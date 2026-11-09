Atlético–Barcelone : Fermín signe le doublé décisif

Le FC Barcelone a battu l’Atlético Madrid 2-1 dimanche au Metropolitano grâce à un doublé de Fermín López. Menés rapidement, les Catalans ont renversé le match et conservent la tête de la Liga avant la trêve internationale. Ils devancent le Real Madrid de trois points et l’Atlético de cinq points.

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Le FC Barcelone a remporté le choc de la douzième journée de Liga sur le terrain de l’Atlético Madrid, dimanche 8 novembre 2026. Menés après dix minutes, les Catalans ont gagné 2-1 grâce à un doublé de Fermín López. Ce succès au Metropolitano leur permet de conserver la première place avant la trêve internationale. Ils comptent désormais trois points d’avance sur le Real Madrid et cinq sur leur adversaire du soir.

La rencontre opposait deux prétendants directs au titre. L’Atlético pouvait passer devant Barcelone en cas de victoire. Le résultat produit l’effet inverse : l’équipe de Hansi Flick repart avec 33 points après douze rencontres, contre 28 pour celle de Diego Simeone. Entre les deux, le Real Madrid occupe la deuxième place avec 30 points.

Atlético–Barcelone : un choc lancé par Giuliano Simeone

L’Atlético a pris l’avantage à la dixième minute. Julián Álvarez a servi Giuliano Simeone, qui a conclu à proximité du but de Joan García. Cette ouverture du score a récompensé le départ offensif des Madrilènes, capables de trouver rapidement des espaces dans la défense catalane.

Les occasions s’étaient déjà succédé avant ce premier but. Marc Pubill avait touché la barre de la tête sur un corner à la sixième minute. Pedri avait répondu presque immédiatement en frappant à son tour la barre adverse. Les deux équipes avaient donc menacé avant même que le score ne change.

Barcelone n’a pas égalisé dans la foulée. L’Atlético a continué à créer des situations, notamment par Álvarez et Lee Kang-in. Joan García a repoussé plusieurs tentatives. Dans l’autre surface, Jan Oblak a également dû intervenir, alors que les visiteurs cherchaient à rétablir l’équilibre avant la pause.

Fermín López fait basculer la rencontre

L’égalisation est finalement arrivée à la fin de la première période. Fermín a trouvé le chemin des filets du pied gauche et permis à Barcelone de rentrer aux vestiaires à 1-1. Le milieu avait encore tout à faire pour transformer ce retour en victoire.

Il a inscrit le but décisif en seconde période, à la 66e minute dans la feuille officielle de la Liga. Lamine Yamal l’a lancé dans la surface avec une passe en profondeur. Fermín a terminé l’action du pied droit face à Oblak. Les deux buts barcelonais sont ainsi venus du même joueur, mais avec une finition de chaque pied.

Ce doublé accompagnait un repère personnel : Fermín disputait sa centième rencontre de Liga avec le Barça. Son premier match dans le championnat espagnol remontait au 27 août 2023. Xavi Hernández l’avait alors fait entrer à la 86e minute lors d’une victoire 4-3 à Villarreal.

Après le match à Madrid, Fermín a mis en avant son entente avec Lamine Yamal. Leur combinaison sur le deuxième but a suffi à départager les deux formations. Le milieu de terrain a associé ce succès collectif à son centième match, sans que ce cap personnel ne détourne l’enjeu principal de la soirée : les trois points pris chez un concurrent.

Un avantage conservé après les changements

Hansi Flick a modifié son équipe dès la reprise. Frenkie de Jong a remplacé Brian Fariñas. Andreas Christensen a ensuite fait son retour sur le terrain à la place de João Cancelo, autour de l’heure de jeu. Eric Garcia a également participé à la fin de rencontre.

Ces entrées donnaient plusieurs solutions à Barcelone pour accompagner sa remontée. Après son deuxième but, le Barça a conservé l’avantage jusqu’au coup de sifflet final. L’Atlético n’a pas trouvé l’égalisation malgré les ajustements de Diego Simeone et l’entrée d’Alexander Sørloth.

Le résultat clôt une rencontre disputée devant 69 788 spectateurs au Riyadh Air Metropolitano. Javier Alberola Rojas dirigeait ce duel de la douzième journée. Les Catalans quittent Madrid avec une victoire obtenue après avoir été menés, et non avec un match maîtrisé dès le départ.

Trois points devant le Real, cinq devant l’Atlético

Le classement donne la mesure immédiate du résultat. Barcelone affiche onze victoires et une défaite après douze matches. Le Real Madrid compte dix succès et deux défaites. L’Atlético présente un bilan de neuf victoires, un nul et deux défaites.

Avec 48 buts marqués et 13 encaissés, Barcelone dispose aussi d’une différence de buts de +35. Le Real Madrid est à +21, avec 31 buts inscrits et dix concédés. L’Atlético, qui a également encaissé dix buts, en a marqué 23. Ces chiffres décrivent la situation après cette journée ; ils ne préjugent pas de l’issue du championnat.

Le Betis suit ce trio avec 26 points. L’Atlético conserve donc deux points d’avance sur la quatrième place, mais voit Barcelone s’éloigner. Pour les Catalans, le succès préserve une marge de trois points sur le Real avant l’interruption des compétitions de clubs.

La fenêtre internationale de novembre s’étend du 9 au 17 novembre. Le prochain duel de championnat entre l’Atlético et Barcelone figure au calendrier de la vingt-troisième journée, le week-end du 7 février 2027, cette fois sur le terrain catalan.

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