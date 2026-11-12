IA dans l’armée libanaise : ce qui est annoncé, ce qui reste ouvert

La rencontre entre Kamel Shehade et Rodolphe Haykal porte sur les usages de l’intelligence artificielle et les compétences dans l’armée. Aucun achat précis ni déploiement annoncé. Le décryptage distingue les applications possibles, la qualité des données et les conditions nécessaires pour préserver un contrôle humain réel sur les décisions sensibles.

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L’armée libanaise a confirmé que son commandant, le général Rodolphe Haykal, a reçu le 10 novembre Kamel Shehade, ministre des Déplacés et ministre d’État chargé de la Technologie et de l’Intelligence artificielle. Les échanges ont porté sur le développement des usages de l’IA dans l’institution et sur la mobilisation des compétences humaines.

Le communiqué précise que le ministre a proposé d’associer des experts pour surmonter les difficultés rencontrées dans ce domaine. Il ne décrit ni marché conclu, ni système acheté, ni calendrier opérationnel. La portée de l’annonce doit donc rester celle d’une discussion sur des capacités et une coopération possibles.

Une même expression recouvre des usages très différents

Parler d’IA militaire peut désigner l’aide à la gestion, l’analyse d’informations ou un outil intervenant dans une décision d’emploi de la force. Le Comité international de la Croix-Rouge distingue notamment logistique, analyse du renseignement, systèmes d’aide à la décision et armes autonomes. Ces catégories n’exposent pas aux mêmes risques.

Classer des documents ou aider à prévoir une opération de maintenance n’est pas équivalent à recommander une cible. Cette distinction ne préjuge pas des projets libanais : le communiqué ne les détaille pas. Elle indique quelles informations seraient nécessaires pour évaluer une future annonce.

Un projet devrait préciser son objectif, les données utilisées, les personnes autorisées à consulter les résultats et les décisions qui restent humaines. Sans cette description, le mot « modernisation » ne permet pas de comprendre ce qui change réellement dans le travail de l’institution.

La qualité des données précède la performance affichée

Un outil peut produire rapidement une réponse tout en travaillant sur des informations incomplètes, anciennes ou mal interprétées. La situation devient particulièrement sensible lorsqu’une analyse doit tenir compte d’un contexte évolutif. Une confiance élevée affichée par un logiciel ne remplace pas la vérification des données qui le nourrissent.

Dans sa publication d’octobre 2026 consacrée à l’aide à la décision, le CICR alerte sur la qualité des données en situation de conflit, leur possible manipulation et le risque d’une confiance excessive dans les résultats automatisés. Il relève que la vitesse peut amplifier une erreur lorsque le jugement humain n’est plus réellement exercé.

Pour un programme de formation, l’enjeu serait donc autant de savoir reconnaître les limites d’un résultat que de savoir utiliser l’interface. Les experts proposés par le ministre pourraient contribuer à cette capacité d’évaluation ; le communiqué n’annonce cependant pas encore leur sélection ou leur mandat.

Un contrôle humain doit pouvoir changer la décision

La présence formelle d’un opérateur ne garantit pas un contrôle effectif. Encore faut-il qu’il dispose du temps, de l’information et de l’autorité nécessaires pour contester une recommandation. Si la procédure pousse à valider sans examen, une signature humaine peut masquer une décision dictée par le système.

Cette question concerne particulièrement les usages qui peuvent affecter la vie et la sécurité des personnes. Le CICR appelle à préserver le jugement et la responsabilité humains. L’outil ne décharge pas les responsables de leurs obligations au titre du droit international humanitaire.

Les choix de conception ont donc une portée concrète : conserver les raisons d’une recommandation, identifier la source des informations, signaler les incertitudes et permettre de suspendre l’usage. Il s’agit ici de critères d’évaluation, non de caractéristiques confirmées d’un dispositif de l’armée libanaise.

Les prochaines annonces devront préciser le périmètre

Un financement, un accord de recherche ou une expérimentation seraient des étapes différentes. Chacune devrait être décrite selon son objet, ses limites et les contrôles prévus. Un test sur un jeu de données ne démontrerait pas, à lui seul, la fiabilité en conditions réelles.

La protection des informations sensibles, les dépendances envers un fournisseur et le suivi des erreurs feront également partie des questions à examiner. Leur importance dépendra de l’usage retenu. À ce stade, la rencontre du 10 novembre confirme une volonté de développer les compétences. Elle ne permet pas d’annoncer l’entrée en service d’une capacité militaire d’IA déterminée.

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