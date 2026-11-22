Lara Colturi a remporté le slalom de Gurgl en Autriche. À vingt ans, elle signe la première victoire de l’Albanie en Coupe du monde de ski alpin. La skieuse a devancé deux Suédoises, Sara Hector et Anna Swenn Larsson, au cumul des deux manches. Elle prend la tête du slalom.

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Lara Colturi a remporté le slalom de Gurgl, en Autriche, samedi 21 novembre 2026. C’est sa première victoire en Coupe du monde et la première de l’Albanie dans cette compétition de ski alpin. La skieuse de 20 ans a devancé les Suédoises Sara Hector et Anna Swenn Larsson au terme des deux manches.

Lara Colturi gagne le slalom de Gurgl après avoir pris la deuxième place en première manche

Anna Swenn Larsson avait pris la tête de la première manche en 51 secondes 70. Colturi lui concédait 24 centièmes. La représentante de l’Albanie a ensuite signé le troisième temps de la seconde manche. Son cumul de 1 minute 45 secondes 47 lui a suffi pour gagner devant Hector, à 27 centièmes, et Swenn Larsson, à 30 centièmes.

La Suissesse Camille Rast a partagé la cinquième place avec la Suédoise Hanna Aronsson Elfman, à 93 centièmes de Colturi. Marion Chevrier, première Française du classement, a pris la onzième place à 1 seconde 20. Sa compatriote Caitlin McFarlane a terminé quatorzième.

Le premier succès après deux deuxièmes places à Gurgl

Colturi avait déjà terminé deuxième du slalom de Gurgl en 2024 et en 2025. Avant la course de samedi, elle comptait neuf podiums en Coupe du monde, sans victoire. Elle avait aussi pris la deuxième place du slalom de Levi une semaine plus tôt. Ces deux résultats de slalom lui donnent 180 points et la tête du classement de la discipline après Gurgl, devant l’Allemande Emma Aicher, à 48 points. Colturi mène aussi le classement général avec 260 points, en comptant sa deuxième place dans le géant de Sölden en octobre.

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