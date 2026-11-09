Sud-Liban : Kfar Tebnit et Qantara de nouveau frappées

L’aviation israélienne a frappé Kfar Tebnit et Qantara lundi 9 novembre 2026, tandis que des tirs d’artillerie ont touché Mansouri, Majdal Zoun et le Wadi Salouqi. Deux raids se sont succédé à Kfar Tebnit en moins d’une demi-heure. Des drones ont également été signalés au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth. Ces événements prolongent les bombardements rapportés dimanche soir à Hadatha, Barachit et dans le Wadi Hujeir. Les dépêches consultées ne donnent pas de bilan humain ni de relevé détaillé des dégâts.

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L’aviation israélienne a de nouveau frappé Kfar Tebnit et Qantara, dans le Sud-Liban, lundi 9 novembre 2026. Des tirs d’artillerie ont aussi touché Mansouri, Majdal Zoun et le secteur du Wadi Salouqi. Ces attaques, rapportées par les correspondants d’une agence de presse libanaise, prolongent une soirée de bombardements dans plusieurs localités du Sud.

Kfar Tebnit frappée deux fois en moins d’une demi-heure

Deux raids ont visé Kfar Tebnit, dans le district de Nabatiyé, lundi matin. Un premier bulletin a annoncé une frappe aérienne. Le suivant a signalé une deuxième attaque sur la même localité, moins d’une demi-heure après la première.

Les dépêches ont été publiées à 9 h 23 et à 9 h 52, heure de Beyrouth. Ces horaires correspondent à la diffusion des informations, et non à une datation précise des explosions. Les textes ne donnent ni le point d’impact exact, ni la nature des installations visées.

À Qantara, dans le district de Marjayoun, un correspondant a également rapporté une frappe de l’aviation israélienne. Son bulletin, diffusé à 9 h 21, fait état d’une attaque survenue peu auparavant. Il mentionne aussi des avions de combat volant à basse altitude dans le ciel du Sud.

De l’artillerie près de Tyr et dans le Wadi Salouqi

Plus tôt, un bulletin publié à 7 h 26 avait fait état de tirs d’artillerie israéliens sur Mansouri et Majdal Zoun. Le correspondant situe ces bombardements dans la matinée. Il rapporte également des tirs à l’aube sur le Wadi Salouqi, près de Qabrikha.

Ces informations décrivent plusieurs secteurs touchés au cours de la même matinée. Elles ne permettent pas d’établir un décompte complet des frappes ni des projectiles. Les premiers comptes rendus ne précisent pas davantage l’étendue des dégâts dans les localités concernées.

Des drones signalés au-dessus de la banlieue sud

À Beyrouth, un autre correspondant a signalé des drones à très basse altitude au-dessus de la banlieue sud. La dépêche, publiée à 11 h 53, situe le début des survols dans la matinée. Elle ne fait état d’aucune frappe dans ce secteur.

Une nouvelle matinée de frappes après les raids de dimanche soir

Les attaques de lundi suivent plusieurs épisodes distincts rapportés dimanche 8 novembre au soir. Deux frappes aériennes avaient visé les environs de Hadatha et les abords de Barachit. Un autre raid avait touché le Wadi Hujeir, du côté de Chaqra.

Dans le même temps, des tirs d’artillerie intermittents avaient atteint les abords de Zawtar el-Charqiyeh et les bois d’Aïta el-Chaab. Un bulletin ultérieur avait signalé trois obus sur la plaine de Marjayoun. Ces faits du dimanche soir ne doivent pas être confondus avec les bombardements de lundi matin.

Aucune des dépêches consultées sur ces attaques ne donne de bilan humain. Cette absence de chiffres ne permet pas de conclure à l’absence de victimes. La nature des cibles, les dégâts et une éventuelle prise en charge de blessés restent à documenter.

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