Un accord signé à Bonn prévoit la création à Doha d’un bureau économique de la Rhénanie-du-Nord–Westphalie. L’antenne doit soutenir les contacts entre entreprises et investisseurs de ce Land allemand et du Qatar. Elle ne constitue ni une nouvelle ambassade, ni un engagement financier. Son ouverture au public n’est pas annoncée.

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La Rhénanie-du-Nord–Westphalie prévoit d’ouvrir un bureau économique à Doha. Le ministère qatari des Affaires étrangères l’a précisé dimanche 22 novembre, au lendemain de la signature d’un accord à Bonn. Cette implantation doit représenter le Land allemand et faciliter les échanges entre entreprises. Le communiqué ne donne ni date d’ouverture, ni adresse, ni budget.

Un bureau du Land à Doha, pas une nouvelle ambassade

Le ministère qatari du Commerce et de l’Industrie et NRW.Global Business, l’agence de promotion économique du Land, ont signé l’accord samedi 21 novembre en marge du dialogue économique entre le Qatar et l’Allemagne. Le premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, et le ministre-président du Land, Hendrik Wüst, ont assisté à la signature. Les signataires étaient Saleh Majid Al Khulaifi pour le ministère et Felix Neugart pour l’agence.

La même journée, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani a rencontré Hendrik Wüst au château de Drachenburg, à Königswinter, près de Bonn. Le palais qatari confirme que l’entretien a porté notamment sur l’industrie et la recherche. Cette rencontre et la signature à Bonn sont deux étapes distinctes. La déclaration commune germano-qatarie confirme de son côté que la future antenne représentera le Land, et non le gouvernement fédéral allemand.

Des contacts pour les entreprises, sans montant promis par l’accord

NRW.Global Business accompagne les entreprises qui envisagent de s’implanter en Rhénanie-du-Nord–Westphalie et aide celles du Land à se développer à l’étranger. L’accord prévoit que la représentation de Doha facilite notamment les contacts autour de l’investissement, de l’industrie, du numérique et de la transition énergétique. Les documents publics ne désignent aucun projet financé par le bureau et ne détaillent pas encore les services qu’il proposera sur place.

Cette implantation ne se confond pas avec l’intention, annoncée à Berlin, de la Qatar Investment Authority d’accroître ses investissements en Allemagne de 15 milliards d’euros sur cinq ans. La déclaration commune indique que ces investissements restent soumis aux décisions des investisseurs concernés. Le montant n’est ni le budget du bureau de Doha ni une somme déjà versée. L’accord de Bonn fixe une chose plus précise : l’établissement d’un point de contact économique du Land dans la capitale qatarie.

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