Banque centrale : le Parlement libyen nomme Abu Khazam

La Banque centrale de Libye a finalisé la passation entre Naji Issa et Fawzi Abu Khazam le 8 novembre. Cette étape suit le vote parlementaire du 2 novembre et la prestation de serment du 4. L’ONU insiste sur l’indépendance de l’institution, la protection des réserves et le respect des procédures.

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La Banque centrale de Libye a annoncé, dimanche 8 novembre 2026, la signature du procès-verbal final de passation entre Naji Issa et Fawzi Abu Khazam. Cette étape administrative suit la nomination parlementaire du 2 novembre et la prestation de serment du nouveau gouverneur le 4. Elle formalise le transfert des responsabilités, sans se confondre avec un accord politique de toutes les institutions.

Selon le communiqué de la Banque centrale du 8 novembre, la cérémonie s’est tenue en présence de membres du conseil d’administration et de responsables de l’institution. La banque présente la signature comme l’achèvement de ses procédures administratives et un moyen d’assurer la continuité du travail.

La Chambre des représentants libyenne a nommé Fawzi Abu Khazam gouverneur de la Banque centrale, lundi 2 novembre 2026 à Sebha. Selon le communiqué parlementaire rapporté par Anadolu, 78 députés sur les 90 présents ont approuvé la démission de Naji Issa et le choix de son successeur. Abu Khazam exerçait déjà les fonctions à titre provisoire depuis le 22 octobre.

Le communiqué du 4 novembre avait confirmé la prestation de serment d’Abu Khazam devant le président de la Chambre et certains de ses membres, en application de la décision du 2 novembre.

Le vote apporte une décision de la Chambre à une succession jusque-là organisée par sa présidence. La distinction compte : le premier acte prévoyait expressément de soumettre la démission au Parlement lors d’une prochaine séance. Cette étape intervient alors que la Banque centrale poursuit ses activités et réorganise ses instances internes.

Un vote après l’intérim décidé le 22 octobre

Le 22 octobre 2026, selon la décision rapportée le même jour par l’agence publique LANA, la présidence de la Chambre avait accepté en principe la démission de Naji Issa. Sa décision numéro 5 de 2026 confiait temporairement les fonctions de gouverneur à Fawzi Abu Khazam, membre du conseil d’administration.

Ce dispositif devait assurer la continuité des opérations jusqu’à une décision de l’assemblée. Il s’appuyait notamment sur la demande de démission du gouverneur et sur une correspondance du président de la Chambre datée du 30 août.

Dans son annonce de lundi, la Chambre réunit deux décisions : accepter la démission de l’ancien gouverneur et charger Abu Khazam de la direction de l’institution. Les 90 députés mentionnés correspondent aux présents à cette séance. Le communiqué ne détaille pas la répartition des autres voix entre votes défavorables et abstentions.

La Banque centrale avait déjà acté la passation

La nomination parlementaire intervient après la prise de fonctions effective annoncée par la Banque centrale de Libye. Le 25 octobre, son conseil d’administration avait confirmé, selon l’agence publique LANA, que Fawzi Abu Khazam exerçait ses responsabilités depuis le 22 octobre. Il se référait à la décision de la présidence parlementaire.

Lors de cette réunion, le conseil avait soutenu la poursuite des missions légales de la banque. Il avait aussi engagé la révision de son règlement intérieur. Des comités de gouvernance, d’audit et de gestion des risques, ainsi que de nominations étaient annoncés. Il avait demandé de réorganiser le comité de politique monétaire.

Le dialogue avec le Haut Conseil d’État

Lors de la précédente succession, en septembre 2024, la Chambre et le Haut Conseil d’État avaient conclu un accord. Dans son communiqué du 30 septembre 2024, la mission de l’ONU avait confirmé la consultation du Haut Conseil avant la nomination parlementaire, conformément à l’accord politique libyen.

Le 27 octobre 2026, Fawzi Abu Khazam a rencontré Mohamed Takala, président du Haut Conseil d’État. Selon le communiqué publié le même jour par la Banque centrale, ils ont abordé la coopération entre institutions et les questions économiques et financières. Le gouverneur a présenté les procédures de passation et affirmé que les services continuaient à fonctionner normalement.

Les deux responsables ont souligné l’importance du dialogue et des consultations. Le communiqué n’annonce aucun vote du Haut Conseil approuvant la nomination.

L’ONU appelle à préserver l’indépendance de la banque

Dans un communiqué daté du 23 octobre 2026, la Mission d’appui des Nations unies en Libye avait pris note des décisions de la présidence parlementaire. Elle avait appelé à préserver l’intégrité, l’indépendance et l’unité de fonctionnement de la Banque centrale. Elle demandait aussi de respecter les procédures prévues par le cadre juridique libyen.

La mission avait aussi mis en garde contre les pressions poussant la banque à financer la hausse des dépenses publiques. Selon elle, ces pratiques risquent d’accentuer les tensions sur le taux de change et l’inflation, tout en réduisant les réserves.

Budget et devises parmi les dossiers à traiter

Les premières réunions d’Abu Khazam précisent les dossiers financiers déjà engagés. Le 26 octobre, il a rencontré le ministre des Finances, Rashid Abu Ghefah. Masoud Suleiman, président de la Compagnie nationale de pétrole, participait également à la réunion. Selon la Banque centrale, les échanges visaient à coordonner les procédures et le partage d’informations entre ces trois institutions.

Dans son communiqué du 28 octobre 2026, le conseil d’administration a demandé d’accélérer l’unification du budget général et de poursuivre les réformes économiques. Il a également insisté sur l’utilisation des devises pour financer les besoins essentiels en biens et services, avec l’objectif de préserver les réserves et la stabilité du change.

Le conseil a par ailleurs décidé de renforcer le suivi des risques et la préparation des décisions de politique monétaire. Il a demandé de développer les paiements électroniques afin de réduire le recours aux espèces.

Couverture : siège de la Banque centrale à Tripoli, photographie d’archives du 18 octobre 2010. weisserstier / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Mise à l’échelle proportionnelle et habillage graphique hors photographie ; aucune scène de novembre 2026 n’est représentée.

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