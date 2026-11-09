Égypte : 7 morts à Al-Ayyat, le trafic reprend

Le bilan de la collision ferroviaire d’Al-Ayyat atteint sept morts et 125 blessés, selon le ministère égyptien de la Santé. Lundi 9 novembre, les chemins de fer ont annoncé la reprise du trafic sur la ligne Le Caire–Haut-Barrage, après le retrait des voitures endommagées. Le parquet examine les conditions du choc entre un train Gizeh–Fayoum et un convoi Le Caire–Assouan à l’arrêt. Une commission technique doit établir les causes de l’accident. Le bilan sanitaire de dimanche soir faisait état de 71 sorties d’hôpital.

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L’accident ferroviaire en Égypte survenu dimanche à Al-Ayyat a fait sept morts et 125 blessés, selon le bilan actualisé du ministère de la Santé. Lundi 9 novembre, les chemins de fer ont annoncé la reprise du trafic sur la ligne Le Caire–Haut-Barrage. Les enquêteurs doivent encore déterminer pourquoi un train a percuté par l’arrière un autre convoi, alors à l’arrêt.

La remise en circulation intervient au lendemain du choc, dans le gouvernorat de Gizeh, au sud du Caire. Les équipes techniques ont retiré les voitures endommagées et remis la voie en état. L’Autorité nationale des chemins de fer a présenté ses excuses aux voyageurs pour les retards provoqués par l’accident.

Le bilan sanitaire de sept morts et 125 blessés provient du communiqué publié dimanche soir. Il remplace les premiers chiffres de quatre morts et 88 blessés annoncés dans l’après-midi. Le ministère recensait alors 71 personnes sorties de l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires.

Accident ferroviaire en Égypte : le bilan hospitalier précisé

Au total, les trois hôpitaux mobilisés ont accueilli 132 victimes, dont les sept personnes décédées. Celui d’Al-Wasta a reçu 87 personnes, parmi lesquelles trois morts. L’établissement d’Al-Ayyat en a accueilli 34. Celui d’Atfih a reçu onze victimes, dont quatre morts. Les secours ont mobilisé 72 ambulances pour les transports et les évacuations.

Les sorties annoncées dimanche soir concernent 61 blessés pris en charge à Al-Wasta et dix à Al-Ayyat. Onze autres patients ont été transférés vers l’hôpital universitaire de Beni Souef et l’hôpital spécialisé de cette ville. Ils devaient y poursuivre leur traitement.

Le communiqué faisait aussi état de 43 blessés encore hospitalisés dans les trois établissements initiaux : 23 à Al-Ayyat, treize à Al-Wasta et sept à Atfih. Ce chiffre ne comprend pas les onze patients transférés à Beni Souef. Il décrit la situation sanitaire de dimanche soir, et non un nouveau décompte des hospitalisations lundi matin.

Les médecins ont notamment traité des contusions, des écorchures, des fractures et des plaies. Le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a chargé son adjoint Amr Qandil de rendre visite aux blessés. Les autorités sanitaires ont annoncé la poursuite du suivi médical.

Un convoi à l’arrêt percuté par l’arrière

La collision a impliqué deux trains de voyageurs engagés dans la même direction. Le numéro 134 assurait la liaison entre Gizeh et Fayoum. Le numéro 2010 reliait Le Caire à Assouan. Le choc s’est produit entre les gares de Kafr Ammar et d’Al-Raqqa, dans la région d’Al-Ayyat.

Selon les premières constatations du parquet, le train Gizeh–Fayoum a heurté la dernière voiture du convoi Le Caire–Assouan. Ce dernier était à l’arrêt sur la même voie, dans le même sens de circulation. Plusieurs voitures ont quitté les rails. Le conducteur du train numéro 134 figure parmi les personnes décédées.

Ces constatations décrivent le déroulement du choc. Elles n’établissent pas encore la cause de l’accident. Les éléments rendus publics ne permettent pas de conclure à une défaillance précise du matériel, de la signalisation ou de la conduite.

Le parquet examine les voies et les procédures de sécurité

Le parquet a ouvert une enquête et envoyé une équipe sur les lieux. Une autre équipe s’est rendue dans les hôpitaux d’Atfih, d’Al-Ayyat et d’Al-Wasta. Les magistrats doivent recueillir les témoignages des blessés et procéder aux constatations concernant les victimes décédées.

Une commission technique a reçu pour mission d’examiner le site, les voitures endommagées et les rails. Elle doit rechercher les causes du choc et du déraillement. Son mandat comprend aussi le contrôle des procédures d’exploitation et des exigences de sécurité.

Les enquêteurs doivent notamment déterminer si des manquements ont contribué à l’accident. Aucun résultat définitif de cette expertise n’a été rendu public dans les communiqués consultés lundi matin. La mort du conducteur ne permet pas, à elle seule, de lui attribuer une responsabilité.

La ligne vers la Haute-Égypte rouverte lundi

Les chemins de fer avaient envoyé des équipes d’urgence et des grues pour dégager les voies après la collision. Leur communiqué de lundi annonce la fin du retrait des voitures endommagées et la reprise des circulations sur l’axe Le Caire–Haut-Barrage. Cette ligne dessert la Haute-Égypte et se prolonge jusqu’à la région d’Assouan.

L’opérateur reconnaît des retards sur plusieurs trajets à la suite de l’accident. Son annonce confirme la réouverture de la ligne. Elle ne détaille pas, train par train, les horaires de passage ni les retards résiduels. La reprise du trafic intervient tandis que les investigations judiciaires se poursuivent.

Le président Abdel Fattah al-Sissi a demandé dimanche aux services de l’État d’assurer les soins nécessaires aux blessés. Il a également réclamé une enquête rapide et demandé que toute personne dont un manquement serait établi rende des comptes. Les conclusions de la commission technique restent attendues pour préciser les causes de la collision et les responsabilités éventuelles.

Illustration : photographie d’archives de la gare de Gizeh, prise le 19 janvier 2018. Cette image ne montre pas l’accident d’Al-Ayyat. Photo : Foxy1219 (mom) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cadrage et habillage éditorial Libnanews, sous CC BY-SA 4.0.

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