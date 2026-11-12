Sud-Liban, séance parlementaire à Beyrouth, frappe sur l’hôpital Nasser à Gaza, missiles interceptés en Arabie saoudite et diplomatie : le point de 8 heures.

15

Lire l'article Stop

Édition du 12 novembre 2026, à 8 heures, heure de Beyrouth. Lecture : environ cinq minutes. Le Liban commence cette journée entre les suites des frappes de mercredi soir et un rendez-vous parlementaire à 11 heures. À Gaza, une frappe nocturne sur le complexe hospitalier Nasser a fait six morts selon les secours et l’hôpital. L’Arabie saoudite annonce des retombées de missiles interceptés, tandis que la diplomatie autour de l’Ukraine et de l’Iran pèse sur les marchés pétroliers.

Liban : les suites d’une soirée de frappes dans le Sud

Mercredi soir, des frappes aériennes israéliennes ont été signalées à Mansouri et dans le secteur de Wadi Hujeir. Des tirs d’artillerie ont également été rapportés autour de Bani Hayyan et de Wadi Slouqi. Les bulletins disponibles ne donnent pas de bilan humain consolidé pour ces opérations. L’absence de chiffres ne permet pas de conclure à l’absence de victimes.

Plus tôt mercredi, des destructions de maisons avaient encore été signalées à Zawtar el-Charqiyeh, notamment en direction de Zawtar el-Gharbiyeh. Aucun décompte vérifié des bâtiments touchés n’est retenu ici. Ces faits sont datés de mercredi : ils ne sont pas présentés comme de nouvelles opérations confirmées ce jeudi matin.

Dans un communiqué publié mercredi, l’armée libanaise a aussi annoncé la neutralisation d’une bombe d’aviation non explosée à Chahour, dans le district de Tyr. Une unité spécialisée l’a démontée puis déplacée vers un site sûr. L’armée la décrit comme un reste des attaques israéliennes, sans préciser la date de sa chute. Il s’agit d’une intervention sur une munition ancienne, pas de l’annonce d’une nouvelle frappe.

Kassem pose ses conditions à une discussion sur les armes

Naïm Kassem a déclaré mercredi soir accepter une discussion sur les armes du Hezbollah après le retrait israélien et la fin de ce qu’il qualifie de tutelle étrangère. Dans son discours pour la journée des martyrs, le secrétaire général du mouvement a rejeté un accord-cadre avec Israël et défendu des négociations indirectes.

Sa déclaration ne constitue pas un engagement à désarmer. Elle ne fixe ni calendrier ni procédure pour une remise des armes. Kassem invoque la résolution 1701, l’armistice de 1949 et l’arrangement du 27 novembre 2024. La question demeure celle de l’articulation entre le retrait israélien, l’autorité de l’État libanais et le contrôle des armes. Aucun nouvel accord réglant ces points n’est annoncé.

Beyrouth : Parlement à 11 heures, circulation modifiée

Le Parlement annonce une séance ce jeudi à 11 heures pour examiner les projets et propositions inscrits à son ordre du jour. Les annonces préparatoires évoquent notamment des accords internationaux et des prêts de la Banque mondiale, ainsi que des crédits liés à l’électricité et à l’énergie solaire. Leur inscription au programme ne vaut pas adoption.

Pour les déplacements dans le centre-ville, les Forces de sécurité intérieure ont annoncé la fermeture totale de la rue des Banques à partir de 7 heures et jusqu’à la fin de la séance. Les automobilistes sont invités à suivre les indications des agents et la signalisation sur place. Il convient de prévoir ce changement d’accès autour du Parlement plutôt que de supposer que la circulation habituelle est maintenue.

Gaza : six morts après une frappe sur l’hôpital Nasser

Une frappe israélienne a touché le complexe hospitalier Nasser, à Khan Younès, dans les premières heures de jeudi. L’hôpital et la Défense civile font état de six morts. La Défense civile annonce plus de vingt blessés ; un autre relevé hospitalier fait état d’environ trente blessés, dont sept dans un état critique. Ces bilans restent provisoires et ne doivent pas être additionnés.

Les premiers comptes rendus désignent le bâtiment al-Yassine, à l’intérieur du complexe. Les informations disponibles ne permettent pas encore d’établir toutes les conséquences pour les services hospitaliers. L’armée israélienne a indiqué vérifier les informations. Aucune justification militaire précise n’est retenue comme établie à ce stade.

Cette frappe intervient alors que l’aide humanitaire reste difficile à acheminer. Mercredi, le porte-parole adjoint des Nations unies, Farhan Haq, affirmait que plus de 150 000 tentes attendaient à l’extérieur de Gaza une autorisation israélienne d’entrée. Ce nombre correspond à des abris en attente, pas à des livraisons déjà réalisées auprès des familles déplacées.

Arabie saoudite : des débris de missiles dans la région de La Mecque

La Défense civile saoudienne a annoncé que des débris de deux missiles balistiques interceptés étaient tombés mercredi dans la région de La Mecque, notamment à Sabuhah. Les autorités saoudiennes attribuent ces tirs aux Houthis. L’annonce a été rapportée pendant la nuit de mercredi à jeudi.

Il faut distinguer la région administrative de la ville et de ses lieux saints : les éléments consultés ne permettent pas d’affirmer que la Grande Mosquée a été touchée. Aucun bilan humain établi n’accompagne le bulletin retenu pour cette édition.

Ukraine : une nouvelle étape diplomatique annoncée

Après les discussions d’Abou Dhabi, Steve Witkoff et Jared Kushner doivent rencontrer Vladimir Poutine à Moscou ce jeudi, puis Volodymyr Zelensky à Dublin, selon le programme annoncé mercredi. Ces rendez-vous restent à confirmer par les comptes rendus des rencontres elles-mêmes.

Les discussions ont également débouché sur l’annonce d’un accord concernant un échange important de prisonniers. Les chiffres et les modalités restent à finaliser. Il serait donc prématuré de présenter cet échange comme déjà effectué ou d’y voir, à lui seul, un accord de paix.

Monde : pétrole en retrait, climat à l’agenda

À 3 h 41, heure de Beyrouth, le Brent reculait de 1,2 %, à 91,62 dollars le baril, et le pétrole américain WTI de 1,2 %, à 85,49 dollars. Ces cotations sont celles de ce relevé nocturne, et non des cours constatés à 8 heures. Le mouvement intervient sur fond d’espoirs diplomatiques autour de l’Iran et de l’Ukraine.

À Antalya, le programme de la COP31 prévoit ce jeudi une nouvelle journée de déclarations des dirigeants. Mercredi, le président iranien Masoud Pezeshkian y a demandé un mécanisme d’indemnisation des dommages environnementaux qu’il attribue aux frappes américaines et israéliennes. Aucun dispositif ni montant de réparation n’est annoncé comme adopté.

Les prochains points à vérifier : le bilan actualisé à Nasser, les développements confirmés au Sud-Liban, le déroulement de la séance parlementaire et les résultats des rencontres diplomatiques annoncées.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews