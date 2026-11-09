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Le tramway de Beyrouth : 60 ans sur les rails



Inauguré en 1905 sous le mandat ottoman, le tramway électrique de Beyrouth relie Achrafieh, Hamra et le centre-ville pendant six décennies. Plus qu'un transport, il rythme la vie quotidienne : conversations avec le conducteur, enfants vendant des journaux, traversée de la place des Martyrs en pleine effervescence. Détrôné par l'automobile à la fin des années 1950, le réseau ferme définitivement en 1965 — mais reste gravé dans la mémoire des Beyrouthins.

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