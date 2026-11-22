Carlos Alcaraz a remporté son premier titre aux ATP Finals, dimanche à Turin. L’Espagnol a battu le numéro un mondial Alexander Zverev en finale du simple, en deux sets. Mené dans le jeu décisif de la deuxième manche, il a sauvé trois balles de set avant de conclure la rencontre.

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Carlos Alcaraz a remporté pour la première fois les ATP Finals en simple, dimanche 22 novembre à Turin. L’Espagnol a battu le numéro un mondial Alexander Zverev en deux sets, 6–2, 7–6 (9–7). L’Allemand a eu trois balles pour égaliser à une manche partout, mais n’a pas pu entraîner la finale dans un troisième set.

Trois balles de deuxième set effacées

Zverev n’avait pas perdu un set de la semaine avant la finale. Il a écarté trois balles de break dès son premier jeu de service, mais Alcaraz l’a pris au troisième jeu et a remporté la première manche 6–2. L’Espagnol a encore pris le service de son adversaire au début du deuxième set, avant de laisser échapper son avance de 4–2.

Le jeu décisif a offert à Zverev sa meilleure chance de relancer la finale. Il y a mené 6–3. Alcaraz a effacé les trois balles de manche consécutives, puis a remporté six des sept derniers points du jeu décisif. Il a conclu d’un revers gagnant sur sa deuxième balle de match, après deux heures et une minute de jeu selon l’ATP.

Cinq matches gagnés à Turin

Finaliste battu par Jannik Sinner en 2025, Alcaraz quitte Turin cette fois sans défaite. Après trois victoires en poule, il a éliminé Ben Shelton en demi-finale au jeu décisif du troisième set. Il a remporté dimanche son sixième titre de la saison, le trentième de sa carrière selon le circuit. Zverev, déjà sacré aux ATP Finals en 2018 et 2021, conserve la première place mondiale.

Cette finale de simple est distincte de celle du double, dans laquelle les Français Théo Arribagé et Albano Olivetti ont battu Marcelo Arévalo et Mate Pavić plus tôt dimanche.

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