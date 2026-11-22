Pour le 83e anniversaire de l’indépendance du Liban, Marco Rubio réaffirme le soutien américain à un Liban souverain, sans annoncer de nouvelle mesure.

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À l’occasion du 83e anniversaire de l’indépendance du Liban, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a réaffirmé dimanche 22 novembre le soutien de Washington à un pays « pleinement souverain », en paix avec ses voisins et qui ne répond que devant ses propres citoyens. Le message, diffusé par l’ambassade des États-Unis à Beyrouth, ne s’accompagne d’aucune annonce de nouvelle aide ou de calendrier diplomatique.

Un message au Liban et à sa diaspora

Marco Rubio adresse les félicitations des États-Unis au peuple libanais. Il salue le talent et la capacité de résistance dont les Libanais ont fait preuve, dans le pays comme dans les communautés de la diaspora. L’ambassade a diffusé son message en anglais et en arabe le matin du 22 novembre.

Le secrétaire d’État dit que Washington continuera de se tenir aux côtés du peuple libanais et de l’État libanais et souhaite renforcer les relations entre les deux pays. Il insiste cette année sur la souveraineté et la responsabilité des institutions devant les citoyens. La référence à des relations pacifiques avec les voisins ne nomme aucun pays, et le texte n’annonce ni engagement de retrait ni nouvelle étape de négociations.

Ce qui change dans le message par rapport à 2025

Pour le 82e anniversaire, le 22 novembre 2025, Rubio avait salué les mesures prises par le gouvernement libanais et présenté la stabilité et la prospérité économique comme des objectifs communs. La déclaration de cette année maintient le soutien bilatéral mais met davantage l’accent sur l’autorité du Liban sur ses propres décisions et sur la responsabilité de l’État envers ses citoyens. C’est une différence de formulation dans le message d’anniversaire, pas l’annonce d’un changement de politique américaine.

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