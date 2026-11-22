Le ministère de la Santé à Gaza annonce que les hôpitaux ont reçu six corps en vingt-quatre heures, dont deux dépouilles retrouvées, et 33 blessés. Deux morts après une frappe à Al-Mawasi ont été signalés séparément, sans que leur inclusion dans le bilan hospitalier publié dimanche ait pu être vérifiée.

12

Lire l'article Stop

Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé dimanche 22 novembre que les hôpitaux avaient reçu six corps et 33 blessés en vingt-quatre heures. Le bilan distingue quatre nouveaux décès et deux dépouilles retrouvées. Dans le sud de la bande de Gaza, l’agence palestinienne WAFA a aussi signalé deux morts à la suite d’une frappe à Al-Mawasi, sans qu’il soit possible de dire s’ils figurent dans le même décompte.

Six corps reçus dans les hôpitaux en vingt-quatre heures

Le bulletin du ministère de la Santé daté du 22 novembre recense quatre nouveaux décès et deux corps retrouvés parmi les six dépouilles reçues par les hôpitaux. Il indique par ailleurs que 33 blessés ont été accueillis pendant la même période. Le bulletin ne donne ni la répartition de ces personnes par établissement ni le lieu de chaque incident.

Le ministère porte à 74 742 le nombre de morts recensés depuis le 7 octobre 2023 et à 176 227 celui des blessés. Le décompte publié la veille, repris par l’agence palestinienne WAFA, faisait état de 74 736 morts et 176 194 blessés. L’augmentation de six du bilan cumulé ne signifie donc pas que six personnes ont été tuées au cours de la dernière journée : le bulletin hospitalier comprend aussi deux corps retrouvés.

Deux décès signalés séparément à Al-Mawasi

Dans une dépêche antérieure à la publication du bilan actualisé, WAFA a rapporté que deux Palestiniens avaient succombé dimanche matin à leurs blessures après une frappe israélienne sur le secteur d’Al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younès. L’agence situe la frappe au début de la matinée, sans en donner l’heure exacte. Le bulletin du ministère ne détaille pas les cas individuels : il ne permet ni de rattacher les deux décès à ses quatre nouveaux décès, ni de les ajouter à son total.

Le décompte depuis le cessez-le-feu

Dans sa série distincte depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du 11 octobre 2025, le ministère recense 1 675 morts et 6 095 blessés. Il indique par ailleurs que 851 corps ont été retrouvés depuis cette date. Ce dernier chiffre n’est pas à ajouter aux autres totaux : le bulletin ne le présente pas comme un groupe de victimes distinct. Selon les sources médicales citées dimanche, des victimes restent hors d’atteinte des secours, notamment sous les décombres.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews