La région de Kyiv observera une journée de deuil lundi 23 novembre après les frappes russes de dimanche. Volodymyr Zelensky annonce quatre morts à Dymer, où un enfant a été sorti vivant des décombres, et, dans un bilan distinct, trois morts et treize blessés après la frappe à Vychneve dimanche.

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L’administration de la région de Kyiv a annoncé une journée de deuil lundi 23 novembre pour les victimes des attaques russes de dimanche. Dans son point de dimanche soir, le président Volodymyr Zelensky fait état de quatre morts à Dymer et, séparément, de trois morts et treize blessés à Vychneve.

À Dymer, un enfant extrait vivant des décombres

Dans la nuit de samedi à dimanche, une frappe a touché un immeuble d’habitation de cinq étages à Dymer, au nord de Kyiv. Une partie du bâtiment s’est effondrée. Dans un premier bilan, les autorités avaient fait état de personnes ensevelies. L’administration régionale a ensuite annoncé que les secours avaient dégagé le corps d’une troisième victime. Le président Volodymyr Zelensky a ensuite porté le bilan à quatre morts et confirmé qu’un enfant avait été sorti vivant des décombres. Il a précisé que l’enfant recevait des soins.

Les recherches se poursuivaient dimanche soir. Le président a indiqué que dix personnes restaient sans nouvelles au moment de son intervention, sans les déclarer mortes ni confirmer qu’elles étaient toutes sous les décombres.

Un bilan distinct à Vychneve et un deuil régional lundi

À Vychneve, au sud-ouest de la capitale, une autre frappe a touché un commerce et provoqué un incendie, que les secours ont éteint. L’administration régionale avait annoncé deux morts et huit blessés. Volodymyr Zelensky a ensuite fait état de trois morts et treize blessés dans cette seule localité.

Le chef de l’administration régionale, Tymour Tkatchenko, a annoncé que les drapeaux ukrainiens seraient mis en berne lundi dans la région. Les activités de divertissement y seront limitées en hommage aux victimes des attaques du 22 novembre. Cette mesure concerne l’oblast de Kyiv, dont l’administration est distincte de celle de la capitale.

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