Théo Arribagé et Albano Olivetti ont remporté le double aux ATP Finals de Turin face à Marcelo Arévalo et Mate Pavić. Les Français, battus par la même paire en phase de groupes, ont renversé la finale au super tie-break. Ils décrochent leur septième titre ensemble sur le circuit en 2026.

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Théo Arribagé et Albano Olivetti ont remporté le double des ATP Finals, dimanche 22 novembre à Turin. Les deux Français ont battu le Salvadorien Marcelo Arévalo et le Croate Mate Pavić en finale : 3–6, 7–6 (7–2), puis 10–6 au super tie-break. Ils remportent le tournoi de fin de saison dès leur première participation ensemble.

La revanche après une défaite en poule

Arévalo et Pavić avaient battu les Français lors de leur premier match de groupe. Dimanche à l’Inalpi Arena, les têtes de série numéro quatre ont de nouveau pris le premier set. Arribagé et Olivetti, sixièmes têtes de série, ont attendu le jeu décisif du deuxième set pour égaliser. Menés 2–1 dans ce jeu décisif, ils ont gagné les six points suivants, puis les quatre premiers du super tie-break. Ce dernier départ leur a donné l’avantage jusqu’au retour gagnant d’Arribagé qui a clos la rencontre.

Ce n’était pas leur premier match renversé à Turin. En demi-finale, ils avaient sauvé trois balles de match consécutives face aux Allemands Kevin Krawietz et Tim Pütz. En finale, ils ont aussi gagné 42 des 48 points joués derrière leur première balle, selon les statistiques du tournoi.

Un septième titre ensemble en 2026

Le duo a commencé à jouer ensemble en octobre 2025. Avant Turin, il avait gagné six tournois sur le circuit principal cette saison : Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Majorque et Bâle. Arribagé et Olivetti ont décroché leur place aux ATP Finals lors du Masters 1000 de Paris. Ils sont la première paire entièrement française à remporter le tournoi depuis Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, sacrés à Turin en 2021.

Le résultat concerne le tableau du double, distinct du simple. L’ATP annonce qu’au classement individuel du double publié lundi, Olivetti doit atteindre la 12e place et Arribagé la 13e, les meilleurs rangs prévus de leur carrière.

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