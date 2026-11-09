9 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

Le tramway de Beyrouth : 60 ans sur les rails

· 1 min de lecture · 16 vues
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Le tramway de Beyrouth : 60 ans sur les rails

Inauguré en 1905 sous le mandat ottoman, le tramway électrique de Beyrouth relie Achrafieh, Hamra et le centre-ville pendant six décennies. Plus qu'un transport, il rythme la vie quotidienne : conversations avec le conducteur, enfants vendant des journaux, traversée de la place des Martyrs en pleine effervescence. Détrôné par l'automobile à la fin des années 1950, le réseau ferme définitivement en 1965 — mais reste gravé dans la mémoire des Beyrouthins.

Voir la video originale sur YouTube

· · · · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *