du rendez-vous. Les documents ne sont pas prêtés à l’extérieur ; l’équipe peut proposer une reproduction de consultation plutôt que l’original. Téléphones et appareils photographiques ne sont pas autorisés dans la salle.

La fiche du fonds distingue les usages de recherche, éducatifs, culturels et universitaires des autres utilisations, pour lesquelles elle prévoit une autorisation écrite des titulaires de droits. Cela ne dispense pas de respecter la procédure d’accueil et les conditions propres au document demandé.

Consulter n’est pas republier

La bibliothèque demande une démarche séparée pour la reproduction ou la publication. Elle rappelle que la possession matérielle d’un document ne signifie pas qu’elle détient tous ses droits. Le chercheur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès de leur titulaire. Une image visible dans un catalogue ne devient donc pas une illustration librement réutilisable.

Pour un projet de livre, de film ou d’exposition, trois questions doivent rester distinctes : quel document veut-on consulter, quelle copie peut-on obtenir et quel usage souhaite-t-on en faire ? Les poser dès la préparation évite de découvrir les restrictions au moment d’imprimer. Ce guide porte sur un fonds identifié et les règles de sa bibliothèque, non sur l’ouverture de toutes les archives politiques libanaises.

Illustration : boîtes d’archives aux bibliothèques de l’Université York, à Toronto, le 19 juin 2015. Smallison / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, photographie non modifiée. Ce cliché ne montre ni l’USEK ni le fonds Maadanjian.

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