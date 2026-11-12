Arlington : le groupe de Hegseth rappelé au silence

Un gardien de la tombe du Soldat inconnu a rappelé au silence un groupe comprenant Pete Hegseth, le 11 novembre 2026 à Arlington. Des rires ont précédé l’intervention, après la cérémonie du Veterans Day. Le Pentagone a soutenu le soldat, jugeant son rappel au décorum approprié. Les éléments disponibles ne permettent pas d’attribuer personnellement le rire au secrétaire à la Défense. L’avertissement ne le nommait pas et s’adressait à tous les visiteurs présents près du monument.

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Un soldat gardant la tombe du Soldat inconnu a rappelé au silence un groupe comprenant Pete Hegseth, mercredi 11 novembre 2026, au cimetière national d’Arlington, en Virginie. L’intervention est survenue après la cérémonie du Veterans Day, alors que le chef du Pentagone et son entourage terminaient une séance de photographies. Des rires et des conversations ont précédé l’avertissement.

Le Pentagone a ensuite soutenu l’intervention du militaire. Son porte-parole, Sean Parnell, a estimé que le soldat avait rappelé les règles de décorum correctement et respectueusement.

À Arlington, un rappel adressé aux visiteurs

La séquence a été captée par le dispositif vidéo commun aux chaînes de télévision installé pour la cérémonie. Selon les comptes rendus concordants, le gardien a interrompu sa marche pour se tourner vers le groupe qui quittait les lieux. Il a lancé : « Tous les visiteurs doivent maintenir en permanence une atmosphère de silence et de respect. »

La formulation vise l’ensemble des visiteurs. Elle ne nomme pas Pete Hegseth. Les éléments disponibles établissent la présence du secrétaire américain à la Défense dans le groupe, mais ne permettent pas d’attribuer personnellement à celui-ci le rire entendu. Présenter la scène comme une réprimande nominative ou une sanction contre le ministre irait donc au-delà des faits établis.

L’épouse de Pete Hegseth, Jennifer, et plusieurs de ses collaborateurs étaient présents. La cérémonie commémorative avait également réuni Donald Trump et le vice-président JD Vance. Leur participation à la cérémonie ne signifie pas qu’ils faisaient partie du groupe concerné par le rappel au silence.

Le Pentagone approuve l’intervention du soldat

Dans sa réponse, Sean Parnell a réaffirmé le respect du secrétaire et du département pour les sacrifices des militaires américains. Il n’a pas contesté la légitimité du rappel à l’ordre. Cette réaction officielle distingue l’incident des commentaires qui pourraient lui prêter un conflit entre la sentinelle et sa hiérarchie.

L’heure précise de l’intervention n’est pas établie dans les éléments consultés. Les horaires de publication des comptes rendus ne doivent pas être confondus avec celui des faits.

Un lieu de recueillement gardé jour et nuit

La tombe du Soldat inconnu accueille depuis 1921 la dépouille d’un militaire américain non identifié de la Première Guerre mondiale. Le monument constitue un lieu de deuil et de recueillement pour les familles et les visiteurs.

La garde permanente, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, remonte à 1937. Les soldats du 3e régiment d’infanterie, connu sous le nom de « The Old Guard », assurent cette mission depuis 1948. Ces deux dates désignent des étapes différentes : le début de la surveillance continue, puis sa prise en charge par l’unité actuelle.

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